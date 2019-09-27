Экономика
Российская газетаВ США изучают возможность ограничения портфельных инвестиций в Китай
Вашингтон исследует способы ограничения потока портфельных инвестиций в Китай, в частности, с помощью делистинга, то есть исключения китайских фирм из списков частных предприятий, чьи акции продаются на американских фондовых биржах. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
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Спорт
Картошка с землей: Ласицкене пожаловалась на питание в Дохе
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Гаджеты
Цена на новый телевизор OnePlus TV стартует от 985 долларов
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Игры
Соцсеть Facebook анонсировала многопользовательскую игру в VR
Компания Facebook Inc. провела анонс многопользовательской игры в VR, формат открытого мира представлен в виртуальной реальности Facebook Horizon.
Актуальные Новости вчера в 03:38
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Магомед Исмаилов победил Артема Фролова
Спорт-Экспресс 14:50
Политика
Палата представителей США отклонила резолюцию против импичмента Трампа
Палата представителей Конгресса США отклонила резолюцию против начала процедуры импичмента президента США Дональда Трампа, передает ТАСС.
Газета.Ru 15:20
Авто
Бренд MG выпустил свой первый трехрядный рамный внедорожник
На Ближнем Востоке состоялся старт продаж рамного внедорожника MG RX8.
Новые автомобили вчера в 05:54
Происшествия
В Валенсии по запросу США задержан россиянин
По данным газеты Las Provincias, россиянин Александр К. прибыл в Испанию с супругой и семилетним сыном. Он был задержан по запросу ФБР.
ТАСС 17:23
Гаджеты
Xiaomi представила Mi Mix Alpha с экраном во весь смартфон
Китайская корпорация Xiaomi представила концепт смартфона, экран которого занимает практически всю площадь гаджета.
Мойка78 25 сентября в 03:34
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55-летняя Вика Цыганова поразила фигурой в купальнике
Белый раздельный купальник позволял рассмотреть фигуру Цыгановой, на которой даже самые предвзятые хейтеры не смогли найти ни одного лишнего килограмма.
Wday.ru вчера в 01:06
Общество
Батурина покинула благотворительный фонд мэрии Лондона
Московский Комсомолец вчера в 18:43
Экономика
Медведев поручил довести долю малого бизнеса до 50%
Доля малого бизнеса в России должна достигнуть показателя в 50% от общего числа занятого населения, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на встрече с президентом общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александром Калининым.
Коммерсантъ 07:53
Путешествия
Саудовская Аравия ввела туристические визы
За год до официального решения о введении туристических виз Эр-Рияд финансово поддерживал инициативы по улучшению имиджа королевства в мире, приглашая популярных иностранных блогеров в промотуры.
РБК 08:25
Политика
Помпео вызвали повесткой в Конгресс США из-за контактов с Украиной
Комитет палаты представителей США вызвал в суд госсекретаря страны Майка Помпео, стремясь заставить его передать документы, касающиеся контактов с украинским правительством, передает Reuters.
РБК 17:22
Кино
Человек-паук вернется в киновселенную Marvel
В начале сентября исполнительный директор Sony Pictures Тони Винчикерра заявлял, что Человек-паук не вернется в фильмы студии Marvel в ближайшее время.
ТАСС 11:35
Экономика
Треть гипермаркетов «Карусель» станут «Перекрестками»
Пилотные проекты по превращению гипермаркетов «Карусель» в супермаркеты «Перекресток» показывают положительные результаты и «демонстрируют улучшение экономики каждого магазина по мере его созревания», отмечает X5.
Ведомости вчера в 03:17
Экономика
S&P вслед за Fitch повысило рейтинги Украины
Международное рейтинговое агентство S&P пересмотрело долгосрочные суверенные рейтинги Украины в иностранной и национальной валюте, повысив их с «B-» до «B». Прогноз по рейтингам стабильный, сообщает S&P в ночь на субботу.
РБК 17:32
Гаджеты
Redmi Note 8T — ещё один бюджетный игровой смартфон
Как сообщается, новинка называется Redmi Note 8T и будет примерно соответствовать Redmi Note 8 Pro по производительности.
Игромания.ру 08:22
Экономика
Издание РБК представило юбилейный ТОП-500 российских компаний
РБК опубликовал пятый по счету ТОП-500 компаний российского бизнеса.
Sostav.ru вчера в 04:10
Гаджеты
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Kostroma.Today вчера в 08:56
Экономика
Матвиенко заявила о невозможности накоплений на пенсии для россиян
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что в России не может в полную силу заработать законопроект о гарантированном пенсионном продукте из-за того, что жители страны не обладают достаточными накоплениями.
Газета.Ru 13:56
Экономика
Миссия МВФ заявила о безрезультатности борьбы с коррупцией на Украине
Украине удалось восстановить макроэкономическую стабильность после кризиса в 2014–2015 годах, однако темпы роста ее экономики не позволяют догнать соседние страны, считает глава миссии Международного валютного фонда (МВФ) Рон ван Руден.
РБК 02:25
Экономика
Правительство предложило увеличить прожиточный минимум пенсионеров
Прожиточный минимум российских пенсионеров в 2020 году составит 9311 руб. Это следует из проекта федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 – 2022 годов, подготовленного Минфином России.
РБК 25 сентября в 17:56
Наука
Найдены микробы возрастом 3,7 миллиарда лет
МедиаПоток 13:46
Политика
Вызванный на допрос Порошенко сбежал из Украины
Пятый президент Украины Петр Порошенко не явился на допрос в Государственное бюро расследований, куда его вызывали в качестве свидетеля по делу об организации прохода кораблей украинских военно-морских сил через Керченский пролив.
Российский Диалог 11:11
Хоккей
ЦСКА одержал шестую победу подряд в КХЛ, обыграв на выезде «Торпедо»
Хоккеисты московского ЦСКА победили нижегородское "Торпедо" и одержали шестую победу подряд в регулярном чемпионате КХЛ.
РИА Новости 15:05
Общество
Гидрометцентр назвал работающие погодные приметы
Специалисты Гидрометцентра проверили все погодные приметы и назвали работающие из них.
UfacityNews.ru вчера в 15:09
Экономика
Медведев поручил пересмотреть состав потребительской корзины
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил проработать вопрос о постепенном переходе на новый вариант потребительской корзины, сообщается на официальном сайте правительства.
Солидарность 05:28