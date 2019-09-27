Экономика
Российская газетаВ США изучают возможность ограничения портфельных инвестиций в Китай
Вашингтон исследует способы ограничения потока портфельных инвестиций в Китай, в частности, с помощью делистинга, то есть исключения китайских фирм из списков частных предприятий, чьи акции продаются на американских фондовых биржах. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
В США задумались над делистингом компаний КНР со своих фондовых бирж
Московский Комсомолецвчера в 12:33
Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 04:44, Вашингтон
Общество
Новая модель куклы Барби стала гендерно нейтральной
REGNUM 25 сентября в 13:46
Политика
В бундестаге выступили против антироссийских санкций
Депутаты немецкого бундестага призвали к постепенному ослаблению антироссийских санкций. Об этом сообщает Deutsche Welle (DW).
Lenta.ru 03:50
Происшествия
Самолет в Москве отложил вылет из-за двух пьяных дебоширов на борту
Самолет, готовившийся к вылету из московского аэропорта Домодедово, вернулся на стоянку из-за двух дебоширов на борту.
Известия 03:42
Политика
CNN: подал в отставку Курт Волкер
Курт Волкер, занимавший пост спецпредставителя США по Украине подал в отставку.
В городе R 02:48
Происшествия
В Башкирии школьники-живодеры убили зверски 10 щенят
Уфимские Заметки 03:06
Музыка
В Сети появилось видео концерта для моржей в Арктике
На видеохостинге в интернете появилась запись импровизированного концерта для семейства моржей, сделанная возле Оранских островов архипелага Новая Земля.
Российская газета вчера в 05:54
Происшествия
Самого многодетного священника России подозревают в насилии над детьми
Вести.Ru 25 сентября в 15:52
Шоу-бизнес
Сотрудница клиники тайно сделала фото и видео Заворотнюк
Работница медицинского центра, где проходит лечение Анастасия Заворотнюк, продает журналистам фотографии и видео больной актрисы.
URA.Ru вчера в 07:24
Происшествия
Кадыров призвал найти всех, кто радовался пожару в Грозном
Глава Чечни Рамзан Кадыров поручил найти тех, кто радовался во время пожара 19 сентября в торговом центре "Гранд парк" в Грозном.
Газета.Ru вчера в 10:43
Происшествия
В Южной Корее загорелся танкер с россиянами на борту
В Генеральном консульстве России в Пусане подтвердили, что на борту судна Stolt Groenland находились десять россиян.
РБК 04:00
Политика
Президент Грузии высказалась за путь диалога с Россией
По словам Зурабишвили, встречу глав МИД Грузии и РФ - Давида Залкалиани и Сергея Лаврова положительно оценили и приветствовали и в США, и в Евросоюзе, и генеральный секретарь ООН.
Интерфакс 02:42
Киберспорт
Bungie рассказала о контенте в бесплатной версии Destiny 2
В твиттере Destiny 2 появилось сообщение с описанием активностей, которые будут доступны в бесплатной версии игры, получившей подзаголовок New Light.
Gmbox.ru вчера в 08:03
Армия и оружие
Первый совместный полет Су-57 и ударного «Охотника» сняли на видео
Минобороны РФ опубликовало видео первого совместного полета истребителя пятого поколения Су-57 и тяжелого ударного беспилотника С-70 "Охотник".
Российская газета вчера в 06:06
Происшествия
Сбежавший следователь нашелся на Кипре
Коммерсантъ вчера в 09:13
Кино
WSJ: Apple собирается показывать свои фильмы в кинотеатрах
Apple планирует показывать свои фильмы в кинотеатрах. Так, как узнали СМИ, в компании собираются привлечь крупных режиссеров и продюсеров.
Телеканал 360° 02:41
Общество
Джигурда и Лисовец отреагировали на запрет курения на балконах
Влад Лисовец, в свою очередь, считает очень странным запрет курения на балконах собственных квартир.
Вести.Ru вчера в 12:48
Гаджеты
Google представила Android 10 для бюджетных устройств
Android 10 (Go Edition) разработана специально для смартфонов, объём оперативной памяти которых не превышает 1,5 ГБ.
Live24 26 сентября в 00:25
Общество
МВД предлагает наказывать за оскорбление полицейских в интернете
МВД предложило наказывать за оскорбление полицейских в интернете. Уже подготовлены изменения в закон «О полиции», передает «Интерфакс».
BFM.ru вчера в 12:20
Политика
После речи Лаврова в ООН выстроилась очередь желающих с ним пообщаться
Официальный представитель МИД России Мария Захарова разместила в своем Facebook фотографию очереди из желающих пообщаться с министром иностранных дел Сергеем Лавровым после его выступления на Генассамблее ООН.
РИА Новости вчера в 18:09
Космос
Эксперты изучили шаровое скопление Млечного Пути
Rusargument вчера в 06:35
Происшествия
Максим Аверин отказался извиняться за дебош на борту самолета
РИА Новости вчера в 18:53
Автоспорт
Роберт Шварцман стал чемпионом «Формулы-3»
РИА Новости 04:07
Авто
Электрический Chevrolet Corvette установил мировой рекорд скорости
Электрический суперкар GXE, построенный компанией Genovation на базе Chevrolet Corvette побил собственный рекорд скорости от 2017 года.
Тарантас Ньюс 26 сентября в 13:45
Армия и оружие
Американские военные создали неудачную «копию» российского вертолета
Боевая машина должна была быть максимально похожей на своего главного соперника – Ми-24.
ГЛАС.RU вчера в 11:50
Гаджеты
Видеокарта Radeon RX 5700 XT Liquid Devil оснащена водоблоком
Компания PowerColor, как ожидается, скоро выпустит видеокарту Radeon RX 5700 XT Liquid Devil со штатным модулем жидкостного охлаждения.
Игромания.ру вчера в 13:22
Футбол
Друзь прокомментировал свое возвращение на «Первый канал»
Александр Друзь дал интервью телеканалу RT, в котором прокомментировал возобновление своего участия в телешоу на "Первом канале".
VSE42.RU 01:14
Политика
СМИ раскрыли содержание «засекреченного» разговора Трампа с Лавровым
Белый дом ограничил доступ к стенограмме беседы президента США Дональда Трампа с главой МИД России Сергеем Лавровым и на тот момент послом РФ в Вашингтоне Сергеем Кисляком.
Известия 01:19
Политика
Малахов ответил на критику МИД Киргизии
По мнению работников МИД, шоумен в ходе одного из выпусков своей программы позволил себе "некорректное" высказывание в адрес гражданина государства Исламбека Акбарова, ставшего участником смертельного ДТП, в котором погиб россиянин Александр Маругов.
Газета.Ru вчера в 09:00
Происшествия
В ДТП на трассе в Тамбовской области погибли четыре человека
Два автомобиля столкнулись на трассе Р-22 Каспий в Тамбовской области, 4 человека погибли, сообщил РИА Новости представитель УМВД региона.
РИА Новости 03:13
Кино
Sony поручит экранизацию игры «Uncharted» режиссеру «Бамблби»
Как сообщает издание Deadline, им станет Трэвис Найт, в активе которого фантастический фильм "Бамблби", являвшийся спин-оффом серии о Трансформерах.
Kinonews.ru вчера в 17:31