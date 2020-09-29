Сам Гномыч рассказал подробнее о своей победе в Instagram. посмотреть в Instagram Соревнование носили принципиальный характер — уже несколько месяцев мир фигурного катания раздирает война между воспитательницей олимпийских чемпионов Этери Тутберидзе и двукратным олимпийским чемпионом Евгением Плющенко, к которому перешли многие звезды.
«Федерация независимых профсоюзов России предлагает прекратить практику увеличения ожидаемого периода выплаты, решить вопрос о законодательном выведении накопительного компонента из системы государственного обязательного пенсионного страхования», — говорится в тексте.
Москва, 29 сентября 2020, 18:20 — REGNUM Утечка воздуха обнаружена в одном из отсеков российского модуля «Звезда» на Международной космической станции, сообщает 29 сентября пресс-служба корпорации «Роскосмос».
Компания Microsoft сообщила, что за последний год (с июля 2019 года по июнь 2020 года) большая часть регистрируемых корпорацией кибератак были связаны с действиями России, а также Ирана, Китая и Северной Кореи.
Доказательств, которые явно указывали на агрессию Российской Федерации против Украины, за время работы в Трехсторонней контактной группе в Минске, не представили ни одного, заявил заместитель главы украинской делегации Витольд Фокин 29 сентября, сообщает издание «Страна.UA».
Бывший председатель Сибирского отделения академик Александр Асеев стал фигурантом уголовного дела, которое возбуждено по ч.4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество), сообщает издание «Родные берега» со ссылкой на свои источники.
Mossovetinfo.ru - Банк России продлил до конца текущего года перевод всех пенсионеров на карты национальной платежной системы «Мир», сообщила в эфире телеканала «Россия 1» директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина.