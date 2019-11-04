На базе Уайт-Сэндс в штате Нью-Мексико 4 ноября были испытаны системы эвакуации новейшего американского космического корабля Starliner, об этом сообщает NASA, которое вело прямую трансляцию испытаний.

Политика Путин назначил нового атамана Всероссийского казачьего общества Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Николая Долуды атаманом Всероссийского казачьего общества.

Политика Более половины американцев одобряют импичмент Трампа Более половины жителей США поддерживают процедуру импичмента президента США Дональда Трампа, которую начали представители Демократической партии в Конгрессе.

Происшествия СК завел дело после гибели двух детей в овраге в Приморье Следственный комитет Приморского края возбудил уголовное дело после гибели двух детей, которые, по предварительной версии, утонули в овраге.

Общество На юго-востоке Москвы начался «Русский марш» Ежегодное шествие националистов "Русский марш", которое традиционно проходит 4 ноября в День народного единства, началось в районе Люблино, передает корреспондент ТАСС.

Политика В Совфеде ответили на призыв Киева вернуть задержанные в Крыму корабли Украина сможет рассчитывать на получение кораблей, если признает, что допустила провокацию в Керченском проливе, заявил член Совета Федерации Сергей Цеков.

Политика Столтенберг пообещал Украине вступление в НАТО Генсек НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что в вопросе вступления Украины в альянс Россия «не имеет права голоса».

Происшествия При протестах в Чили более 1600 пострадавших находятся в больницах Чилийский Национальный институт прав человека обновил данные о пострадавших и задержанных в ходе протестов в стране: спустя почти три недели беспорядков в больницах находятся 1659 человек, более половины из них - с огнестрельными ранениями.

Фигурное катание Золотую медаль фигуристки Косторной по ошибке отдали американке В Сети появилось видео с церемонии награждения на Гран-при Франции, где организаторы по ошибке отдали золотую медаль, завоеванную россиянкой Аленой Косторной, американке Мэрайе Белл, которая стала третьей.

Политика Минюст США потребовал данные об анонимном авторе книги о Трампе Министерство юстиции США требует предоставить данные о высокопоставленном чиновнике администрации Дональда Трампа, который пишет разоблачительную книгу о президенте США, сообщает The New York Times.

Общество «Нафтогаз» в иске к «Газпрому» требует пересмотреть транзитный тариф В иске к «Газпрому» «Нафтогаз Украины» потребовал пересмотреть тариф на транзит газа, сообщил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко в Facebook.

Шоу-бизнес Сын актрисы Маргариты Тереховой рассказал о болезни матери В эфире телевизионной передачи «Звезды сошлись» на НТВ сын знаменитой советской и российской актрисы Маргариты Тереховой Александр объяснил, почему родные не хотят показывать ее на публике.

Космос «Вояджер-2» спустя более чем 40 лет вышел в межзвездное пространство Аппарат вошел в межзвездное пространство на расстоянии 18 миллиардов километров от Земли, далеко за орбитой Плутона, еще 5 ноября 2018 года.

Общество Москва вошла в число регионов с самым доступным дизельным топливом Жители Ямало-Ненецкого автономного округа и Москвы могут приобрести на свои среднемесячные зарплаты больше всего дизельного топлива в сравнении с представителями других российских регионов.

Политика Пушков высмеял призыв Украины к Эстонии о совместной борьбе Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков высмеял призыв украинских властей к Эстонии совместно бороться с газопроводом «Северный поток - 2». Ранее Киев обратился к Таллину с просьбой помочь остановить строительство газопровода, по которому российский газ пойдет в Европу в обход Украины.

Музыка Украинку Maruv признали лучшей российской исполнительницей Украинская певица Maruv, которая не поехала на "Евровидение" в этом году, была признана лучшим российским исполнителем по версии MTV Europe Music Awards.

Политика Климкин призвал назло всем сделать из Украины державу Бывший украинский министр иностранных дел Павел Климкин прокомментировал статью The Washington Post о том, что американский лидер Дональд Трамп ненавидит Украину.

Общество Против судебных приставов подали иск на 100 трлн рублей Рекордный по сумме иск о компенсации морального ущерба был подан в Российской Федерации.

Происшествия В Нижнем Новгороде беременную девушку зарезали и сожгли В Нижнем Новгороде после пожара в квартире было обнаружено тело 20-летней беременной девушки с колото-резанными ранениями.

Происшествия В Аргентине зафиксировано землетрясение магнитудой 5,7 Очаг залегал на глубине 110,3 км. Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 5,2 зафиксировано у побережья Чили.

Наука Сомнолог опроверг связь храпа с онкологией ДЕТАЛИ Ученые из университета Аристотеля в Салониках (Греция) провели исследование, согласно которому 1,7 процента мужчин и 2,8 процента женщин, страдающих храпом, имеют онкологическое заболевание.

Технологии Исследователи обнаружили первые попытки эксплуатации уязвимости BlueKeep в Windows Исследователи в области информационной безопасности обнаружили первые попытки применять уязвимость BlueKeep.