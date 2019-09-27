Экономика
Российская газетаВ США изучают возможность ограничения портфельных инвестиций в Китай
Вашингтон исследует способы ограничения потока портфельных инвестиций в Китай, в частности, с помощью делистинга, то есть исключения китайских фирм из списков частных предприятий, чьи акции продаются на американских фондовых биржах. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
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В четверг на западе Турции произошло землетрясение магнитудой 5,9 балла.
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Саудовская Аравия нарастила добычу нефти
Добыча нефти в Саудовской Аравии восстановлена до уровня 9,8 млн баррелей в сутки после атак.
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Бывшая сотрудница клиники, где проходит лечение актриса Анастасия Заворотнюк, пытается продать СМИ фотографии и видео больной знаменитости.
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Министр обороны Латвии назвал легионеров СС гордостью страны и народа
Министр обороны Латвии Артис Пабрикс заявил журналистам в пятницу, что легионеры Ваффен СС являются гордостью латышского народа и государства.
РИА Новости 14:13
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Бренд MG выпустил свой первый трехрядный рамный внедорожник
На Ближнем Востоке состоялся старт продаж рамного внедорожника MG RX8.
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Палата представителей США отклонила резолюцию против импичмента Трампа
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Уилл Смит представил фильм «Гемини»
Знаменитый актер Уилл Смит в свой 51-ый день рождения представил публике собственную электронную копию.
Общественное телевидение России вчера в 22:09
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Беспилотник «Охотник» совершил первый полёт в паре с Су-57
Беспилотник «Охотник» совершил первый совместный полёт с истребителем пятого поколения Су-57.
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Устинов присоединился к пикетам у администрации президента
Актер Павел Устинов, освобожденный из СИЗО 20 сентября, стал участником одиночных пикетов у администрации президента в поддержку фигурантов «московского дела».
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Женщины-полицейские в Москве заявили о домогательствах начальства
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Суд отпустил фигуранта дела о массовых беспорядках Алексея Миняйло
Фигурант дела о массовых беспорядках Алексей Миняйло отпущен из сала суда.
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Сотрудника ядерного центра в Сарове оштрафовали за майнинг биткойнов
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили о том, что российский президент Владимир Путин намерен к 2024 году воссоздать СССР.
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