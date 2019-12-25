Американские конгрессмены намерены укрепить позиции США в Средиземноморском регионе для противостояния Турции и России, пишет The Hill. Как отмечает издание, Соединённые Штаты планируют инвестировать в улучшение отношений с Израилем, Грецией и Кипром.

В США изучают возможности усилить позиции в Средиземноморье

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