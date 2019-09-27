с чего всё началось

Администрация президента США Дональда Трампа изучает возможность делистинга (исключения акций) китайских компаний с фондовых бирж Соединенных штатов Америки, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

В США задумались о делистинге китайских компаний

Общество С 1 октября курение на балконе станет вне закона Открытым огнем, в понятие которого входит и зажженная сигарета, нельзя будет пользоваться в жилых комнатах домов, отелей, а также на балконах и лоджиях.

Происшествия Представитель Бочкаревой назвала ложью сообщения о задержании актрисы «Пока уточняем данную информацию», — заявили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Москве на вопрос о возможном задержании с наркотиками актрисы Натальи Бочкаревой.

Происшествия В Атлантике ищут пропавшее судно, на котором были граждане украины Судно Bourbon Rhode пропало в четверг во время шторма в Атлантическом океане, среди членов экипажа около десяти граждан Украины, спасательная операция продолжается третий день, сообщил в субботу директор департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.

Происшествия Ребенок с двумя головами родился в Черновцах Как отмечается, родившиеся девочки имеют одно тело и две головы.

Культура Хидео Кодзима придёт на шоу «Вечерний Ургант» Создатели «Вечернего Урганта» объявили список гостей на съёмках, которые пройдут 3 октября. помимо Михаила Боярского и Тимура Батрутдинова на шоу придёт гениальный гейм-дизайнер Хидео Кодзима.

Футбол Мамаев проходит медосмотр в «Ростове» Бывший полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев, прилетевший вчера в Ростов-на-Дону, сегодня проходит медосмотр в клубе, сообщает «СЭ».

Общество Четырехдневку раскритиковали в РПЦ Как считает священнослужитель, в России достаточное число выходных, незачем людям давать еще возможности для безделья, сообщил сайт News.Ru.

Космос Рука-манипулятор МКС захватила японский грузовой корабль Экипаж Международной космической станции (МКС) успешно осуществил захват сблизившегося с ней японского грузового космического корабля HTV-8 с помощью дистанционной руки манипулятора Canadarm-2.

Кино Человек-паук возвращается в киновселенную Marvel Один из самых популярных героев комиксов Человек-паук останется в кинематографической вселенной Marvel (КВМ).

Экономика Компания США «Freedom Holding» решила купить в России «Церих Кэпитал» Американская компания «Freedom Holding» подала в ФАС России ходатайство о приобретении 100% голосующих акций российской инвестиционной компании «Церих Кэпитал Менеджмент», сообщает сайт РБК 27 сентября.

Политика Лавров назвал паранойей слова о причастности РФ к скандалу с Трампом Министр иностранных дел России Сергей Лавров опроверг заявления о причастности Москвы к скандалу из-за звонка президента Соединённых Штатов Дональда Трампа своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому.

Футбол Мурило и Жоао Марио выйдут в старте «Локомотива» в матче с «Зенитом» Футболисты "Локомотива" Мурило и Жоао Марио сыграют с первых минут в матче 11-го тура чемпионата России с петербургским "Зенитом", сообщается в микроблоге московского клуба в Twitter.

Авто Chevrolet Niva получил новую дешевую комплектацию «GM-АвтоВАЗ» начал производство Chevrolet Niva в новой комплектации SL («Суперлайт»).

Армия и оружие Американский авианосец попал в ловушку в Южно-Китайском море Дутерте указал на то, что он не будет выполнять решение иностранного суда, которое направлено на полный запрет Маниле вступ налаживать сотрудничество с Пекином на спорных островах в Южно-Китайском море.

Политика Медведчук назвал Волкера архинепрофессионалом Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук прокомментировал отставку спецпредставителя США по Украине Курта Волкера.

Космос Сабуровский астроном измерил данные редчайшей кометы Филипп Романов, астроном-любитель из Москворечья-Сабурова, измерил данные недавно открытой кометы 2I/Borisov.

Энергетика «Нафтогаз» предупредил об угрозе срыва отопительного сезона на Украине В сентябре президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству, Раде и силовикам обеспечить подготовку к отопительному сезону.

Политика Глава польской PGNIG поведал о предотвращении газовой трагедии По мнению Вожняка, если бы доступ не был ограничен, Польше просто не хватило бы газа, а такие "трагические перебои в поставках" недопустимы для поляков.

Политика В России могут запретить лотерею грин-карт США В России может быть запрещена лотерея на получение грин-карт США, информируют «Известия».

Волейбол Российские волейболистки проиграли американкам на Кубке мира Женская сборная России по волейболу проиграла команде США в матче девятого тура Кубка мира.

Гаджеты Главная «фишка» Google Pixel 4 будет недоступна для России Не исключено, что Project Soli в РФ все-таки будет работать и об этом объявят на официальной презентации смартфона — 15 октября.