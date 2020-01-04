Политика
REGNUMВ США из-за слухов о войне обрушился сайт призывной службы
«Из-за распространяющейся дезинформации наш сайт в настоящее время испытывает проблемы в связи с возросшим объёмом трафика», — говорится в сообщении. Отметим, ранее хештег #WWIII (World War III, Третья мировая война) вышел в топ Twitter, за сутки на данную тему было опубликовано более 3 млн постов.
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"Из-за распространяющейся дезинформации наш сайт испытывает проблемы в связи с возросшим объемом трафика", — говорится в сообщении ведомства в твиттере.РИА Новости03:33
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В США рухнул сайт призывной службы из-за спекуляций в Сети о «Третьей мировой войне»
Комсомольская правда04:02
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Российский лыжник Сергей Устюгов завоевал серебро в спринте классическим стилем в рамках этапа «Тур де Ски» в итальянском Валь-ди-Фьемме.
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Толпа молодых людей с нацистской символикой преградила автомобильное движение в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает "Фонтанка.ру".
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«Российская газета» назвала самые ожидаемые кроссоверы, которые появятся в России в 2020 году.
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Президент России Владимир Путин подписал указ о подготовке Универсиады 2023 года в Екатеринбурге.
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По данным источника агентства в правоохранительных органах, следствие считает, что Рудницкая обвинила Сафронова в изнасиловании, но обращаться в полицию не стала.
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Новым главой Минэкономики Белоруссии назначили Александра Червякова
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Мошенники, которые якобы оказывали олимпийской чемпионке по фигурному катанию Аделине Сотниковой колдовские услуги, были пойманы.
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В Приморье начали проверку после ранения двух детей при стрельбе
СК начал доследственную проверку из-за хулиганских действий в отношении двоих несовершеннолетних детей в городе Артем, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя регионального управления Следственного комитета Аврора Римская.
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Президент Австрии приведет к присяге правительство Курца 7 января
Федеральный президент Александер Ван дер Беллен приведет к присяге новое правительство Австрии 7 января.
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Сборная России вышла в финал молодежного чемпионата мира
Сборная России вышла в финал молодежного (до 20 лет) чемпионата мира по хоккею, который в эти дни проходит в Чехии.
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Брачный возраст в России может быть скорректирован
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Тысячи людей пришли проститься с Сулеймани в Багдаде
Несколько тысяч людей пришли проститься с главой спецподразделения «Кудс» Корпуса стражей Исламской революции Касемом Сулеймани, убитым при авиаударе США.
Шоу-бизнес
Анна Курникова показала подросших детей от Энрике Иглесиаса
На своей страничке в Инстаграм Курникова опубликовала трогательное видео с участием своих детей от Энрике Иглесиаса.
Хоккей
Скончался бывший вице-президент хоккейного «Спартака» Товбулатов
Причиной смерти Товбулатова стал рак легких. Гелани Товбулатов был владельцем и вице-президентом хоккейного "Спартака" в 1993-99 годах.
Футбол
«Бавария» заключила контракт с футболистом «Шальке» Нюбелем
Соглашение с 23-летним Нюбелем рассчитано на пять лет. Нюбель выступает за "Шальке" с 2015 года.
Экономика
Вступил в силу закон об индексации маткапитала
Сегодня, 1 января, вступил в силу закон, который в том числе направлен на увеличение размера выплат в рамках программы материнского капитала, сообщает ИА REGNUM.
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Эксперты советуют отказаться от напитков, затрудняющих бросить курить
Несмотря на хорошо известные последствия, многие люди продолжают курить. Отказаться от этой привычки довольно трудно.
Армия и оружие
ПЗРК «Верба» сможет сбивать беспилотные аппараты и крылатые ракеты
Зенитный комплекс предназначен для уничтожения самолетов оперативно-тактической авиации, ударных вертолётов, крылатых ракет и беспилотных летательных аппаратов, способен поражать малозаметные цели условного противника на высотах от 10 метров до 4,5 км и на дальностях от 500 метров до 6,5 км.
Армия и оружие
США направят на Ближний Восток десантный корабль и батальон пехотинцев
"На фоне растущей напряженности с Ираном ВМС США отменяют учения с Марокко и направляют десантный корабль USS Bataan и 26-ой экспедиционный батальон морской пехоты США на Ближний Восток", - говорится в сообщении.
Транспорт
Математики придумали, как избавить мегаполисы от пробок
Петербургские ученые Александр Крылатов и Виктор Захаров предложили использовать математические алгоритмы для борьбы с автомобильными пробками в мегаполисах.
Политика
Савченко назвала рецепт от гниения Украины
Украину уничтожает не гражданская война в Донбассе, а "процесс гниения" в стране, заявила бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко в эфире телеканала "112".
Политика
Роухани предложил Эрдогану сплотиться против США
Президент Ирана Хасан Роухани провел телефонные переговоры с турецким лидером Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщает РИА "Новости".
Экономика
Reuters узнал о передаче иностранцам контроля над нефтью в Венесуэле
Венесуэльская компания PDVSA позволила своим зарубежным партнерам получить контроль над нефтяными месторождениями, и теперь они занимаются их разработкой, сообщает агентство Reuters со ссылкой на бывшего министра нефтяной промышленности Рафаэля Рамиреса.