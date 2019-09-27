Экономика

Взгляд.руВзгляд.руВ США задумались о делистинге китайских компаний

Администрация президента США Дональда Трампа изучает возможность делистинга (исключения акций) китайских компаний с фондовых бирж Соединенных штатов Америки, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
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с чего всё началось
Администрация президента США Дональда Трампа обсуждает варианты того, как можно ограничить потоки американских инвестиций в Китай, сообщает Bloomberg
 со ссылкой на источники.
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Взгляд.рувчера в 12:25
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Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 11:02, Вашингтон
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