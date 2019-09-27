Вашингтон исследует способы ограничения потока портфельных инвестиций в Китай, в частности, с помощью делистинга, то есть исключения китайских фирм из списков частных предприятий, чьи акции продаются на американских фондовых биржах. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

В США изучают возможность ограничения портфельных инвестиций в Китай

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