Политика
РБКСША начали расследование импорта ванадия из России и Китая
Министерство торговли США начало расследования импорта ванадия из России и Китая, в частности, ведомство намерено выяснить, угрожают ли нынешние объемы импортируемой продукции национальной безопасности страны. Об этом говорится на сайте министерства.
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Происшествия
Судмедэксперты США назвали смерть Джорджа Флойда насильственной
BFM.ru вчера в 00:54
Общество
Впавший в кому до эпидемии коронавируса москвич очнулся и испытал шок
Пролежавший несколько недель в коме после экстренной операции москвич очнулся и испытал шок из-за ситуации с коронавирусом в России.
Lenta.ru вчера в 23:32
Общество
Больше трети российских компаний планируют оптимизировать штат
Москва, 3 июня 2020, 07:38 — REGNUM Изменить численность сотрудников в ближайшие полгода планируют 36% российских компаний, показало исследование портала HeadHunter.
REGNUM 00:38
Происшествия
Архиерей сообщил об убийстве священника в Ярославле
РИА Новости вчера в 16:59
Энергетика
Цена нефти марки Brent поднялась выше 40 долларов за баррель
Стоимость нефти марки Brent превысила 40 долларов за баррель. Североамериканская нефть WTI торгуется по цене 37,6 доллара за баррель.
Российская газета вчера в 21:30
Общество
Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих
Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров.
РИА Новости вчера в 16:30
Армия и оружие
Уничтожение сирийского Т-72 в Дамаске попало на видео
В распоряжении ресурса Avia.pro оказалась видеозапись, опубликованная боевиками одной из сирийских террористических группировок, на которой запечатлено уничтожение сирийского танка Т-72 в Дамаске.
Avia.pro вчера в 18:36
Общество
Онищенко выступил против тотальной вакцинации общества
Онищенко уверен, вакцина необходима обществу.
ИА Красная Весна вчера в 11:53
Технологии
Пользователей WhatsApp предупредили о новой схеме мошенничества
В WhatsApp обнаружили новые мошеннические схемы. Они позволяют украсть аккаунт путём подделки сообщений.
News.ru вчера в 04:40
Авто
Год владения Porsche Cayenne обошелся дороже самой машины
Как сообщает издание Reddit, некий житель США за год эксплуатации потратил на Porsche Cayenne Turbo 2004 года выпуска 10 тыс. 698 долларов, это 744 тыс. рублей.
Тарантас Ньюс вчера в 02:25
Происшествия
В результате пожара в жилом доме в Петербурге погибли четыре человека
При пожаре в жилом доме в Выборгском районе Санкт-Петербурга погибли четыре человека. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
RT на русском вчера в 21:40
Политика
Мантуров назвал преимущества России перед другими странами
У России есть четыре конкурентных преимуществам перед другими странами. Это кадры, наука, природные ресурсы и сила духа.
BFM.ru вчера в 23:15
Шоу-бизнес
Юлия Барановская переехала с детьми в свой новый дом
В 2017 году телеведущая приобрела свои первые аппартаменты. А теперь Юлия с тремя детьми переехала в большой новый дом.
Paparazzi.ru вчера в 08:00
Политика
В МИД РФ оценили идею Киева о переговорах по Донбассу без Москвы
Москва, 2 июня 2020, 11:37 — REGNUM Переговоры по Донбассу без участия России, которые ранее предложил провести вице-премьер Украины Алексей Резников, бесперспективны и это предложение является очередной имитацией активности украинской стороной.
REGNUM вчера в 04:37
Общество
Испытавший вакцину от COVID-19 рассказал о худшем побочном эффекте
Журналист Джек Соммерс испытал на себе вакцину от коронавируса и рассказал о своих впечатлениях в The Independent.
Газета.Ru вчера в 13:56
Происшествия
В обсерваторах под Томском находится 81 вахтовик из Якутии
На сегодняшний день в обсерваторах под Томском находится 81 вахтовик, прибывший в Томскую область с Чаяндинского месторождения (Якутия), сообщили НИА Томск в пресс-службе администрации Томской области.
НИА-Томск 00:31
Происшествия
Задержанным в Москве за пикеты против жестокости полиции грозит арест
Полицейские задержали более 10 человек за участие в пикетах у ГУ МВД Москвы против жестокости работников полиции, некоторым из них грозит административный арест.
ТАСС вчера в 15:01
Шоу-бизнес
Константин Богомолов опубликовал фото обнаженной Ксении Собчак
Константин Богомолов и Ксения Собчак после своей свадьбы в пятницу 13 считаются одной из самых эпатажных пар.
Uznayvse.ru 01 июня в 13:31
Армия и оружие
Применение бетонобойной штурмовой бомбы показали на видео
В Сети появилось видео, демонстрирующее сброс истребителем-бомбардировщиком Су-34 штурмовой бетонобойной бомбы БетАБ-500 ШП.
Российская газета вчера в 06:08
Политика
В Белом доме признали наличие в США расизма
Конуэй отметила, что президент США Дональд Трамп постоянно работает над искоренением проблемы, однако расизм до сих пор якобы существует «в сердцах многих людей».
Известия вчера в 21:52
Шоу-бизнес
Юлия Савичева винит себя в потере ребенка
Экспресс газета вчера в 01:24
Происшествия
В Красноярске пропал шестилетний мальчик
В Красноярске полицейские разыскивают ребенка, потерявшегося во вторник вечером в Ленинском районе города.
Известия 00:21
Авто
Доступнее стали программы льготного автокредитования в России
Минпромторг ранее разработал новые программы для поддержки автопроизводителей, которые начали действовать с 1 июля, причем с сегодняшнего дня максимальная стоимость автомобиля доступного по льготному кредитованию увеличена до 1,5 млн рублей.
Tvoe-avto.com 01 июня в 10:36
Происшествия
В Екатеринбурге Росгвардия штурмом взяла квартиру похитителя обоев
Вечерние Ведомости 01 июня в 03:23
Культура
Харламов поднял на смех возрастных участниц проекта Гузеевой
News.ru вчера в 05:48
Шоу-бизнес
Дробыш рассказал о гей-лобби в российском шоу-бизнесе
Pravda.Ru вчера в 09:03
Происшествия
ФСБ предотвратила теракт в Чувашии
Федеральная служба безопасности (ФСБ) предотвратила теракт в Чувашии, сообщается на сайте СК региона.
Газета.Ru вчера в 10:53
Шоу-бизнес
Бывший муж Ирины Горбачевой признался, что изменял ей
Недавно актриса Ирина Горбачева сделала шокирующее признание – она рассталась с мужем из-за его постоянных измен.
Kleo.ru 01 июня в 10:49
Политика
В Крыму украинского военного задержали за нарушение госграницы
Российская газета вчера в 05:08
Общество
Китай затягивал с предоставлением информации ВОЗ о коронавирусе
На другой встрече Гауден Галеа, представляющий ВОЗ в Китае, заявил, что организация получала информацию о коронавирусе за 15 минут до того, как она появлялась на китайском телевизионном канале.
Lenta.ru вчера в 15:08