Происшествия
ИзвестияВ США к 100 годам тюрьмы приговорили убийцу россиянина
Решение вынес суд округа Монтгомери американского штата Мэриленд. Как пишет Washington's Top News, осужденный 22-летний Роджер Гарсия заманил жертв и застрелил их. Гарсия получил максимальный срок по всем пунктам обвинения: 30 лет за каждое обвинение в убийстве и 20 лет за каждый сделанный выстрел.
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с чего всё началось
Одного из участников убийства российского студента, 18-летнего Артёма Зиберова и его 17-летнего друга Шади Ади Наджара, приговорили к 100 годам тюрьмы, сообщает интернет-портал wtop.com.Life.ru19:45
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Политика
Иран признал, что случайно сбил украинский Boeing
Армия и оружие
WP узнал о неудачной операции США против еще одного иранского военного
По информации издания, Соединенные Штаты провели отдельную безуспешную операцию против Абдула Резы Шахлаи, одного из ведущих командиров Корпуса стражей исламской революции.
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Бородавко считает, что Непряева способна выиграть Тур де Ски
Бородавко считает, что в будущем она способна выиграть Тур де Ски.
Общество
Умер правивший 50 лет Оманом султан
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На Алтае школьник получил 1,5 миллиона, заплатив за маму с ребенком
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На космодроме Восточный началась сборка «Союз-2.1б»
Сборку ракеты-носителя «Союз-2.1б» начали на космодроме Восточный в Амурской области.
Происшествия
Омская школьница зарезала мать, заставшую ее в постели с любовником
Настоящая семейная драма разыгралась в ночь на 31 декабря в Омске, где 15-летняя девочка вместе с 18-летним возлюбленным жестоко расправилась с заставшей ее в интимный момент матерью, сообщает региональное управление СКР.
Происшествия
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Из центрального аппарата ФСБ России были уволены пять человек, которые снимали на мобильные телефоны стрельбу на Лубянке, сообщило издание Znak.com со ссылкой на источники.
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Происшествия
В Италии белорус едва не убил украинца из-за спора о Сталине
Два дальнобойщика из Белоруссии и Украины подрались в Италии из-за спора о политике и Иосифе Сталине, пишет Il Cittadino.
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Якутия заказала ещё 40 тысяч вакцин против кори
Якутия заказала дополнительно 40 тысяч вакцин против кори: перед ответственными службами республики стоит задача повторной иммунизации населения.
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Представлена инициатива по переходу пользователей с Windows 7 на KDE Plasma
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Лукашенко ввел экологический налог на транзит российской нефти
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Политика
WSJ узнала о тайных переговорах США и Ирана при помощи швейцарцев
США и Иран в последние дни вели тайные переговоры через швейцарское посольство в Тегеране.
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Boeing обнародовала внутренние документы по самолету 737 MAX
Компания Boeing обнародовала внутреннюю переписку, в которой отмечается, что сотрудники корпорации знали о проблемах с самолетами 737 Max.
Политика
СБ ООН принял резолюцию о продлении гумпомощи Сирии
Совет Безопасности ООН в последний день действия мандата на трансграничные операции по доставке гумпомощи сирийцам принял внесенную Бельгией и Германией резолюцию, предлагающую продление механизма на полгода и доставку помощи через два КПП, а не четыре как раньше.
Авто
Hongqi представила конкурента Mercedes S-Class в лице Hongqi H9
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Фанат сериала «Ведьмак» заменил лицо Йеннифэр на ее героиню из игры
Общество
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Подтвердились рассказы Христофора Колумба о карибских каннибалах
Подробное изучение черепов древних жителей Багамских островов и других северных архипелагов Карибского залива позволило учёным предположить, что рассказы Христофора Колумба о карибских каннибалах, в которые раньше никто не верил, не являются вымыслом.
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Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею
Обладательницей рекордного лотерейного выигрыша в миллиард рублей оказалась жительница Московской области Надежда Бартош.
Армия и оружие
Непревзойденная мощь. Каким оружием оснастят российские танки в Индии
Индия наладит на собственных заводах производство бронебойных боеприпасов российского образца для танков Т-72 и Т-90.
Происшествия
В КНР один человек скончался от нового типа коронавируса
В китайском городе Ухань один человек, который заболел новым типом коронавируса, скончался.
Биатлон
Фуркад стал победителем в спринте на этапе Кубка мира
Игры
В Steam больше нельзя купить Grand Theft Auto IV
Grand Theft Auto IV незадолго до 12-летия убрали из продажи в Steam.
Здоровье
Названы способы предотвращения рака желудка
Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на гастроэнтеролога Дмитрия Бородина, рак желудка развивается на фоне хронического гастрита и других болезней органов пищеварительной системы.
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Google призвали разрешить удалять предустановленные программы
В письме говорится, что из-за невозможности удалить некоторые предустановленные приложения со своих гаджетов пользователи становятся более уязвимыми для сбора, передачи и раскрытия их данных без согласия.
Кино
Вышел второй трейлер «Хищных птиц» с Марго Робби
Кинокомпания Warner Bros. представила второй трейлер фильма «Хищные птицы» с Марго Робби в главной роли.