с чего всё началось

Решение вынес суд округа Монтгомери американского штата Мэриленд. Как пишет Washington's Top News, осужденный 22-летний Роджер Гарсия заманил жертв и застрелил их. Гарсия получил максимальный срок по всем пунктам обвинения: 30 лет за каждое обвинение в убийстве и 20 лет за каждый сделанный выстрел.

В США к 100 годам тюрьмы приговорили убийцу россиянина

Общество Умер султан Омана, правивший полвека Султан Кабус бен Саид, правивший Оманом с 1970 года, умер в пятницу в возрасте 79 лет, сообщает Оманское агентство новостей.

Происшествия Из ФСБ уволили снимавших стрельбу на Лубянке сотрудников Из центрального аппарата ФСБ России были уволены пять человек, которые снимали на мобильные телефоны стрельбу на Лубянке, сообщило издание Znak.com со ссылкой на источники.

Гаджеты В России рекордно подешевел iPhone 7 В России рекордно подешевел один из самых популярных смартфонов марки Apple – iPhone 7. Об этом сообщает ресурс Hi-Tech.Mail.ru.

Общество Синоптики ожидают температурных рекордов на следующей неделе Вильфанд уточнил, что в течение недели существенных изменений погоды не ожидается, а температура в Москве будет в пределах «нулевой отметки».

Экономика Правительство РФ увеличило базовый тариф на электроэнергию для ДФО Глава правительства РФ Дмитрий Медведев 31 декабря 2019 года подписал распоряжение по установлению на 2020 год базового уровня цен на электроэнергию для регионов Дальнего Востока.