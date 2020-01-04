с чего всё началось

«Из-за распространяющейся дезинформации наш сайт в настоящее время испытывает проблемы в связи с возросшим объёмом трафика», — говорится в сообщении. Отметим, ранее хештег #WWIII (World War III, Третья мировая война) вышел в топ Twitter, за сутки на данную тему было опубликовано более 3 млн постов.

В США из-за слухов о войне обрушился сайт призывной службы

Политика Новым главой Минэкономики Белоруссии назначили Александра Червякова Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил главой Минэкономики Александра Червякова, который до этого работал первым замминистра в этом же ведомстве, сообщается на официальном сайте главы Белоруссии.

Происшествия В Приморье начали проверку после ранения двух детей при стрельбе СК начал доследственную проверку из-за хулиганских действий в отношении двоих несовершеннолетних детей в городе Артем, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя регионального управления Следственного комитета Аврора Римская.

Хоккей Сборная России вышла в финал молодежного чемпионата мира Сборная России вышла в финал молодежного (до 20 лет) чемпионата мира по хоккею, который в эти дни проходит в Чехии.

Политика Тысячи людей пришли проститься с Сулеймани в Багдаде Несколько тысяч людей пришли проститься с главой спецподразделения «Кудс» Корпуса стражей Исламской революции Касемом Сулеймани, убитым при авиаударе США.

Экономика Вступил в силу закон об индексации маткапитала Сегодня, 1 января, вступил в силу закон, который в том числе направлен на увеличение размера выплат в рамках программы материнского капитала, сообщает ИА REGNUM.

Армия и оружие ПЗРК «Верба» сможет сбивать беспилотные аппараты и крылатые ракеты Зенитный комплекс предназначен для уничтожения самолетов оперативно-тактической авиации, ударных вертолётов, крылатых ракет и беспилотных летательных аппаратов, способен поражать малозаметные цели условного противника на высотах от 10 метров до 4,5 км и на дальностях от 500 метров до 6,5 км.

Армия и оружие США направят на Ближний Восток десантный корабль и батальон пехотинцев "На фоне растущей напряженности с Ираном ВМС США отменяют учения с Марокко и направляют десантный корабль USS Bataan и 26-ой экспедиционный батальон морской пехоты США на Ближний Восток", - говорится в сообщении.

Транспорт Математики придумали, как избавить мегаполисы от пробок Петербургские ученые Александр Крылатов и Виктор Захаров предложили использовать математические алгоритмы для борьбы с автомобильными пробками в мегаполисах.

Политика Савченко назвала рецепт от гниения Украины Украину уничтожает не гражданская война в Донбассе, а "процесс гниения" в стране, заявила бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко в эфире телеканала "112".

Политика Роухани предложил Эрдогану сплотиться против США Президент Ирана Хасан Роухани провел телефонные переговоры с турецким лидером Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщает РИА "Новости".