Происшествия

ИзвестияИзвестияВ США к 100 годам тюрьмы приговорили убийцу россиянина

Решение вынес суд округа Монтгомери американского штата Мэриленд. Как пишет Washington's Top News, осужденный 22-летний Роджер Гарсия заманил жертв и застрелил их. Гарсия получил максимальный срок по всем пунктам обвинения: 30 лет за каждое обвинение в убийстве и 20 лет за каждый сделанный выстрел.
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с чего всё началось
Одного из участников убийства российского студента, 18-летнего Артёма Зиберова, и его 17-летнего друга Шади Ади Наджара приговорили к 100 годам тюрьмы, сообщает интернет-портал wtop.com
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Life.ruвчера в 19:45

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СМИ: в США участник убийства россиянина приговорен к 100 годам тюрьмы

РИА Новостивчера в 17:53

В США одного из убийц россиянина Зиберова приговорили к 100 годам заключения

ТАССвчера в 17:09

Один из убийц Артема Зиберова приговорен в США к 100 годам тюрьмы

Вести.Ruвчера в 20:18

В США к 100 годам тюрьмы приговорили убийцу россиянина

Известиявчера в 18:28

В США суд приговорил к 100 годам заключения убийцу 18-летнего россиянина

РБКвчера в 20:38

СМИ: В США одного из убийц российского студента приговорили к 100 годам тюрьмы

Life.ruвчера в 19:45

СМИ: Участник убийства россиянина осужден на 100 лет в США

Газета.Ruвчера в 18:47
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Политика

Президент Ирана назвал сбитый Boeing «непростительной ошибкой»

РБК 01:30
Общество

В Минпросвещения рассказали о новых отметках в школьных аттестатах

Министр просвещения Ольга Васильева рассказала "Российской газете" о новом порядке выдачи аттестатов об основном и среднем общем образовании.
РИА Новости 01:34
Политика

Глава судебной власти Ирана призвал быстро расследовать дело Boeing

RT на русском 02:53
Политика

Швейцарский суд обязал Россию выплатить Украине $82 млн из-за Крыма

Федеральный суд Швейцарии оставил в силе решение Женевского арбитража, обязывающее Россию выплатить 12 украинским компаниям более $82 млн за потерю активов в Крыму.
Известия вчера в 15:53
Экономика

Лукашенко ввел эконалог на транзит нефти

Белоруссия ввела экологический налог на транзит нефти по своей территории.
Вести.Ru вчера в 11:09
Происшествия

У пожаловавшейся на чиновников россиянки сгорел дом и погиб муж

Lenta.ru вчера в 05:36
Политика

Трамп заявил о необходимости налаживать торговые отношения с Россией

Президент США Дональд Трамп в интервью Fox News заявил, что Вашингтону необходимо налаживать торговые отношения с Москвой.
RT на русском 01:01
Общество

СМИ нашли свитер, похожий на кардиган Путина

Средняя стоимость аналогов из действующей коллекции составляет около 3 тысяч евро.
REGNUM вчера в 18:49
Политика

Трамп пригрозил взыскать с Ирака деньги за вывод американских войск

Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что, по его мнению, власти Ирака должны заплатить Соединённым Штатам компенсацию за строительство военных баз и посольства в Багдаде в случае вывода американских войск с территории этой страны.
РБК 03:23
Армия и оружие

В Киеве заявили, что у России «нет надводного флота»

Газета.Ru 03:23
Армия и оружие

Минобороны обвинило США в сближении эсминца с российским кораблем

Министерство обороны РФ обвинило американскую сторону в опасном сближении эсминца ВМС США Farragut с российским кораблем в Аравийском море.
Газета.Ru вчера в 13:28
Общество

Объяснена причина аномально теплой погоды в России

В Квебеке, широта которого совпадает с Крымом, сейчас до -20 градусов и снегопады, рассказал Варакин.
Известия вчера в 04:25
Происшествия

Полиция во Флориде задержала иранца с мачете возле резиденции Трампа

В штате Флорида возле загородной резиденции президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго был задержан иранский гражданин, вооруженный мачете и ножами.
РБК вчера в 23:28
Теннис

Джокович не пустил сборную России по теннису в финал ATP Cup

РБК 03:27
Здоровье

Пять здоровых привычек могут увеличить продолжительность жизни

«Наше исследование доказывает, что здоровый образ жизни может существенно продлить годы, в течение которых человек может жить без жалоб», – отметил автор исследования Янпинг Ли.
UfacityNews.ru вчера в 01:59
Происшествия

Отец Шамсутдинова рассказал об избиениях в части в Забайкалье

Отец расстрелявшего восемь сослуживцев солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова рассказал об избиениях в военной части в Забайкалье.
Газета.Ru 02:41
Общество

Уволенную за драку с грабителем продавщицу пригласили в UFC

Руководитель UFC Дэйна Уайт обратился гавайской продавщице, которая силой остановила грабителя и лишилась работы.
НТВ 02:54
Происшествия

В Китае первый человек умер от неизвестного ранее вируса

РБК вчера в 22:13
Происшествия

Автобус с детьми попал в серьёзное ДТП в Пермском крае

По сообщению регионального ГУ МВД, участниками ДТП стали фура, автобус и несколько легковых автомобилей.
RT на русском вчера в 08:54
Происшествия

Агрессивные роды: СК предъявил обвинения главе роддома в Москве

Следствие обвиняет в халатности бывшую заведующую филиалом родильного дома ГКБ им. Спасокукоцкого Марину Сармосян, которая, как утверждают пострадавшие, применяла запрещенную методику выдавливания детей при родах вместо кесарева сечения.
Газета.Ru вчера в 09:48
Общество

Хайсам бен Тарек Аль Саид стал новым султаном Омана

ТАСС 01:01
Политика

На Украине рассказали о последнем сеансе связи пилотов упавшего Boeing

Lenta.ru вчера в 13:45
Хоккей

Форвард «Питтсбурга» Малкин признан второй звездой дня в НХЛ

Нападающий клуба НХЛ "Питтсбург" Евгений Малкин признан второй звездой дня по итогам матчей регулярного чемпионата, прошедших в пятницу, сообщается на официальном сайте лиги.
РИА Новости 01:51
Политика

Меркель прибудет с однодневным визитом в Москву

REGNUM вчера в 03:11
Гаджеты

На смартфоны Honor 9X пришла ОС Android 10

Компания Huawei объявила о старте тестирования оболочки EMUI 10 на базе свежей версии ОС Android 10 для смартфонов Honor 9X и Honor 9X Pro.
Rusargument 03:30
Политика

Глава МАУ ответил на признание вины Ирана за сбитый украинский лайнер

Президент «Международных авиалиний Украины» (МАУ) заявил, что в компании не было сомнений о том, что экипаж и состояние самолета не могли стать причиной авиакатастрофы в Иране.
Известия 02:30
Общество

Росздравнадзор увидел риски с инвалидными колясками из-за маркировки

Росздравнадзор попросил Минпромторг исключить криптографические коды проверки из кода маркировки кресел-колясок.
РБК 02:09
Общество

Петросян прокомментировал приостановку производства «Смехопанорамы»

Автор юмористической программы «Смехопанорама» Евгений Петросян прокомментировал приостановку производства передачи.
Lenta.ru вчера в 20:28
Общество

МЧС предупредило москвичей о мокром снеге и гололедице

Газета.Ru 03:00
Хоккей

Панарин назвал проблему российских хоккеистов

Нападающий клуба НХЛ "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин прокомментировал выступление сборной России на молодежном чемпионате мира по хоккею.
РИА Новости 02:15
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