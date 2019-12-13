Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиВ США испытали запрещенную ДРСМД баллистическую ракету

США испытали неядерную баллистическую ракету средней дальности наземного базирования, прежде запрещенную Договором о РСМД, сообщил РИА Новости по телефону представитель авиабазы "Ванденберг". Запуск провели в 19:30 мск в Калифорнии.
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Дмитрий Песков
Я не могу как-то комментировать с технической точки зрения, с точки зрения технических характеристик этой ракеты, но то, что США давно вели подготовку к нарушению положений ДРСМД, мы заявляли неоднократно.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельRT на русском 04:27

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