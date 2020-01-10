с чего всё началось

Решение вынес суд округа Монтгомери американского штата Мэриленд. Как пишет Washington's Top News, осужденный 22-летний Роджер Гарсия заманил жертв и застрелил их. Гарсия получил максимальный срок по всем пунктам обвинения: 30 лет за каждое обвинение в убийстве и 20 лет за каждый сделанный выстрел.

В США к 100 годам тюрьмы приговорили убийцу россиянина

Политика В Госдуме осудили действия Ирана, сбившего украинский самолёт Зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявил, что российские парламентарии осуждают действия Ирана, сбившего украинский самолёт, но понимают, что на этот удар их спровоцировали США.

Происшествия У московской фирмы украли 16 машин и два сейфа Полиция возбудила уголовные дела после хищения у компании в Москве 16 автомобилей представительского класса и двух сейфов с деньгами.

Политика Twitter заблокировал аккаунт верховного лидера Ирана Хаменеи Twitter заблокировал официальный аккаунт верховного лидера Ирана Али Хаменеи, в котором он публиковал информацию на английском языке.

Происшествия Актриса Наталья Бочкарева признала вину в хранении кокаина Звезда сериала «Счастливы вместе» Наталья Бочкарева признала вину в совершении преступления – хранении кокаина, раскаялась и попросила прекратить в отношении нее уголовное преследование, назначив ей штраф.

Армия и оружие В США признали Су-57 небоеспособным Перспективный российский истребитель пятого поколения Су-57 не является полностью боеспособным и не готов к полномасштабной войне с высокотехнологичным противником вроде США, которые обладают F-22 Raptor и F-35 Lightning II, пишет The National Interest.

Армия и оружие WP узнал о попытке США убить еще одного иранского военачальника Американские военные 3 января помимо убийства командующего спецподразделением "Аль-Кудс" в составе Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани предпринимали попытку ликвидировать еще одного военачальника КСИР в Йемене - Абдула Резу Шахлаи.

Здоровье Ростех построит в Севастополе больницу скорой помощи, онкоцентр и инфекционную больницу Структура Ростеха станет подрядчиком строительства больницы скорой медицинской помощи, онкологического центра и инфекционной больницы в Севастополе, сообщил журналистам в пятницу врио губернатора города Михаил Развожаев по итогам совещания по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя, которое провел президент России Владимир Путин.