Политика
RT на русскомВ США изучают возможности усилить позиции в Средиземноморье
Американские конгрессмены намерены укрепить позиции США в Средиземноморском регионе для противостояния Турции и России, пишет The Hill. Как отмечает издание, Соединённые Штаты планируют инвестировать в улучшение отношений с Израилем, Грецией и Кипром.
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Политика
Новак пообещал достроить «Северный поток-2» вне зависимости от санкций
Швейцарская компания Allseas теоретически еще может достроить «Северный поток – 2», заявил министр энергетики Александр Новак.
Экономика
Правительство одобрило план приватизации на 2020-2022 годы
Правительство на итоговом заседании одобрило план приватизации на 2020-2022 годы, сообщили в пресс-службе кабмина.
Политика
Россия вернется к проекту окололунной станции США Gateway
Россия приняла решение вернуться к переговорам об участии в проекте NASA по созданию окололунной станции Lunar Orbital Platform - Gateway.
Политика
Демократы допустили новые обвинения Трампа в рамках импичмента
В рамках импичмента демократы в конгрессе США могут предъявить американскому президенту Дональду Трампу новые обвинения.
Технологии
В Китае родились генетически совместимые с человеком свиньи
В Китае родились генетически совместимые с человеком свиньи нового поколения. Речь идет о животных с многократно отредактированным геномом.
Политика
На Украине возбудили дело после проезда поезда через Крымский мост
Украинская прокуратура возбудила уголовное дело по факту прибытия поезда из Санкт-Петербурга в Крым через Крымский мост.
Общество
Минфин предложил использовать такси для поездок чиновников
Минфин предлагает использовать агрегаторы такси для передвижения чиновников.
Общество
Бывший муж принцессы Норвегии покончил с собой
Тёплые слова в адрес Бена выразили также наследный принц Хокон и наследная принцесса, также премьер-министр страны и другие известные люди.
Происшествия
В Мурманской области на учениях погиб военнослужащий
В Мурманской области во время военно-морских учений погиб 24-летний контрактник. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Северного флота.
Кино
Вышел тизер фильма-катастрофы «Огонь» с Константином Хабенским
Наука
Загадочный гоминид не был прямоходящим и не лазал по деревьям
Самые важные вопросы: был ли древний гоминид прямоходящим и умел ли он лазать по стволам деревьев.
Политика
Дамаск готовит иск против США за разграбление сирийской нефти
"Власти Сирийской Арабской Республики изучают варианты того, какие законные меры могут быть предприняты на международном уровне, чтобы подать иск против США, потому как они воруют сирийскую нефть и нарушают суверенитет САР", — заявила Шаабан в интервью ливанскому телеканалу al-Mayadeen.
Энергетика
Новак раскрыл детали соглашения России и Украины по транзиту
В договоренностях России и Украины по газу зафиксированы минимальные объемы транзита, сообщил министр энергетики Александр Новак.
Политика
Стала известна единственная просьба Ельцина к Путину перед уходом
Экс-президент РФ Борис Ельцин перед уходом со своей должности попросил преемника Владимира Путина сохранить Россию.
Футбол
Экс-защитник «Локомотива» обогнал ван Дейка по проценту выигранных единоборств
36-летний бывший футболист обошел по этому показателю защитника «Ливерпуля» и сборной Голландии Виргила ван Дейка — 73,3 процента (958/1307) — вторая строчка.
Экономика
Тарифное удержание: цены на услуги ЖКХ в 2020 году повысятся на 4%
В 2020 году в среднем по России плата за коммунальные услуги вырастет на 4%. Цены повысятся 1 июля, в дальнейшем индексация тарифов будет происходить раз в год, сообщили «Известиям» в Федеральной антимонопольной службе (ФАС).
Происшествия
Суд в Москве арестовал двух таможенников по делу генерала ФТС
Басманный суд Москвы в среду заключил под стражу двух фигурантов уголовного дела начальника управления таможенного дознания генерал-лейтенанта ФТС России Александра Кизлыка, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями, еще один отправлен под домашний арест.
Общество
Девы окажутся в центре корыстных планов, а у Весов все разладится
Дева Дева окажется во власти соблазнов и корыстных планов одного человека.
Общество
Гуцериев прибыл на встречу с Путиным на фоне сообщений об обысках
Бизнесмен Михаил Гуцериев прибыл в Кремль для участия во встрече президента России с представителями крупного бизнеса, передает корреспондент РБК.
Армия и оружие
В Буркина-Фасо погибли 35 мирных жителей в результате атаки боевиков
Музыка
Forbes назвал самых богатых музыкантов десятилетия
Журнал Forbes опубликовал список самых богатых музыкантов десятилетия.
Экономика
Прогноз по курсу доллара: россиян заманивают в ловушку
Несмотря на радужные прогнозы и активный рост российской национальной валюты, падения не избежать и рубль может рухнуть до 100 за доллар.
Космос
Опубликовано видео посадки корабля Starliner в пустыне
НАСА опубликовало видео посадки космического корабля Starliner в пустыне в Нью-Мексико после того, как он не смог долететь к МКС.
Армия и оружие
Немецкие СМИ уличили НАТО в «репетиции» наступления на Россию
Стартующие в начале 2020 года учения НАТО «Защитник Европы — 2020» станут репетицией наступления в случае войны с Россией, пишет немецкий журналист Йорг Кронауэр в статье для Junge Welt.
Общество
Скворцова поспорила с Голиковой о качестве оптимизации здравоохранения
Напомним, что Голикова в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что программа оптимизации в области здравоохранения во многих регионах РФ была проведена «ужасно».
Политика
Захарова прокомментировала заявления МИД Польши о Второй мировой войне
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявления Польши о том, что высказывания российских властей относительно Второй мировой войны представляют «ложную картину событий».
Общество
Роструд разъяснил порядок оплаты труда в новогодние праздники
Зарплаты россиян в январе не должны стать меньше из-за новогодних праздников, объяснил "Российской газете" заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец.