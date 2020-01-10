Происшествия
ИзвестияВ США к 100 годам тюрьмы приговорили убийцу россиянина
Решение вынес суд округа Монтгомери американского штата Мэриленд. Как пишет Washington's Top News, осужденный 22-летний Роджер Гарсия заманил жертв и застрелил их. Гарсия получил максимальный срок по всем пунктам обвинения: 30 лет за каждое обвинение в убийстве и 20 лет за каждый сделанный выстрел.
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с чего всё началось
Одного из участников убийства российского студента, 18-летнего Артёма Зиберова, и его 17-летнего друга Шади Ади Наджара приговорили к 100 годам тюрьмы, сообщает интернет-портал wtop.com.Life.ruвчера в 19:45
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