Политика

RT на русскомRT на русскомВ США изучают возможности усилить позиции в Средиземноморье

Американские конгрессмены намерены укрепить позиции США в Средиземноморском регионе для противостояния Турции и России, пишет The Hill. Как отмечает издание, Соединённые Штаты планируют инвестировать в улучшение отношений с Израилем, Грецией и Кипром.
Читать в источнике
Комментировать5

Подробнее о событии

В США нашли способ ослабить позиции России в Средиземноморье

Интерфакс13:51

СМИ узнали о планах США по консолидации союзников против РФ и Турции

Известия14:30

В конгрессе США нашли новый способ противостоять России и Турции

РБК14:53

СМИ: Вашингтон сделал упор на помощи союзникам в Средиземноморье

ТАСС15:53

В США изучают возможности усилить позиции в Средиземноморье

RT на русском15:30

В США придумали способ ослабить позиции России в Средиземноморье

Взгляд.ру14:12

В США придумали способ сдерживания России в Средиземном море

Газета.Ru15:28
Показать все источники
Автоматически обработано 7113 источников, обновлено в 16:11, Ашберн
Политика

«Северный поток-2» заморозят на 6 лет

Проблема с трубоукладчиком встала в России особенно остро после того, как швейцарская компания Allseas отказалась продолжать работы на "Северном потоке-2" из-за введенных Вашингтоном санкций.
Утро.ru вчера в 08:06
Здоровье

Число звонков в областной call-центр для будущих мам достигло 15 тысяч

Количество звонков, поступивших в единый call-центр «Стань мамой в Подмосковье», превысило пятнадцать тысяч, сообщили в пресс-службе областного Министерства здравоохранения.
Вечерняя Москва вчера в 10:14
Общество

Кудрин рассказал о решении Путина, которое спасло российскую экономику

Решение президента РФ Владимира Путина о создании резервных фондов спасло российскую экономику.
Комсомольская правда вчера в 23:27
Фигурное катание

Трусова откроет выступления фигуристок на чемпионате России

Короткая программа у женщин на чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске откроется в пятницу, 27 декабря, выступлением двукратной чемпионки мира среди юниоров Александры Трусовой.
РБК 11:03
Политика

Глава «Транснефти» ответил на угрозы Лукашенко «забрать» две трубы

Глава «Транснефти» Николай Токарев назвал угрозы президента Белоруссии Александра Лукашенко «забрать» две трубы нефтепровода «Дружба» политическими.
Коммерсантъ 12:48
Политика

В Сирии сообщили о начале геологоразведки нефти совместно с Россией

Сирия совместно с российскими компаниями начала геологоразведку на нефтяных и газовых месторождениях в Средиземном море, заявила советник президента Башара Асада Бусейна Шаабан.
РИА Новости 15:26
Общество

В России сложился «макроэкономический фундамент» для развития — Путин

За счёт низкого уровня инфляции и макроэкономической стабильности в России сложился прочный фундамент для дальнейшего развития.
REGNUM 06:07
Гаджеты

Названы самые продаваемые смартфоны в мире

По итогам третьего квартала этого года самым продаваемым оказался телефон от американской компания Apple, iPhone XR.
Evo-rus.com 12:56
Происшествия

У задержанного генерала ФТС обнаружили золотые слитки и дорогие часы

В ходе обысков у генерал-лейтенанта Федеральной таможенной службы (ФТС) Александра Кизлыка следователи обнаружили крупные денежные средства, слитки золота и часы люксовых брендов.
Компания вчера в 08:43
Армия и оружие

Названа нерешенная проблема номер один в Афганской войне

Главной проблемой Советского Союза в Афганской войне была неготовность тыловых служб.
Lenta.ru 11:57
Армия и оружие

Террористы поставили 24-часовой ультиматум российским военным в Сирии

Российским военным поставлен 24-часовой ультиматум.
Avia.pro 23 декабря в 17:37
Происшествия

Уральская школьница погибла во время игры с кошкой на диване

Газета.Ru 11:40
Происшествия

В Москве в квартире писателя-фантаста нашли восемь гранат

В московской квартире писателя-фантаста Александра Конторовича найдено восемь предметов, которые напоминают боевые гранаты.
Российская газета 15:08
Общество

В РЖД разрешили пассажирам с верхних полок сидеть внизу

Российская газета 03:05
Происшествия

Брянец застрелил жену и покончил с собой

Интерфакс - Россия вчера в 23:34
Авто

В Москве выставили на продажу Tesla Cybertruck за 666 тысяч рублей

За самодельный пикап а-ля Tesla на базе ВАЗовской "девятки" просят оригинальную сумму в 666,666 руб. Создателями копии, замеченной на прошлой неделе на дорогах столицы, оказались авторы YouTube-канала "Пушка Гараж".
Авторамблер 04:49
Политика

Захарова обвинила генсека ООН в попустительстве США в визовом скандале

Москва выразила решительный протест фактами невыдачи американской стороной виз российским делегатам на сессию Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре нынешнего года, МИД России назвал ситуацию возмутительной, охарактеризовав произошедшее как саботаж.
Газета.Ru 13:51
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк останется в клинике на Новый год

После интенсивного лечения звезду «Моей прекрасной няни» перевели в реабилитационный центр, где ей и придется встретить Новый год.
StarHit.ru 23 декабря в 08:00
Происшествия

В Екатеринбурге школьник напал на учительницу с молотком

Газета.Ru 05:34
Хоккей

«Динамо» обыграло ЦСКА в московском дерби

ЦСКА в родных стенах уступил московскому "Динамо" в принципиальном дерби регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Газета.Ru 14:12
Общество

Алена Водонаева выступила против рождения детей в нищете

Актриса и телеведущая Алена Водонаева призвала россиянок подумать о том, стоит ли рожать детей для государства, которое даже не думает о них заботиться.
Millionaire.ru 13:59
Общество

26 декабря произойдет опасное кольцевое солнечное затмение

Московский Комсомолец 02:07
Политика

Зеленский запретил покупку электроэнергии у России

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил поправки в закон "О рынке электрической энергии", запрещающие импорт электричества из России по двусторонним договорам.
РИА Новости 12:32
Экономика

АФК «Система» и Сбербанк инвестировали в гжельский фарфор

АФК "Система" Владимира Евтушенкова и Сбербанк России вошли в новую для себя отрасль, инвестировав в художественный промысел.
Интерфакс 12:15
Шоу-бизнес

Галкин прокомментировал слухи о своей сексуальной ориентации

Телеведущий Максим Галкин рассказал, откуда пошли слухи о его гомосексуальности.
Взгляд.ру вчера в 11:28
Здоровье

Врач рассказала жителям Подмосковья о правилах лечения насморка

Жителям России рассказали о действенных правилах лечения насморка.
Evo-rus.com 10:35
Единоборства

Федор Емельяненко поделился мнением о предстоящем бое

Российский боец смешанного стиля (ММА) Федор Емельяненко поделился мнением о своем следующем бое против американца Куинтона Джексона, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:44
Происшествия

Москвич отдал драгоценности за два миллиона фальшивых долларов

Полицейские северо-запада Москвы задержали мужчину, который, по версии следствия, отдал пенсионеру два миллиона долларов из "банка приколов" в качестве займа под коллекцию драгоценностей, сообщил в среду начальник пресс-службы столичного главка МВД Владимир Васенин.
РИА Новости 10:27
Общество

Кейт Миддлтон показала необычный снимок своих детей

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон поздравила подданных королевства с Рождеством и показала необычное черно-белое фото своих детей.
ФАН 04:07
Политика

Памфилова пригрозила распустить избирком Петербурга

Глава ЦИК Элла Памфилова поручила избиркому Санкт-Петербурга до 1 марта 2020 года наказать организаторов нарушений, зафиксированных во время подготовки и в ходе муниципальных и губернаторских выборов.
Компания 09:03
Как работают Яндекс.Новости?
Главное