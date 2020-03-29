Коронавирус
Вести ФМВ США из-за коронавируса могут умереть до 200 тысяч человек
В США из-за коронавируса могут умереть до двухсот тысяч человек. Об этом заявил в эфире Си-эн-эн главный инфекционист страны, директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи.
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Общество
Москвичей предупредили о метели, гололедице и минусовой температуре в понедельник
Общество
Глава Минздрава рассказал об эффективности марлевых масок
Четырехслойные марлевые маски способны защитить от инфекции, рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко.
Общество
Москвичей обязали соблюдать дистанцию в полтора метра
Все жители Москвы с 30 марта будут обязаны соблюдать дистанцию не менее полутора метров, находясь на улицах, в магазинах, в поездках на автотранспорте и других общественных местах.
Экономика
Президент утвердил перечень поручений в связи с коронавирусом
Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам своего обращения к населению 25 марта этого года в связи с распространением новой коронавирусной инфекции на территории нашей страны.
Здоровье
Аптекам предложено обеспечить доставку препаратов гражданам с хроническими заболеваниями
Аптекам предложено обеспечить доставку препаратов гражданам с хроническими заболеваниями Пациентские организации хотят обезопасить россиян с хроническими заболеваниями, получающих льготные препараты, от риска заражения коронавирусом.
Общество
Вирусолог дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусом в России
Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в беседе с НСН дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в России.
Общество
В Москве вводят режим самоизоляции для всех жителей
Для жителей Москвы вводится режим самоизоляции независимо от их возраста. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Происшествия
В МВД сообщили, что в Подмосковье не вводили комендантский час
В Московской области не вводили комендантский час.
Технологии
Microsoft временно запретила менять изображения в профилях Xbox Live
Microsoft сообщила, что из-за пандемии коронавируса и перехода многих людей на удалённую работу, был зафиксирован 775-процентный рост нагрузки на облачные сервисы корпорации.
Политика
Трамп отказался платить за защиту принца Гарри и его супруги
Президент США Дональд Трамп заявил, что США не будут оплачивать обеспечение безопасности британского принца Гарри и его супруги Меган Маркл после их переезда в страну.
Политика
Зеленский предупредил о грозящем Украине дефолте
Украине из-за коронавируса грозит дефолт. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский, передает ТАСС.
Общество
Правительство обсудило возможность ограничения передвижения по России
В Правительстве города Москвы обсудили возможности по ограничению передвижения внутри Российской Федерации, узнал корреспондент издания «SMINEWS».
Политика
Зеленский описал три сценария развития ситуации с коронавирусом
Президент Украины Владимир Зеленский оценил возможности медицинской системы страны по трем вариантам развития ситуации с пандемией коронавируса SARS-CoV-2.
Общество
Медведев назвал коронавирус угрозой для человечества
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал пандемию коронавируса.
Общество
Захарова рассказала о паническом бегстве богатых россиян с Запада
Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова обратилась к богатым россиянам, уехавшим за границу и столкнувшимся с пандемией коронавируса.
Политика
Посольство России направило протест газете La Stampa
Посольство России в Италии направило протест газете La Stampa в связи с материалом издания о бесполезности российской помощи в борьбе с коронавирусом COVID-19 для республики.
Общество
Ванга предсказала, когда закончится эпидемия коронавируса
Эпидемия коронавируса продолжает наращивать темпы, заражая все больше человек. Однако предсказание об этом давала еще Ванга.
Общество
Правительство РФ уточнило список товаров первой необходимости
Правительство РФ в воскресенье внесло уточнения в перечень товаров первой необходимости, который был утвержден распоряжением кабинета министров 28 марта.
Политика
Клишас счел недостаточными полномочия Собянина для введения запрета покидать дома
Первый зампред комитета Госдумы по законодательству и госстроительству Юрий Синельщиков согласился с тем, что вводить запреты на передвижение и ответственность за их нарушение не в полномочиях мэра Москвы.
Общество
Названы зараженные коронавирусом регионы России
Больше всего случаев зарегистрировано в Москве. В оперштабе сообщили о 270 новых случаях заражения коронавирусом в России.
Общество
В Калининградской области собираются ввести ограничения по примеру Москвы
В Калининградской области планируют принять дополнительные ограничительные меры, как в Москве.
Общество
Собянин объявил о ежемесячных выплатах потерявшим из-за вируса работу
Безработные москвичи могут рассчитывать на ежемесячную выплату в размере 19,5 тыс. руб. в месяц. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Гаджеты
Диджей-сет на экошубе и селфи-палке: AliExpress устроит онлайн-концерт в честь своего юбилея
Шоу-бизнес
Полина Гренц решила покинуть шоу «Холостяк»
Прошлая серия проекта завершилась интригой: шоу покинула одна из фавориток холостяка — Барбара Пино, но вместе с ней таинственным образом исчез и Антон.
Здоровье
В больнице в Коммунарке растет число реанимационных пациентов
Число реанимационных пациентов в столичной больнице в Коммунарке, где борются с коронавирусом, увеличивается каждый день, сообщил в воскресенье главный врач клиники Денис Проценко.
Здоровье
Минздрав спрогнозировал спад активности коронавируса в России
По мнению главного эпидемиолога Министерства здравоохранения Российской Федерации Николая Брико, активность нового коронавируса сойдет на нет к концу апреля — началу мая.
Наука
Ученые проанализировали восемь штаммов коронавируса
Экономика
«Роснефть» продала венесуэльские активы и ушла из этой страны
Государственная нефтяная компания "Роснефть" прекратила деятельность в Венесуэле и продала активы, связанные с этим латиноамериканским государством.
Экономика
Российские поставщики алкоголя сообщили о росте продаж
У группы компаний Simple в марте – небольшой рост заказов алкоголя со стороны розничных сетей, а продажи через винотеки SimpleWine на 10–20% выше продаж в марте 2019 г., рассказывает президент группы Simple Максим Каширин.