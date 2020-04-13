Коронавирус
REGNUMВ США испытали первую в мире вакцину от коронавируса на человеке
Сиэтл, США, 15 апреля 2020, 06:25 — REGNUM Первым человеком в мире, испытавшим экспериментальную вакцину от коронавируса SARS-CoV-2, стала американка Дженнифер Халлер, передаёт 14 апреля издание The Telegraph.
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с чего всё началось
Американка Дженнифер Халлер, ставшая первым человеком в мире, на ком испытали экспериментальную вакцину от коронавируса COVID-19, в интервью The Telegraph рассказала о перенесенных ощущениях.РБКвчера в 20:56
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