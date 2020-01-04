Политика

REGNUMREGNUMВ США из-за слухов о войне обрушился сайт призывной службы

«Из-за распространяющейся дезинформации наш сайт в настоящее время испытывает проблемы в связи с возросшим объёмом трафика», — говорится в сообщении. Отметим, ранее хештег #WWIII (World War III, Третья мировая война) вышел в топ Twitter, за сутки на данную тему было опубликовано более 3 млн постов.
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"Из-за распространяющейся дезинформации наш сайт испытывает проблемы в связи с возросшим объемом трафика", — говорится в сообщении ведомства в твиттере
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РИА Новости03:33

Подробнее о событии

В США перестал работать сайт службы воинского учета

РБК06:38

«Третья мировая война»: в США рухнул сайт призывной службы

РИА Новости03:33

«Третья мировая война»: в США рухнул сайт призывной службы

Газета.Ru06:33

В США рухнул сайт призывной службы из-за спекуляций в Сети о «Третьей мировой войне»

Комсомольская правда04:02

В США рухнул сайт призывной службы из-за слухов о Третьей мировой

Московский Комсомолец03:52

Из-за угрозы Третьей мировой войны рухнул сайт призывной службы США

Царьград03:41

Сайт американской призывной службы обрушился после убийства Сулеймани

Известия05:40
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Двое взрослых и трое детей погибли в ДТП в Тюменской области.
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Касем Сулеймани
Иранский генерал-лейтенант
Иранский военный деятель, генерал-лейтенант и командующий спецподразделением «эль-Кудс» ("Иерусалим") в составе КСИР, предназначенного для реализации военных и тайных операций за пределами Ирана. Эль-Кудс под руководством Сулеймани оказывает военную поддержку группировкам ХАМАС и Хезболла в Палестине и Ливане, а также сыграл важную роль в формировании политической ситуации в Ираке после вывода оттуда американских войск. Начиная с 2012 года Сулеймани предположительно помог правительству Башара Асада переломить ход гражданской войны в Сирии и отбить стратегические города и территории у повстанческих группировок. Сулеймани также участвует в оказании помощи правительству Ирака в борьбе против террористов «Исламского государства».
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