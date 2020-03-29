В США из-за коронавируса могут умереть до двухсот тысяч человек. Об этом заявил в эфире Си-эн-эн главный инфекционист страны, директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи.

В США из-за коронавируса могут умереть до 200 тысяч человек

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