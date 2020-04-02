Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаВ США из-за коронавируса поставлен новый рекорд по безработице

Ограничительные меры в США, призванные остановить распространение инфекции, были введены в середине марта. За первую неделю их действия было подано 3,3 миллиона заявлений на пособия по безработице, что стало рекордом за последние десятилетия.
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За две недели 6,6 млн жителей США подали заявки на пособия по безработице

ТАСС09:38

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РБК10:35

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