Политика
REGNUMВ США из-за слухов о войне обрушился сайт призывной службы
«Из-за распространяющейся дезинформации наш сайт в настоящее время испытывает проблемы в связи с возросшим объёмом трафика», — говорится в сообщении. Отметим, ранее хештег #WWIII (World War III, Третья мировая война) вышел в топ Twitter, за сутки на данную тему было опубликовано более 3 млн постов.
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"Из-за распространяющейся дезинформации наш сайт испытывает проблемы в связи с возросшим объемом трафика", — говорится в сообщении ведомства в твиттере.РИА Новости03:33
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В США рухнул сайт призывной службы из-за спекуляций в Сети о «Третьей мировой войне»
Комсомольская правда04:02
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СМИ сообщили о поломке большого десантного корабля ВМФ России в Сирии
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