с чего всё началось

«Из-за распространяющейся дезинформации наш сайт в настоящее время испытывает проблемы в связи с возросшим объёмом трафика», — говорится в сообщении. Отметим, ранее хештег #WWIII (World War III, Третья мировая война) вышел в топ Twitter, за сутки на данную тему было опубликовано более 3 млн постов.

В США из-за слухов о войне обрушился сайт призывной службы

Происшествия Шестилетняя россиянка пожаловалась соседке на педофила В сети появилось видео, на котором шестилетняя девочка из Екатеринбурга жалуется на приставания со стороны сожителя своей матери.

Политика В Совфеде прокомментировали отказ Дуды ехать в Израиль из-за Путина Дуда не примет участие в World Holocaust Forum в Израиле из-за присутствия на нем президента России Владимира Путина, сообщило ранее одно из крупнейших польских изданий Gazeta Wyborcza.

Общество Синоптики предрекли новые погодные аномалии по всей России Самые значительные аномалии синоптики предрекли регионам Сибири и Поволжья — так, в ближайшие дни средняя температура там будет превышать норму на 16 градусов.

Общество В России могут скорректировать брачный возраст Как пишет «Российская газета», планируется внести изменения в Семейный кодекс и ФЗ «Об актах гражданского состояния», в частности скорректировать брачный возраст и уточнить основания, позволяющие несовершеннолетним вступать в брак.

Экономика «Дочка» ВЭБа может прекратить банковскую деятельность на Украине В повестку внеочередного собрания акционеров Проминвестбанка, назначенного на 6 февраля, внесен вопрос о «прекращении осуществления банковской деятельности без прекращения юридического лица».

Политика Гозман поблагодарил американцев за убийство Сулеймани Прозападный российский политик Леонид Гозман поблагодарил США за убийство иранского генерала Касема Сулеймани.