Политика

REGNUMREGNUMВ США из-за слухов о войне обрушился сайт призывной службы

«Из-за распространяющейся дезинформации наш сайт в настоящее время испытывает проблемы в связи с возросшим объёмом трафика», — говорится в сообщении. Отметим, ранее хештег #WWIII (World War III, Третья мировая война) вышел в топ Twitter, за сутки на данную тему было опубликовано более 3 млн постов.
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с чего всё началось
"Из-за распространяющейся дезинформации наш сайт испытывает проблемы в связи с возросшим объемом трафика", — говорится в сообщении ведомства в твиттере
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РИА Новости03:33

Подробнее о событии

В США перестал работать сайт службы воинского учета

РБК06:38

Сайт американской призывной службы обрушился после убийства Сулеймани

Известия05:40

В США рухнул сайт призывной службы из-за слухов о Третьей мировой

Московский Комсомолец03:52

В США рухнул сайт призывной службы из-за спекуляций в Сети о «Третьей мировой войне»

Комсомольская правда04:02

«Третья мировая война»: в США рухнул сайт призывной службы

Газета.Ru06:33

Из-за угрозы Третьей мировой войны рухнул сайт призывной службы США

Царьград03:41

«Третья мировая война»: в США рухнул сайт призывной службы

РИА Новости03:33
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Армия и оружие

В США назвали преимущества украинской армии над американской

Американская армия тесно сотрудничает с Вооруженными силами Украины и учится у них, заявил в интервью ТСН бывший временный поверенный в делах США в Киеве Уильям Тейлор.
Lenta.ru 14:46
Политика

ЦИК Испании лишил главу Каталонии депутатского мандата

Центральная избирательная комиссия Испании приняла решение лишить депутатского мандата главу женералитета Кима Торру в связи с вынесенным ранее решением Высшего суда Каталонии.
РИА Новости вчера в 13:46
Армия и оружие

Самолёты западной коалиции подняты в небо над шиитскими базами в Ираке

ВВС западной коалиции во главе с США подняты в небо и находятся над базами шиитской группировки «Аль-Хашд аш-Шааби», находящимися в пограничных районах на западе Ирака, сообщает 5 января телеканал Al-Hadath.
REGNUM 17:56
Происшествия

Трупы двух девушек нашли в шкафу в арендованной квартире

Тела молодых местных жительниц были перемотаны скотчем Киев, 5 января. Трагедия с двумя девушками в Подольском районе города Киева Украины.
Регион online 17:33
Армия и оружие

Министр обороны Великобритании оправдал убийство Сулеймани

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес высказался насчет убийства командующего иранскими силами специального назначения "Кудс" Касема Сулеймани, которое совершили США.
Газета.Ru 17:29
Хоккей

Дудас: «В финале с Россией сборной Канады нужно продолжить гнуть свою линию»

Нападающий сборной Канады Эйдан Дудас прокомментировал победу над Финляндией (5:0) в полуфинальном матче молодежного чемпионата мира в Чехии и поделился ожиданиями от финала с командой России.
Sport24.ru 16:02
Космос

Ученые точно датировали исчезновение лунного динамо

В новой научной работе исследователи из Массачусетского технологического института (MIT), США, вместе с коллегами из других научных учреждений установили, что лунное динамо – один из возможных механизмов формирования древнего магнитного поля Луны – исчезло примерно 1 миллиард лет назад.
AstroNews.ru 03:51
Хоккей

Швед Сандин жестко охарактеризовал поражение от России на МЧМ

Нападающий сборной Швеции Расмус Сандин жестко охарактеризовал поражение от сборной России в рамках полуфинальной игры на молодежном чемпионате мира по хоккею, который проходит в Чехии.
Газета.Ru 12:48
Происшествия

Грузовик и легковушка не смогли поделить перекресток в Южно-Сахалинске

Сахалин.Инфо 17:58
Футбол

23-летний игрок «Генгама» погиб в ДТП

Евро-футбол.ру вчера в 13:57
Политика

Вован и Лексус разыграли конгрессвумен США от лица Греты Тунберг

Известные российские пранкеры под псевдонимами Вован и Лексус разыграли американскую конгрессвумен от Демократической партии Максин Уотерс.
Мойка78 вчера в 20:50
Происшествия

Умер спасенный из горящего дома в Петербурге ребенок

Спасенный из горящего многоэтажного дома на Ленинском проспекте в Петербурге ребенок скончался в отделении реанимации, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу городского ГУМЧС.
BFM.ru 13:21
Транспорт

Россияне выразили недовольство общественным транспортом

Более половины россиян (62 процента) выразили недовольство наземным общественным транспортом в различных городах страны.
Lenta.ru 17:36
Политика

Помпео и Нетаньяху обсудили ситуацию вокруг Ирана и Ирака

В ходе беседы Помпео обсудил с премьер-министром ситуацию в Ираке и «продолжающиеся провокации и угрозы» региону со стороны Ирана.
РБК 17:31
Хоккей

Самсонов, Кузнецов и Овечкин помогли «Вашингтону» победить «Каролину»

"Вашингтон" победил "Каролину" в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:3. Одну из шайб в составе "Кэпиталз" забросил российский нападающий Евгений Кузнецов.
Pravda.Ru 01:56
Экономика

Российские миллиардеры дали свой прогноз курса рубля на 2020 год

Сергей Колесников, президент корпорации «Технониколь» считает, что в 2020 году «курс установится в 63 рубля за доллар, плюс минус 2 рубля».
URA.Ru вчера в 17:47
Политика

МИД Украины объяснил послам Польши и Израиля героизацию Бандеры

Ранее NEWS.ru сообщал, что Украина оскорбила послов Израиля и Польши чествованием националистов.
News.ru 17:36
Общество

Дуров даст показания по делу о криптовалюте Telegram 7—8 января

RT на русском 17:25
Общество

Австралия бросила на борьбу с пожарами три тысячи резервистов

МИР 24 10:16
Технологии

Принято обозначение Wi-Fi 6E

Организация Wi-Fi Alliance представила новое обозначение, которое позволит отличать устройства Wi-Fi 6, способные работать на частоте 6 ГГц — важной части нелицензируемого спектра, которая вскоре может быть сделана доступной регуляторами по всему миру.
iXBT.com 16:03
Футбол

«Вулверхэмптон» и «Манчестер Юнайтед» сыграли вничью в Кубке Англии

Матч 1/32 финала Кубка Англии Вулверхэмптон Манчестер Юнайтед завершился вничью 0:0.
Советский спорт 14:40
Происшествия

На Урале шестилетняя девочка пожаловалась соседке на педофила

Российская газета 13:26
Кино

Кассовые сборы российских фильмов снизились в 2019 году

Газета.Ru вчера в 18:50
Политика

Верховный лидер Ирана пообещал отомстить за смерть генерала Сулеймани

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пообещал США месть за убийство генерала Сулеймани.
Вести.Ru вчера в 00:38
Кино

Disney побил рекорд Голливуда по сборам в 2019 году

Национальная служба новостей вчера в 13:00
Экономика

Миллиардер Агаларов раскритиковал низкие пенсии и зарплаты россиян

Президент Crocus Group Араз Агаларов считает, что у россиян низкие пенсии и зарплаты.
Ведомости 02 января в 15:54
Спорт

Россия заплатит WADA почти миллион долларов

С каждым годом сумма взноса в WADA увеличивается на 8%. За 2019 год Россия заплатила 946 тысяч долларов — это примерно на 70 тысяч меньше, чем выставлено в этом году.
BFM.ru 09:51
Общество

Гидрометцентр предупредил о погодных аномалиях по всей России

Почти вся территория России находится под влиянием атлантического циклона, который стал причиной аномального тепла, сообщили в Гидрометцентре.
РИА Новости 08:27
Общество

Стал известен самый популярный телеканал в новогоднюю ночь

Самым популярным телеканалом за эфирные сутки 31 декабря 2019 года (окончились 1 января в 5:59 ) стал Первый канал.
Lenta.ru 08:56
Политика

Канцлер Австрии призвал не допустить обострения ситуации с Ираном

Австрийский канцлер Себастьян Курц заявил, что в настоящий момент необходимо не допустить дальнейшего обострения сложившейся кризисной ситуации с Ираном.
News.ru 15:30
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Касем Сулеймани
Иранский генерал-лейтенант
Иранский военный деятель, генерал-лейтенант и командующий спецподразделением «эль-Кудс» ("Иерусалим") в составе КСИР, предназначенного для реализации военных и тайных операций за пределами Ирана. Эль-Кудс под руководством Сулеймани оказывает военную поддержку группировкам ХАМАС и Хезболла в Палестине и Ливане, а также сыграл важную роль в формировании политической ситуации в Ираке после вывода оттуда американских войск. Начиная с 2012 года Сулеймани предположительно помог правительству Башара Асада переломить ход гражданской войны в Сирии и отбить стратегические города и территории у повстанческих группировок. Сулеймани также участвует в оказании помощи правительству Ирака в борьбе против террористов «Исламского государства».
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