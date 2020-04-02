Коронавирус

Эхо МосквыЭхо МосквыКоличество безработных в США за неделю выросло на 6,6 миллионов

По данным Министерства труда Соединенных Штатов в обычное время за первоначальным пособием по безработице еженедельно обращаются не более 300 тысяч человек.
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Число безработных в США за неделю выросло на 6,6 млн человек. Это новый рекорд для Штатов

Телеканал 360°13:53

За две недели в США работы лишились 10 млн человек

Коммерсантъ12:19

Число заявок по безработице в США за две недели выросло почти до 10 миллионов

Вести.Ru11:21

Количество безработных в США выросло на рекордные 6,6 млн за неделю

РБК10:35

Число заявок на пособие по безработице в США выросло до 6,6 млн

Газета.Ru09:57

За две недели 6,6 млн жителей США подали заявки на пособия по безработице

ТАСС09:38

Число заявок на пособие по безработице в США подскочило еще более чем на 3 млн

Интерфакс08:49
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В Италии российским медикам сварили борщ

В одной из столовых итальянского Бергамо российским военным медикам и специалистам, прибывшим для оказания помощи в борьбе с коронавирусом, сварили борщ.
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Российские медики выявили странные смерти от коронавируса в Италии

Врачи-вирусологов из российской гуманитарной миссии, которые в настоящее время работают в итальянском городе Громо, Ломбардия, выявили странные случаи смерти инфицированных коронавирусом пациентов.
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В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса

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Нерабочими днями в апреле будут все

Нерабочими днями в апреле будут все Апрель 2020 года для всей экономики РФ будет нерабочим — президент Владимир Путин продлил режим, действовавший с 30 марта по 3 апреля, до конца месяца.
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Столичный мэр Сергей Собянин заявил, что вводить пропускной режим в Москве пока нет необходимости.
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Президент Сербии анонсировал прибытие самолета с российской гумпомощью

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Число зараженных коронавирусом в мире достигло миллиона

1. Число зараженных SARS-CoV-2 достигло отметки в миллион человек По всему миру официально выявлено более одного миллиона случаев заражения SARS-CoV-2, сообщает информационное агентство BNO News.
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Смольный арендует аппараты ИВЛ у частных клиник

Петербургский комитет по здравоохранению начал искать аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в частных городских клиниках.
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Уткин жёстко ответил Дзюбе на слова о деградации и упадке

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На Украине решили ужесточить карантинные меры

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Президент Филиппин разрешил стрелять по нарушителям порядка

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