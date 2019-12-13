с чего всё началось

Сегодня ВВС США на базе Ванденберг провели успешное испытание прототипа баллистической ракеты наземного базирования в неядерной конфигурации.

На базе Военно-воздушных сил (ВВС) США Ванденберг в Калифорнии провели испытания баллистической ракеты наземного базирования средней дальности, передает Business Insider со ссылкой на представителя Пентагона.

Здоровье Умер еще один ребенок, который ждал операции у Каабака Умер Роман Кузнецов, еще один ребенок, которого должен был оперировать трансплантолог Михаил Каабак, на месяц приостанавливавший работу в Национальном медицинском исследовательском центре (НМИЦ) здоровья детей.

Происшествия В убийстве Шеремета подозреваются пять человек Первый заместитель главы Нацполиции Украины Евгений Коваль сообщил, что под подозрением в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета находится пять человек.

Происшествия В Москве произошел крупный пожар на складе с тканями На Варшавском шоссе в Москве горит склад с тканями, площадь пожара составляет 3 тыс. кв. м, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС по столице.

Общество Росстат отчитался о естественной убыли населения в России Естественная убыль населения России — превышение числа умерших над числом родившихся — за девять месяцев этого года составила 259,6 тыс. человек.

Футбол Гинер отстранен от футбола на три месяца за критику судейства Комиссия Российского футбольного союза по этике 13 декабря рассмотрела дело президента московского ЦСКА Евгения Гинера, связанное с жесткой критикой работы арбитров в матче 19-го тура между красно-синими и "Краснодаром".

Политика В бундестаге оценили решение о высылке двух дипломатов из России В свою очередь, в МИД России заявили, что на основе принципа взаимности было принято решение об объявлении персонами нон грата двух сотрудников посольства ФРГ в России.

Политика В Совфеде оценили позицию немецкого депутата по «Северному потоку — 2» Ранее официальный представитель фракции "Альтернатива для Германии" (АдГ) в бундестаге по вопросам энергетики Штеффен Котре в интервью РИА Новости выразил мнение, что правительство его страны "капитулировало" перед США в связи с ситуацией вокруг газопровода.

Спорт Президент лыжной федерации Норвегии извинился перед Вяльбе Президент лыжной федерации Норвегии Эрик Ресте извинился перед сборной России за призыв отстранить ее от участия в Кубке мира.

Политика Консерваторы одержали победу на выборах в Великобритании Консервативная партия Великобритании одержала победу на выборах в палату общин с большим перевесом — по предварительным данным, они получили 364 депутатских кресла из 650, тогда как их ближайшие конкуренты, лейбористы, потеряли почти 60 мест и будут представлены лишь 203 парламентариями.

Происшествия В Германии при взрыве в жилом доме пострадали 25 человек В Бланкенбурге утром в пятницу произошел мощный взрыв в пятиэтажном жилом доме на улице Бертольда Брехта, пострадали не менее 25 человек, сообщила полиция Магдебурга.

Общество В Москве простились с Юрием Лужковым В храме Христа Спасителя в Москве прошла церемония прощания с бывшим мэром столицы Юрием Лужковым.