Политика
RT на русскомВ США изучают возможности усилить позиции в Средиземноморье
Американские конгрессмены намерены укрепить позиции США в Средиземноморском регионе для противостояния Турции и России, пишет The Hill. Как отмечает издание, Соединённые Штаты планируют инвестировать в улучшение отношений с Израилем, Грецией и Кипром.
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с чего всё началось
«С помощью отмены эмбарго США на поставки оружия на Кипр и расширения необходимой военной помощи для Греции законодательство ставит своей целью всеобъемлющий подход к вопросу стабильности ключевых региональных партнёров», — сказал один из авторов инициативы сенатор Марко Рубио.RT на русскомвчера в 15:30
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Политика
Экс-глава МИД Австрии упрекнула ЕС за отказ поддержать идеи Путина
Ранее Владимир Путин рассказал в фильме "Миропорядок 2018", что идею сотрудничества России и Европы, высказанную в ходе выступления в 2001 году в бундестаге, он перенял у бывшего канцлера Германии Гельмута Коля, когда присутствовал при его разговоре с мэром Санкт-Петербурга Анатолием Собчаком.
Космос
200 изделий для космической отрасли выпущены в калужском Обнинске
Авто
Легендарный седан Toyota Mark II уходит в историю
Как сообщает издание «Drom», 23 декабря на предприятии Toyota Motomachi был выпущен последний седан Toyota Mark X, который является преемником модели Mark II.
Наука
Загадочный гоминид не был прямоходящим и не лазал по деревьям
Самые важные вопросы: был ли древний гоминид прямоходящим и умел ли он лазать по стволам деревьев.
Хоккей
«Динамо» обыграло ЦСКА в московском дерби
ЦСКА в родных стенах уступил московскому "Динамо" в принципиальном дерби регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Шоу-бизнес
Максим Фадеев высказался по поводу Наргиз и ее отношения к России
Певица поддерживает их жизненную позицию. Максим Фадеев высказался по поводу ее отношения к стране, где она построила карьеру.
Общество
Пассажирам верхних полок в поездах разрешили сидеть на нижних местах
Хоккей
МЧМ-2020 по хоккею стартует в Чехии
26 декабря в Чехии стартует МЧМ-2020 по хоккею.
Происшествия
Суд арестовал имущество замглавы Генштаба ВС на несколько млн рублей
Арестованы земельные участки и объекты недвижимости обвиняемого общей стоимостью несколько млн рублей, заявил источник.
Экономика
Аптекам готовят программу компенсаций бесплатных лекарств
Аптекам готовят программу компенсаций бесплатных лекарств Минздрав разработал механизм проведения пилотного проекта по лекарственному обеспечению лиц, перенесших острые сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ).
Культура
Джои Бэти рассказал о балладе «Ведьмаку заплатите чеканной монетой»
Хоккей
Путин рассказал, что в последнее время мало спит
Президент России Владимир Путин в перерыве матча Ночной хоккейной лиги на Красной площади рассказал, что в последнее время спал по четыре-пять часов.
Экономика
Набиуллина связала переговоры о доле ЦБ в Сбербанке с его продажей
Переговоры о переходе правительству доли Сбербанка, принадлежащей ЦБ, касаются ее продажи, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина в интервью «Интерфаксу».
Транспорт
Опубликовано видео проезда первого поезда по Крымскому мосту
Инфоцентр "Крымский мост" опубликовал видео проезда первого в истории проезда пассажирского состава дальнего следования по Крымскому мосту.
Гаджеты
Эксперт рассказал, как не следует заряжать смартфон
По словам эксперта, ресурс батареи смартфона сокращается медленнее при уровне заряда в 30-50%.
Экономика
«Аэрофлот» отказывается покупать «Суперджеты» без гарантий «Ростеха»
Гарантия остаточной стоимости дает покупателю право через определенный срок (обычно 10—12 лет) продать самолет обратно производителю (или гаранту) за определенную часть стоимости нового.
Шоу-бизнес
Екатерина Климова впервые назвала причину развода с Гелой Месхи
Летом 2019 года Екатерина Климова развелась своим третьим мужем Гелой Месхи. Бывшие супруги не называли причину расставания.
Шоу-бизнес
Гоген Солнцев собрался оставить 64-летнюю супругу одну на Новый год
Политика
Новак заявил о возможности Allseas достроить «Северный поток-2»
Американские санкции в отношении «Северного потока-2», который планировалось достроить в начале 2020 года, скажутся на сроках завершения строительства, на это понадобится «чуть больше времени», сказал в понедельник, 23 декабря, премьер-министр Дмитрий Медведев.
Хоккей
«Выход на лед в составе „Магнитки“ — глоток свежего воздуха»
Футбол
Букмекеры считают «Ливерпуль» фаворитом в матче с «Лестер Сити»
Аналитики букмекерской компании «Лига Ставок» считают, что предстоящая игра добавит еще одну победу на счет «Ливерпуля».
Общество
С производителя игрушек взыщут 33 млн рублей за свинку Пеппа
По словам Лукьянова, Арбитражный суд Москвы 20 декабря удовлетворил иск британской Entertainment One UK, владеющей правами на анимационного персонажа свинку Пеппу, о взыскании 32,9 млн руб. с российского производителя и дистрибутора игрушек «Симбат».
Экономика
В 2020 году в России вырастут тарифы ЖКХ
С 1 июля 2020 года плата за коммунальные услуги в России вырастет среднем на 4%. В дальнейшем индексация тарифов будет происходить раз в год, рассказали «Известиям» в Федеральной антимонопольной службе (ФАС).
Политика
США планируют ввести санкции против Турции на фоне сближения с Россией
Президент США Дональд Трамп ранее принял решение вывести большую часть американского контингента из Сирии на фоне операции Турции "Источник мира" в северо-восточной части страны.
Здоровье
В Липецке открылся центр амбулаторной онкологической помощи
Центр амбулаторной онкологической помощи открылся на базе Липецкой городской больницы №3 «Свободный Сокол» 25 декабря, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации Липецкой области.
Политика
Глава СПЧ раскритиковал идею сделать 31 декабря выходным днем
Глава Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) Валерий Фадеев, раскритиковал решение некоторых регионов сделать 31 декабря нерабочим днем.
Политика
Глава Транснефти прокомментировал угрозу Лукашенко «забрать» две трубы
Глава Транснефти Николай Токарев ответил на угрозы президента Белоруссии Александра Лукашенко «забрать» две трубы нефтепровода «Дружба».
Происшествия
Суд в Москве арестовал двух таможенников по делу генерала ФТС
Басманный суд Москвы в среду заключил под стражу двух фигурантов уголовного дела начальника управления таможенного дознания генерал-лейтенанта ФТС России Александра Кизлыка, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями, еще один отправлен под домашний арест.
Общество
«Ъ»: россияне смогут регистрировать автомобили в автосалоне
Россияне смогут зарегистрировать новый автомобиль в автосалоне без посещения ГИБДД, соответствующее постановление подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Шоу-бизнес