Политика

REGNUMREGNUMВ США из-за слухов о войне обрушился сайт призывной службы

«Из-за распространяющейся дезинформации наш сайт в настоящее время испытывает проблемы в связи с возросшим объёмом трафика», — говорится в сообщении. Отметим, ранее хештег #WWIII (World War III, Третья мировая война) вышел в топ Twitter, за сутки на данную тему было опубликовано более 3 млн постов.
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"Из-за распространяющейся дезинформации наш сайт испытывает проблемы в связи с возросшим объемом трафика", — говорится в сообщении ведомства в твиттере
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РИА Новости03:33

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В США рухнул сайт призывной службы из-за спекуляций в Сети о «Третьей мировой войне»

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В США рухнул сайт призывной службы из-за слухов о Третьей мировой

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«Третья мировая война»: в США рухнул сайт призывной службы

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Власти Ирака приняли решение ограничить деятельность американских военных на территории страны.
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СК начал доследственную проверку из-за хулиганских действий в отношении двоих несовершеннолетних детей в городе Артем, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя регионального управления Следственного комитета Аврора Римская.
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Федеральный президент Александер Ван дер Беллен приведет к присяге новое правительство Австрии 7 января.
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Сборная России вышла в финал молодежного чемпионата мира

Сборная России вышла в финал молодежного (до 20 лет) чемпионата мира по хоккею, который в эти дни проходит в Чехии.
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Тысячи людей пришли проститься с Сулеймани в Багдаде

Несколько тысяч людей пришли проститься с главой спецподразделения «Кудс» Корпуса стражей Исламской революции Касемом Сулеймани, убитым при авиаударе США.
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Скончался бывший вице-президент хоккейного «Спартака» Товбулатов

Причиной смерти Товбулатова стал рак легких. Гелани Товбулатов был владельцем и вице-президентом хоккейного "Спартака" в 1993-99 годах.
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Вступил в силу закон об индексации маткапитала

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Несмотря на хорошо известные последствия, многие люди продолжают курить. Отказаться от этой привычки довольно трудно.
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Математики придумали, как избавить мегаполисы от пробок

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Украину уничтожает не гражданская война в Донбассе, а "процесс гниения" в стране, заявила бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко в эфире телеканала "112".
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Reuters узнал о передаче иностранцам контроля над нефтью в Венесуэле

Венесуэльская компания PDVSA позволила своим зарубежным партнерам получить контроль над нефтяными месторождениями, и теперь они занимаются их разработкой, сообщает агентство Reuters со ссылкой на бывшего министра нефтяной промышленности Рафаэля Рамиреса.
РБК 04:09
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Касем Сулеймани
Иранский генерал-лейтенант
Иранский военный деятель, генерал-лейтенант и командующий спецподразделением «эль-Кудс» ("Иерусалим") в составе КСИР, предназначенного для реализации военных и тайных операций за пределами Ирана. Эль-Кудс под руководством Сулеймани оказывает военную поддержку группировкам ХАМАС и Хезболла в Палестине и Ливане, а также сыграл важную роль в формировании политической ситуации в Ираке после вывода оттуда американских войск. Начиная с 2012 года Сулеймани предположительно помог правительству Башара Асада переломить ход гражданской войны в Сирии и отбить стратегические города и территории у повстанческих группировок. Сулеймани также участвует в оказании помощи правительству Ирака в борьбе против террористов «Исламского государства».
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