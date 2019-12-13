Армия и оружие
РБКПентагон показал видео испытания запрещенной ДРСМД ракеты
Министр обороны США Марк Эспер сообщил, что испытания баллистической ракеты наземного базирования прошли успешно. Об этом он написал в своем аккаунте в Twitter, приложив видео запуска.
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с чего всё началось
Первое испытание американской баллистической ракеты, ранее запрещенной договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), прошло успешно, написал глава Пентагона Марк Эспер в Twitter.Известиявчера в 20:14
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Глава Пентагона Марк Эспер назвал успешным первое испытание новой баллистической ракеты
Эхо Москвывчера в 21:10
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