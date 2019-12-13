Армия и оружие

РБКРБКПентагон показал видео испытания запрещенной ДРСМД ракеты

Министр обороны США Марк Эспер сообщил, что испытания баллистической ракеты наземного базирования прошли успешно. Об этом он написал в своем аккаунте в Twitter, приложив видео запуска.
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Первое испытание американской баллистической ракеты, ранее запрещенной договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), прошло успешно, написал глава Пентагона Марк Эспер в Twitter
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