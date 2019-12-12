Армия и оружие
РИА НовостиВ США испытали запрещенную ДРСМД баллистическую ракету
США испытали неядерную баллистическую ракету средней дальности наземного базирования, прежде запрещенную Договором о РСМД, сообщил РИА Новости по телефону представитель авиабазы "Ванденберг". Запуск провели в 19:30 мск в Калифорнии.
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Футбол
ЦСКА обыграл «Эспаньол» в матче Лиги Европы
Футболисты московского ЦСКА обыграли испанский «Эспаньол» в последнем матче группового этапа Лиги Европы.
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«Спектр-РГ» приступил к выполнению основной программы
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Россиян предупредили об опасности при подключении к бесплатному Wi-Fi
В ESET советуют при выходе в интернет через бесплатный Wi-Fi соблюдать простые правила безопасности и пользоваться антивирусной программой.
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Зеленский рассказал о «последнем плане» по урегулированию в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский назвал идею строительства стены в Донбассе "последним планом".
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Экзитпол: британские консерваторы получают большинство в парламенте
Британские консерваторы получают большинство в парламенте, что позволит им осуществить Brexit до 31 января 2020 года - экзитпол.
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Новые Chevrolet Suburban и Tahoe получили дизельный двигатель
Что касается пассажиров, пассажиры третьего ряда в Tahoe получают еще 25 сантиметров пространства для ног, в то время как в Suburban для второго и третьего ряда появились дополнительные 5 сантиметров.
Политика
Путин уволил губернатора Еврейской автономной области Левинталя
Владимир Путин подписал указ об отставке губернатора Еврейской автономной области Александра Левинталя по собственному желанию.
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Зеленский опроверг информацию об интервью российскому телеканалу
Президент Украины Владимир Зеленский опроверг ранее появившуюся информацию об интервью телеканалу "Россия 24".
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Помощница Петросяна отреагировала на слухи о свадьбе
Помощница юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова, которую СМИ назвали его новой женой, прокомментировала сообщения о свадьбе.
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Представлен новый Mercedes-Benz GLA
Новое поколение Mercedes-Benz GLA уже представлено публике.
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Skoda Karoq для России представлен официально
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В Москве простились с Юрием Лужковым
В храме Христа Спасителя в Москве прошла церемония прощания с бывшим мэром столицы Юрием Лужковым.
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Демократы выдвинули два обвинения Трампу в рамках импичмента
Демократическая партия официально выдвинула в отношении президента США Дональда Трампа два обвинения, в рамках процедуры импичмента.
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В Китае впервые родились «химерные» свиньи с клетками обезьян
Китайские исследователи заявили о создании первых в истории химерных свиней, часть клеток которых происходит от приматов.
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Сегодня состоится релиз РС-версии Detroit: Become Human, однако незадолго до этого разработчики опубликовали обещанную демоверсию проекта — она весит 10 гигабайт.
Футбол
Гончаренко раскритиковал «Матч ТВ» за замалчивание акции фанатов
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко на пресс-конференции прокомментировал итог матча 6-го тура группового турнира Лиги Европы с «Эспаньолом» (0:1). Журналисты спросили наставника о возможном отстранении президента ЦСКА Евгения Гинера за слишком резкие высказывания в адрес главы Департамента судейства и инспектирования Александра Егорова.
Происшествия
Родственник убитой в Москве студентки РУДН раскрыл детали трагедии
Дедушка студентки РУДН, убитой на юго-западе Москвы, рассказал телеканалу "360" об обстоятельствах трагедии.
Экономика
86 млн рублей выделило правительство на поощрение чувашских чиновников
Чувашия получит из федерального бюджета 86 млн 462 тысячи рублей за достижение наилучших показателей деятельности органов исполнительной власти.
Футбол
Стали известны все участники плей-офф Лиги Европы
По итогам последнего тура группового этапа Лиги Европы стали известны все участники 1/16 финала.
Общество
В убийстве Шеремета подозревают военного музыканта
Ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил о том, что Национальная полиция задержала и предъявляет обвинение фигурантам уголовного дела об убийстве журналиста Павла Шеремета, который был взорван в автомобиле 20 июля 2016 года в центре Киева.
Кино
Смехова в полушубке винного цвета появилась на премьере фильма
Появилась на коровой дорожке и Алика Смехова.
Шоу-бизнес
Близкие Заворотнюк отреагировали на сообщения о параличе у актрисы
Близкие Анастасии Заворотнюк резко негативно отреагировали на растиражированную желтой прессой новость о развитии у актрисы правостороннего паралича.
Происшествия
В Сочи в жестком лобовом ДТП погибли четыре человека
В результате аварии погибли четыре человека, сообщили Кубанским новостям в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Интернет
Google Chrome предупредит пользователей в случае взлома аккаунта
Одно из самых значимых заключается в том, что теперь браузер сможет предупреждать пользователя об удаленном взломе аккаунта на каком-либо сайте.
Футбол
Ловчев обвинил руководство «Спартака» в неуважении к ветеранам клуба
Ветеран московского "Спартака" Евгений Ловчев обвинил руководство "красно-белых" в проявлении неуважения к бывшим игрокам клуба.
Шоу-бизнес
Анастасия Костенко копирует беременную жену Джигана
Анастасия Костенко копирует беременную жену Джигана Анастасию Костенко обвинили в подражании.
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Возросло число пострадавших на «Адмирале Кузнецове»
Число пострадавших при пожаре на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов», стоящем на ремонте в Мурманске, увеличилось до 11 человек.
Армия и оружие
Фельдмаршал Хафтар объявил о начале решающего сражения за Триполи
Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар объявил о начале решающего сражения и продвижения в центр Триполи.
Наука
У побережья Калифорнии найдены тысячи загадочных дыр на дне океана
Недалеко от калифорнийского побережья Биг-Сура на морском дне было обнаружено около 15 тысяч загадочных отверстий круглой формы.
Политика
Пашинян оценил резолюцию сената США о признании геноцида армян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал историческим событием принятие сенатом США резолюции о признании геноцида армян со стороны Османской империи.