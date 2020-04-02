Ограничительные меры в США, призванные остановить распространение инфекции, были введены в середине марта. За первую неделю их действия было подано 3,3 миллиона заявлений на пособия по безработице, что стало рекордом за последние десятилетия.

В США из-за коронавируса поставлен новый рекорд по безработице

Общество В Москве ввели штрафы за нарушение режима самоизоляции Штрафы предусмотрены также для должностных (от 30 до 50 тысяч рублей) и юридических (от 200 тысяч до полумиллиона рублей) лиц, которые не обеспечили своим подчиненным или сотрудникам возможность соблюдать режим самоизоляции.

Общество Итальянцы приготовили борщ для российских врачей В Бергамо для российских военных и медиков, приехавших помочь Италии в борьбе с коронавирусом, сварили борщ.

Экономика X5 и «Магнит» анонсировали продажу некоторых продуктов без наценки Крупнейшие российские розничные сети Х5 Retail Group и «Магнит» решили обнулить торговую наценку на отдельные категории социально значимых товаров сроком не менее чем на один месяц.

Наука Антропологи проанализировали развитие мозга австралопитеков Как пишет журнал Science Advances, учёные из Института эволюционной антропологии Общества Макса Планка с помощью компьютерной томографии воссоздал модель головного мозга двух детёнышей афарских австралопитеков из Дикики и Хадара в Эфиопии.

Политика США оплатили половину доставленной из России медпомощи Половину стоимости гуманитарного груза из России для США оплатил Российский фонд прямых инвестиций, вторая половина была оплачена американской стороной.

Здоровье Минздрав запустил базу данных заболевших коронавирусом Минздрав запустил информационную систему по сбору данных о заболевших коронавирусом нового типа, госпитализированных с пневмонией, и контактировавших с ними, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Происшествия Задержаны сразу два замначальника следственного департамента МВД Сотрудники ФСБ и СКР, прервав режим самоизоляции и карантина, нагрянули сегодня с обысками к генерал-майорам юстиции Александру Красовскому и Александру Бирюкову, а также следователю СД МВД полковнику Александру Брянцеву.

Политика Украина поддержала санкции против Белоруссии Украина поддержала санкции, введенные Европейский союзом против Белоруссии. Об этом сообщается на сайте Совета ЕС.

Общество В Краснодарском крае ввели пропускную систему для транспорта Краснодар, 2 апреля 2020, 10:28 — REGNUM Пропускную систему для транспорта ввели на территории Краснодарского края с 1 апреля, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.

Музыка «Евровидение-2020» пройдет в формате спецшоу Напомним, что шоу «Евровидение» проходило ежегодно с 1956 года. В этом году музыкальный конкурс был намечен на 12 — 16 мая в Роттердаме.

Транспорт Челябинскую область закрыли для въезда автомобилей из других регионов В полиции пояснили, что если жители других регионов пытаются пересечь границы Челябинской области, им объясняют все риски, связанные с коронавирусом, их убеждают вернуться домой и придерживаться там режима самоизоляции.

Общество В РФ за сутки зафиксировали еще 771 случай коронавируса Общее число заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в России за сутки возросло сразу на 771 и перевалило за 3,5 тысячи, сообщает оперативный штаб.