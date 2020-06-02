Происшествия
ИзвестияВ США хозяин русского ресторана защитил его от толпы протестующих
Люди встали на оборону русского ресторана Pushkin в американском Сан-Диего от толпы протестующих во время бушующих в США беспорядков, начавшихся из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда во время задержания.
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с чего всё началось
Десять человек с оружием в Сан-Диего выстроились перед входом в заведение. Люди вышли на защиту русского ресторана Pushkin в американском Сан-Диего от толпы протестующих.Пятый канал05:41
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Владелец русского ресторана в США рассказал, как защищался от протестующих
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