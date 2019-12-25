с чего всё началось

Американские законодатели, стремясь противостоять Турции и России, вкладывают средства в Средиземноморский регион. Делается это для поддержки таких союзников как Израиль, Греция и Кипр, передает The Hill.

США усиливают позиции в Средиземноморье для противостояния РФ и Турции

Политика Сирия подаст иск против США за разграбление нефти «Власти Сирийской Арабской Республики изучают варианты законных мер, котоыре могут быть предприняты на международном уровне, чтобы подать иск против США, потому что они воруют сирийскую нефть и нарушают суверенитет САР», — сказала Шаабан в интервью ливанскому телеканалу al-Mayadeen.

Авто Медведев разрешил автодилерам выдавать водителям номера Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, которое разрешает дилерам выдавать номера в автосалонах, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на аппарат Белого дома.

Авто Произведён последний в истории седан Toyota Mark X На заводе Toyota Motomachi в японской префектуре Айти выпущен последний седан модели Mark X, история которой насчитывает 51 год.

Происшествия Суд дал хакерам от 10 до 13 лет по делу о взломе билетных баз РЖД и S7 Басманный суд Москвы назначил от десяти до 13 лет лишения свободы трем хакерам, обвиняемым в махинациях с фиктивным возвратом билетов РЖД и S7 c ущербом в 17 млн руб. Такой приговор вынес судья Артур Карпов, сообщила РБК пресс-секретарь суда Ирина Морозова.

Кино Федор Бондарчук презентовал в Москве свой фильм «Вторжение» Федор Бондарчук на мероприятии поблагодарил свою команду, а также Министерство обороны РФ и Сергея Шойгу за помощь, мэра Москвы Сергея Собянина и Министерство культуры и лично главу ведомства Владимира Мединского.

Экономика Промсвязьбанк стал владельцем Связь-банка В декабре банк зарегистрировал дополнительный выпуск акций на 40,085 млрд руб. Допэмиссия акций Промсвязьбанка была частично оплачена акциями Связь-банка, принадлежащими государству, поясняется в пресс-релизе.