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РИА Новости
РИА Новости 

В США испытали робота для уничтожения российских танков Т-72

В США в ходе учений на полигоне Юма, штат Аризона, прошли испытания роботов LIDAR, целью которого был российский танк Т-72, сообщает Breaking Defense.В источнике
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РБК

СМИ сообщили об отработке уничтожения российского танка на учениях в США

РБК21:31
Ридус

США опробовали роботов в борьбе с Т-72

Ридус21:02
РЕН ТВ

В США испытали беспилотные системы уничтожения танков России Т-72

РЕН ТВ18:57
Life.ru

Армейские роботы США отработали уничтожение российских танков Т-72

Life.ru19:46
РИА Новости

В США испытали робота для уничтожения российских танков Т-72

РИА Новости19:59
Известия

США отработали уничтожение российских танков Т-72

Известия18:47
Lenta.ru

США уничтожили «российский» Т-72

Lenta.ru17:19

Сын Плющенко выиграл турнир «Самбо-70» на базе Тутберидзе

Сам Гномыч рассказал подробнее о своей победе в Instagram. посмотреть в Instagram Соревнование носили принципиальный характер — уже несколько месяцев мир фигурного катания раздирает война между воспитательницей олимпийских чемпионов Этери Тутберидзе и двукратным олимпийским чемпионом Евгением Плющенко, к которому перешли многие звезды.
Anews17:47
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Российские профсоюзы предложили отменить накопительную часть пенсии

«Федерация независимых профсоюзов России предлагает прекратить практику увеличения ожидаемого периода выплаты, решить вопрос о законодательном выведении накопительного компонента из системы государственного обязательного пенсионного страхования», — говорится в тексте.
Lenta.ru21:50
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Microsoft обвинила Россию в большинстве кибератак

Компания Microsoft сообщила, что за последний год (с июля 2019 года по июнь 2020 года) большая часть регистрируемых корпорацией кибератак были связаны с действиями России, а также Ирана, Китая и Северной Кореи.
РБК01:17

Заместитель делегации Украины в «Минске» не видел агрессии России

Доказательств, которые явно указывали на агрессию Российской Федерации против Украины, за время работы в Трехсторонней контактной группе в Минске, не представили ни одного, заявил заместитель главы украинской делегации Витольд Фокин 29 сентября, сообщает издание «Страна.UA».
ИА Красная Веснавчера в 16:45
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На экс-председателя СО РАН Асеева завели уголовное дело

Бывший председатель Сибирского отделения академик Александр Асеев стал фигурантом уголовного дела, которое возбуждено по ч.4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество), сообщает издание «Родные берега» со ссылкой на свои источники.
Новая Сибирь23:24

ЦБ продлил срок перевода всех пенсионеров на карты «Мир» до конца года

Mossovetinfo.ru - Банк России продлил до конца текущего года перевод всех пенсионеров на карты национальной платежной системы «Мир», сообщила в эфире телеканала «Россия 1» директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина.
Моссоветвчера в 17:23
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