Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаВ США из-за коронавируса поставлен новый рекорд по безработице

Ограничительные меры в США, призванные остановить распространение инфекции, были введены в середине марта. За первую неделю их действия было подано 3,3 миллиона заявлений на пособия по безработице, что стало рекордом за последние десятилетия.
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За две недели 6,6 млн американцев подали заявки на пособия по безработице

ТАСС09:38

Рынок США открылся ростом вопреки негативным данным по безработице

РБК09:37

США грозит рекордный уровень безработицы

ФАН31 марта в 16:47

Число заявок на пособие по безработице в США подскочило еще более чем на 3 млн

Интерфакс08:49

В марте работу в США потеряли более 10 млн человек

Ведомости09:09

В США из-за коронавируса поставлен новый рекорд по безработице

Российская газета09:25

Экономисты прогнозируют рост заявок по безработице в США на рекордные 3,5 миллиона

Вести.Ru31 марта в 11:19
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Общество

Новак допустил снижение спроса на автозаправках в России на 40%

Снижение спроса на АЗС Москвы уже достигло 20-30%, возможно снижение на АЗС страны до 40%.
Интерфакс 09:30
Политика

Песков анонсировал новое обращение Путина к россиянам

Президент России Владимир Путин в четверг после 16:00 выступит с новым обращением к нации.
ТАСС 06:44
Общество

В Москве ввели штрафы за нарушение режима самоизоляции

Штрафы предусмотрены также для должностных (от 30 до 50 тысяч рублей) и юридических (от 200 тысяч до полумиллиона рублей) лиц, которые не обеспечили своим подчиненным или сотрудникам возможность соблюдать режим самоизоляции.
РИА Новости 08:38
Общество

Итальянцы приготовили борщ для российских врачей

В Бергамо для российских военных и медиков, приехавших помочь Италии в борьбе с коронавирусом, сварили борщ.
Euromag.ru 08:00
Политика

Лукашенко заявил, что не против единой валюты в Союзном государстве

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не против введения единой валюты в Союзном государстве, но только это должна быть нейтральная валюта.
ТАСС 06:24
Экономика

Банк России перестанет покупать золото на внутреннем рынке

Центральный Банк России объявил о том, что приостанавливает закупку золота на внутреннем рынке. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 30 марта в 11:29
Общество

В ЯНАО изменили решение по зарплате чиновников на время выходной недели

Госслужащим в ЯНАО не будут выплачивать зарплату в двойном размере, как это было объявлено ранее.
URA.Ru вчера в 22:51
Политика

В Киеве захватили главный офис Госагентства резерва Украины

Государственное агентство резерва Украины заявило, что более 20 неизвестных ворвались в его главный офис в Киеве.
РИА Новости 08:47
Экономика

X5 и «Магнит» анонсировали продажу некоторых продуктов без наценки

Крупнейшие российские розничные сети Х5 Retail Group и «Магнит» решили обнулить торговую наценку на отдельные категории социально значимых товаров сроком не менее чем на один месяц.
Ведомости 08:42
Общество

В Тюменской области ввели режим полной самоизоляции

Губернатор Тюменской области Александр Моор вводит в регионе режим самоизоляции из-за эпидемии коронавируса.
Новости Тюмени 72.ru 07:20
Наука

Антропологи проанализировали развитие мозга австралопитеков

Как пишет журнал Science Advances, учёные из Института эволюционной антропологии Общества Макса Планка с помощью компьютерной томографии воссоздал модель головного мозга двух детёнышей афарских австралопитеков из Дикики и Хадара в Эфиопии.
News.ru 07:25
Политика

США оплатили половину доставленной из России медпомощи

Половину стоимости гуманитарного груза из России для США оплатил Российский фонд прямых инвестиций, вторая половина была оплачена американской стороной.
BFM.ru 07:17
Игры

В Epic Games Store началась раздача Totally Reliable Delivery Service

3DNews 02:18
Здоровье

Минздрав запустил базу данных заболевших коронавирусом

Минздрав запустил информационную систему по сбору данных о заболевших коронавирусом нового типа, госпитализированных с пневмонией, и контактировавших с ними, говорится в сообщении на сайте ведомства.
Ведомости 05:06
Здоровье

На коронавирус проверят всех граждан старше 65 лет с симптомами ОРВИ

Главный санитарный врач России Анна Попова поручила губернаторам субъектов РФ обеспечить всем лицам старше 65 лет проведение тестов на коронавирус.
Pravda.Ru 03:38
Политика

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов объявил об отставке

55-летний Орлов возглавляет Архангельскую область с 2012 года.
ТАСС 09:34
Общество

В Китае рассказали о бессимптомных носителях коронавируса

Китайское издание «Хуаньцю шибао» рассказало о бессимптомных носителях коронавируса.
ФАН 06:58
Происшествия

Задержаны сразу два замначальника следственного департамента МВД

Сотрудники ФСБ и СКР, прервав режим самоизоляции и карантина, нагрянули сегодня с обысками к генерал-майорам юстиции Александру Красовскому и Александру Бирюкову, а также следователю СД МВД полковнику Александру Брянцеву.
Коммерсантъ 09:02
Политика

Украина поддержала санкции против Белоруссии

Украина поддержала санкции, введенные Европейский союзом против Белоруссии. Об этом сообщается на сайте Совета ЕС.
Lenta.ru вчера в 03:55
Футбол

Чемпионат Бельгии будет окончательно остановлен из-за коронавируса

Проведение чемпионата Бельгии будет окончательно прекращено из-за коронавируса, сообщает HLN.
Sports.ru 07:49
Общество

В Краснодарском крае ввели пропускную систему для транспорта

Краснодар, 2 апреля 2020, 10:28 — REGNUM Пропускную систему для транспорта ввели на территории Краснодарского края с 1 апреля, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.
REGNUM 03:28
Музыка

«Евровидение-2020» пройдет в формате спецшоу

Напомним, что шоу «Евровидение» проходило ежегодно с 1956 года. В этом году музыкальный конкурс был намечен на 12 — 16 мая в Роттердаме.
Интермонитор.ру вчера в 20:42
Транспорт

Челябинскую область закрыли для въезда автомобилей из других регионов

В полиции пояснили, что если жители других регионов пытаются пересечь границы Челябинской области, им объясняют все риски, связанные с коронавирусом, их убеждают вернуться домой и придерживаться там режима самоизоляции.
РБК 08:36
Политика

Глава ЕК рассказала о фейковых новостях о коронавирусе

В интернете растет число фейковых новостей о коронавирусе, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
BFM.ru 31 марта в 11:50
Экономика

В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса

В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса, соответствующий закон приняла Госдума, передает РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 07:59
Общество

В РФ за сутки зафиксировали еще 771 случай коронавируса

Общее число заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в России за сутки возросло сразу на 771 и перевалило за 3,5 тысячи, сообщает оперативный штаб.
Интерфакс 03:39
Общество

Почта доставит все пенсии и пособия рязанцам на дом

В апреле Почта России доставит все пенсии и пособия рязанцам на дом. Об этом проинформировали в пресс-службе областного УФПС.
МедиаРязань вчера в 07:30
Общество

В ФМБА заявили об окончании вспышки коронавируса в России к лету

В России выявили 3548 больных коронавирусом (2475 из них — в Москве), 30 человек скончались, 235 выздоровели.
РИА Новости вчера в 20:13
Общество

Роспотребнадзор призвал продлить выходную неделю

Неделя выходных позволит снизить скорость распространения коронавируса, однако его инкубационный период составляет 14 дней, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости вчера в 11:42
Здоровье

У сотрудницы онкоцентра имени Блохина выявили коронавирус

Интерфакс вчера в 16:44
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