с чего всё началось

Американские конгрессмены намерены укрепить позиции США в Средиземноморском регионе для противостояния Турции и России, пишет The Hill. Как отмечает издание, Соединённые Штаты планируют инвестировать в улучшение отношений с Израилем, Грецией и Кипром.

В США изучают возможности усилить позиции в Средиземноморье

Политика Экс-глава МИД Австрии упрекнула ЕС за отказ поддержать идеи Путина Ранее Владимир Путин рассказал в фильме "Миропорядок 2018", что идею сотрудничества России и Европы, высказанную в ходе выступления в 2001 году в бундестаге, он перенял у бывшего канцлера Германии Гельмута Коля, когда присутствовал при его разговоре с мэром Санкт-Петербурга Анатолием Собчаком.

Авто Легендарный седан Toyota Mark II уходит в историю Как сообщает издание «Drom», 23 декабря на предприятии Toyota Motomachi был выпущен последний седан Toyota Mark X, который является преемником модели Mark II.

Хоккей «Динамо» обыграло ЦСКА в московском дерби ЦСКА в родных стенах уступил московскому "Динамо" в принципиальном дерби регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Экономика Аптекам готовят программу компенсаций бесплатных лекарств Аптекам готовят программу компенсаций бесплатных лекарств Минздрав разработал механизм проведения пилотного проекта по лекарственному обеспечению лиц, перенесших острые сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ).

Хоккей Путин рассказал, что в последнее время мало спит Президент России Владимир Путин в перерыве матча Ночной хоккейной лиги на Красной площади рассказал, что в последнее время спал по четыре-пять часов.

Экономика «Аэрофлот» отказывается покупать «Суперджеты» без гарантий «Ростеха» Гарантия остаточной стоимости дает покупателю право через определенный срок (обычно 10—12 лет) продать самолет обратно производителю (или гаранту) за определенную часть стоимости нового.

Политика Новак заявил о возможности Allseas достроить «Северный поток-2» Американские санкции в отношении «Северного потока-2», который планировалось достроить в начале 2020 года, скажутся на сроках завершения строительства, на это понадобится «чуть больше времени», сказал в понедельник, 23 декабря, премьер-министр Дмитрий Медведев.

Общество С производителя игрушек взыщут 33 млн рублей за свинку Пеппа По словам Лукьянова, Арбитражный суд Москвы 20 декабря удовлетворил иск британской Entertainment One UK, владеющей правами на анимационного персонажа свинку Пеппу, о взыскании 32,9 млн руб. с российского производителя и дистрибутора игрушек «Симбат».

Экономика В 2020 году в России вырастут тарифы ЖКХ С 1 июля 2020 года плата за коммунальные услуги в России вырастет среднем на 4%. В дальнейшем индексация тарифов будет происходить раз в год, рассказали «Известиям» в Федеральной антимонопольной службе (ФАС).

Здоровье В Липецке открылся центр амбулаторной онкологической помощи Центр амбулаторной онкологической помощи открылся на базе Липецкой городской больницы №3 «Свободный Сокол» 25 декабря, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации Липецкой области.