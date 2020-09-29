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РИА Новости
РИА Новости

В США испытали робота для уничтожения российских танков Т-72

В США в ходе учений на полигоне Юма, штат Аризона, прошли испытания роботов LIDAR, целью которого был российский танк Т-72, сообщает Breaking Defense.В источнике
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РБК

СМИ сообщили об отработке уничтожения российского танка на учениях в США

РБК21:31
Телеканал 360°

Робота для уничтожения российских танков Т-72 испытали в США

Телеканал 360°20:26
Известия

США отработали уничтожение российских танков Т-72

Известия18:47
Life.ru

Армейские роботы США отработали уничтожение российских танков Т-72

Life.ru19:46
РЕН ТВ

В США испытали беспилотные системы уничтожения танков России Т-72

РЕН ТВ18:57
РИА Новости

В США испытали робота для уничтожения российских танков Т-72

РИА Новости19:59
Lenta.ru

США уничтожили «российский» Т-72

Lenta.ru17:19

Российские профсоюзы предложили отменить накопительную часть пенсии

«Федерация независимых профсоюзов России предлагает прекратить практику увеличения ожидаемого периода выплаты, решить вопрос о законодательном выведении накопительного компонента из системы государственного обязательного пенсионного страхования», — говорится в тексте.
Российские профсоюзы предложили отменить накопительную часть пенсии
Lenta.ru21:50
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Совбез ООН призвал к немедленному прекращению огня в Нагорном Карабахе

Совбез Организации Объединенных Наций обратился к Азербайджану и Армении с призывом остановить боевые действия на территории непризнанной Нагорного-Карабахской республики в незамедлительном порядке.
ТК Звезда19:07
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Трампа в третий раз выдвинули на Нобелевскую премию мира

По словам Флинта, президент США выдвинут на соискание Нобелевской премии мира за так называемую доктрину Трампа, которая включает в себя две вещи, которых, по мнению австралийских профессоров, нет у других политиков.
РЕН ТВвчера в 16:10
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Минтруд планирует увеличить выплаты на детей из малообеспеченных семей

С 2021 года планируется увеличить размер ежемесячной выплаты до регионального прожиточного минимума на ребенка от 3 до 7 лет, если среднедушевой доход семьи при выплате пособия в половину регионального прожиточного минимума на ребенка не позволяет среднедушевому доходу вырасти до прожиточного минимума, – сообщили РИА Новости в Минтруде.
Вести.Ruвчера в 04:00
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Верховный суд Карелии приговорил историка Дмитриева к 13 годам колонии

Верховный суд Карелии ужесточил приговор главе местного правозащитного центра "Мемориал" Юрию Дмитриеву по делу о педофилии, увеличив его срок в колонии строгого режима почти на 10 лет, сообщил журналистам адвокат потерпевшей стороны Игорь Перов.
РИА Новостивчера в 10:18
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Памятник русскому губернатору Баранову на Аляске убрали в музей

В июле 2020 года городской совет американского города Ситка на Аляске одобрил резолюцию о переносе из центрального парка в музей статуи Александра Баранова, который был правителем русских поселений в Северной Америке в конце XVIII — начале XIX века.
RT на русскомвчера в 14:35
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