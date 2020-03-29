Коронавирус

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В США из-за коронавируса могут умереть до двухсот тысяч человек. Об этом заявил в эфире Си-эн-эн главный инфекционист страны, директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи.
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В США заявили, что из-за коронавируса в стране могут умереть до 200 тыс. человек

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В США от COVID-19 могут умереть до двухсот тысяч человек, считает врач

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Главный инфекционист США: жертвами эпидемии могут стать до 200 тыс. американцев

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В США предсказали гибель 200 тысяч граждан от коронавируса

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Врач заявил о риске роста числа смертности от коронавируса в США до 200 тысяч

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В США прогнозируется 100-200 тысяч смертей от коронавируса

Вести.Ru12:25

В Америке ожидают миллионы зараженных коронавирусом

URA.Ru12:39
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Общество

Москвичей предупредили о метели, гололедице и минусовой температуре в понедельник

Интерфакс 18:20
Общество

Глава Минздрава рассказал об эффективности марлевых масок

Четырехслойные марлевые маски способны защитить от инфекции, рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко.
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Общество

Москвичей обязали соблюдать дистанцию в полтора метра

Все жители Москвы с 30 марта будут обязаны соблюдать дистанцию не менее полутора метров, находясь на улицах, в магазинах, в поездках на автотранспорте и других общественных местах.
РИА Новости 15:30
Экономика

Президент утвердил перечень поручений в связи с коронавирусом

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам своего обращения к населению 25 марта этого года в связи с распространением новой коронавирусной инфекции на территории нашей страны.
Вести.Ru 05:12
Здоровье

Аптекам предложено обеспечить доставку препаратов гражданам с хроническими заболеваниями

Аптекам предложено обеспечить доставку препаратов гражданам с хроническими заболеваниями Пациентские организации хотят обезопасить россиян с хроническими заболеваниями, получающих льготные препараты, от риска заражения коронавирусом.
Коммерсантъ 18:11
Общество

Вирусолог дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусом в России

Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в беседе с НСН дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в России.
RT на русском вчера в 21:30
Общество

В Москве вводят режим самоизоляции для всех жителей

Для жителей Москвы вводится режим самоизоляции независимо от их возраста. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
RT на русском 16:29
Происшествия

В МВД сообщили, что в Подмосковье не вводили комендантский час

В Московской области не вводили комендантский час.
RT на русском 17:46
Технологии

Microsoft временно запретила менять изображения в профилях Xbox Live

Microsoft сообщила, что из-за пандемии коронавируса и перехода многих людей на удалённую работу, был зафиксирован 775-процентный рост нагрузки на облачные сервисы корпорации.
Игромания.ру 14:56
Политика

Трамп отказался платить за защиту принца Гарри и его супруги

Президент США Дональд Трамп заявил, что США не будут оплачивать обеспечение безопасности британского принца Гарри и его супруги Меган Маркл после их переезда в страну.
Известия 16:22
Происшествия

В Шереметьево самолет совершил экстренную посадку

REGNUM 18:14
Политика

Зеленский предупредил о грозящем Украине дефолте

Украине из-за коронавируса грозит дефолт. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский, передает ТАСС.
Lenta.ru 16:10
Общество

Правительство обсудило возможность ограничения передвижения по России

В Правительстве города Москвы обсудили возможности по ограничению передвижения внутри Российской Федерации, узнал корреспондент издания «SMINEWS».
SMINEWS 16:45
Политика

Зеленский описал три сценария развития ситуации с коронавирусом

Президент Украины Владимир Зеленский оценил возможности медицинской системы страны по трем вариантам развития ситуации с пандемией коронавируса SARS-CoV-2.
Известия 14:48
Общество

Медведев назвал коронавирус угрозой для человечества

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал пандемию коронавируса.
Lenta.ru 17:28
Общество

Захарова рассказала о паническом бегстве богатых россиян с Запада

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова обратилась к богатым россиянам, уехавшим за границу и столкнувшимся с пандемией коронавируса.
Газета.Ru 10:40
Политика

Посольство России направило протест газете La Stampa

Посольство России в Италии направило протест газете La Stampa в связи с материалом издания о бесполезности российской помощи в борьбе с коронавирусом COVID-19 для республики.
RT на русском 27 марта в 04:04
Общество

Ванга предсказала, когда закончится эпидемия коронавируса

Эпидемия коронавируса продолжает наращивать темпы, заражая все больше человек. Однако предсказание об этом давала еще Ванга.
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Правительство РФ уточнило список товаров первой необходимости

Правительство РФ в воскресенье внесло уточнения в перечень товаров первой необходимости, который был утвержден распоряжением кабинета министров 28 марта.
Интерфакс 16:29
Политика

Клишас счел недостаточными полномочия Собянина для введения запрета покидать дома

Первый зампред комитета Госдумы по законодательству и госстроительству Юрий Синельщиков согласился с тем, что вводить запреты на передвижение и ответственность за их нарушение не в полномочиях мэра Москвы.
Интерфакс 14:53
Общество

Названы зараженные коронавирусом регионы России

Больше всего случаев зарегистрировано в Москве. В оперштабе сообщили о 270 новых случаях заражения коронавирусом в России.
Piter.tv 05:01
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В Калининградской области собираются ввести ограничения по примеру Москвы

В Калининградской области планируют принять дополнительные ограничительные меры, как в Москве.
Калининград.Ru 15:29
Общество

Собянин объявил о ежемесячных выплатах потерявшим из-за вируса работу

Безработные москвичи могут рассчитывать на ежемесячную выплату в размере 19,5 тыс. руб. в месяц. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
РБК 15:42
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Диджей-сет на экошубе и селфи-палке: AliExpress устроит онлайн-концерт в честь своего юбилея

Афиша Daily 27 марта в 11:31
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Прошлая серия проекта завершилась интригой: шоу покинула одна из фавориток холостяка — Барбара Пино, но вместе с ней таинственным образом исчез и Антон.
Wday.ru 08:30
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В больнице в Коммунарке растет число реанимационных пациентов

Число реанимационных пациентов в столичной больнице в Коммунарке, где борются с коронавирусом, увеличивается каждый день, сообщил в воскресенье главный врач клиники Денис Проценко.
РИА Новости 11:16
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Минздрав спрогнозировал спад активности коронавируса в России

По мнению главного эпидемиолога Министерства здравоохранения Российской Федерации Николая Брико, активность нового коронавируса сойдет на нет к концу апреля — началу мая.
SMINEWS в Иванове 27 марта в 13:09
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Ученые проанализировали восемь штаммов коронавируса

ToDay News Ufa 15:22
Экономика

«Роснефть» продала венесуэльские активы и ушла из этой страны

Государственная нефтяная компания "Роснефть" прекратила деятельность в Венесуэле и продала активы, связанные с этим латиноамериканским государством.
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Энтони Фаучи
Американский учёный
Американский учёный-медик, иммунолог и инфекционист, занимается исследованиями ВИЧ/СПИДа - работой по чему наиболее известен, - туберкулеза и малярии, а также вирусов Зика и Эбола, пандемического гриппа и др. Вся его профессиональная карьера связана с Национальными институтами здравоохранения, с 1984 года он является директором Национального института изучения аллергических и инфекционных заболеваний и одновременно возглавляет его лабораторию иммунорегуляции, член Национальных Академии наук и Медицинской академии США, а также Американского философского общества. Удостоен Президентской медали Свободы и Национальной научной медали, Mary Woodard Lasker Award for Public Service, а также других престижных и международных наград.
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