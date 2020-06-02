Происшествия

ИзвестияИзвестияВ США хозяин русского ресторана защитил его от толпы протестующих

Люди встали на оборону русского ресторана Pushkin в американском Сан-Диего от толпы протестующих во время бушующих в США беспорядков, начавшихся из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда во время задержания.
Читать в источнике
Комментировать89
с чего всё началось

Видео: В США люди вышли на защиту русского ресторана от толпы протестующих

Десять человек с оружием в Сан-Диего выстроились перед входом в заведение. Люди вышли на защиту русского ресторана Pushkin в американском Сан-Диего от толпы протестующих.
Пятый канал05:41

Подробнее о событии

Владелец русского ресторана в Сан-Диего рассказал, как с оружием оборонялся от протестующих

Газета.Ru06:23

В США спасли от погромщиков русский ресторан

URA.Ru08:34

В США хозяин русского ресторана защитил его от толпы протестующих

Известия06:43

Выходцы из России с оружием в руках встали на защиту ресторана в Сан-Диего

Вести.Ru06:38

Владелец русского ресторана в США рассказал, как защищался от протестующих

Московский Комсомолец08:58

Видео: В США люди вышли на защиту русского ресторана от толпы протестующих

Пятый канал05:41

10 русских у дверей: никто не решился напасть на ресторан Пушкин в США

РЕН ТВ06:26
Показать все источники
Автоматически обработано 7215 источников, обновлено в 10:03, Ашберн
Общество

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации для голосования по поправкам

Роспотребадзор опубликовал рекомендации избирательным комиссиям в связи с предстоящим голосованием по поправкам в Конституцию.
РИА Новости 05:25
89
Здоровье

В Ивановской области умер 91-летний пациент с коронавирусом

91-летний пациент с диагнозом коронавирусная инфекция скончался в Ивановской области.
Аргументы и факты - Иваново 05:56
2
Общество

В правительстве назвали дату открытия кинотеатров

Российские кинотеатры возобновят работу с середины июля, заявил на брифинге вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
РИА Новости 09:49
108
Политика

Путин поддержит губернатора Тамбовской области на выборах

РИА Новости 08:38
5
Кино

Актеры «Властелина колец» воссоединились на YouTube

Москва 24 03:50
22
Единоборства

Боец UFC Агапова рассказала, как планировала бомжевать в США

Metaratings 03:44
Происшествия

В США от рук полиции пострадала российская журналистка и продюсер

REGNUM 09:39
3
Происшествия

Независимое вскрытие показало, что Флойд умер от удушения

Два доктора, которые провели независимое вскрытие тела Джорджа Флойда, заявили в понедельник, что причиной смерти стала «механическая асфиксия».
Коммерсантъ вчера в 17:17
572
Авто

Кроссовер Lexus NX для России получил новую спецверсию

Lexus NX 200 Black Vision отличается от обычных кроссоверов оформлением кузова: у него черная решётка радиатора, чёрные корпуса зеркал, спойлер на переднем бампере, а также 18-дюймовые колёсные диски бронзового цвета.
Wroom.ru 04:03
Шоу-бизнес

Алсу впервые показала фото сына Рафаэля

Певица Алсу впервые показала фото младшего ребенка, сына Рафаэля.
Суть событий 02:08
12
Армия и оружие

Путин утвердил условие использования Россией ядерного оружия

Президент Владимир Путин утвердил Основы российской политики в области ядерного сдерживания, в том числе в документе прописаны условия применения ядерного оружия.
Lenta.ru 08:44
197
Армия и оружие

Турецкий TF-X может стать конкурентом Су-57 на международном рынке

Конкурентом российского истребителя пятого поколения Су-57 на международном рынке оружия может стать турецкий TF-X, считает глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев.
Ruposters.ru 08:58
Космос

Геологическая модель поможет найти залежи водного льда на Луне

N+1 08:50
Общество

В России на 10 вакансий пришлось 18 соискателей

"Сегодня соискатели именно в поиске работы оказываются в непростых условиях: коэффициент напряженности на рынке труда достаточно высокий, он составляет 1,8, то есть на 10 вакансий приходится 18 человек соискателей", - сказал Котяков в ходе "правительственного часа" в Совете Федерации во вторник.
Интерфакс 05:23
Общество

В Свердловской области ожидаются заморозки

По данным синоптиков ночью и утром 3-4 июня местами в Свердловской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до - 2 °.
Уральский меридиан 06:07
5
Политика

В Крыму за нарушение границы задержали украинского военного

Российские пограничники в Крыму задержали украинского военнослужащего за незаконное пересечение границы, сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.
Газета.Ru 07:42
150
Экономика

В РФ может быть установлена минимальная ставка часовой оплаты

По словам источника, обозначить новую норму предлагается как "минимальный размер часовой ставки" (МРЧС), он будет применяться при привлечении работника на неполное рабочее время на срок до трех месяцев.
Финмаркет 05:49
9
Финансы

Официальный курс доллара упал ниже 70 рублей

Официальный курс доллара упал до 69,71 рубля, евро — до 77,63, следует из данных Банка России.
РИА Новости вчера в 06:58
638
Общество

Названы критерии выдачи российских «золотых виз» иностранцам

Москва, 2 июня 2020, 15:01 — REGNUM Иностранные граждане, которые вложат средства в организации, зарегистрированные в РФ, смогут претендовать на вид на жительство в России.
REGNUM 08:01
5
Происшествия

СКР и Росгвардия проверят гибель екатеринбуржца при задержании

В СКР и Росгвардии проверяют обстоятельства задержания жителя Екатеринбурга, подозреваемого в разбойном нападении на магазин.
Интерфакс 08:59
Происшествия

В Брянске в приемной семье нашли истощенного ребенка с обморожением

Поводом для расследования стала истощенная семилетняя девочка, найденная в частном доме без еды и с обмороженными конечностями.
Российская газета 04:50
36
Политика

Россия пригласила для участия в параде Победы 19 армий мира

Москва, 2 июня 2020, 12:33 — REGNUM Россия пригласила поучаствовать в параде Победы 24 июня парадные расчеты 19 стран мира, заявил 2 июня министр обороны РФ Сергей Шойгу.
REGNUM 05:33
739
Шоу-бизнес

Миронов ответил на пародию Галкина словами «Собянин не заслужил»

РБК 05:40
640
Общество

В России начнут выдавать новые автомобильные номера

МВД утвердило изменения в приказе о регистрационных знаках транспортных средств, согласно которым машинам смогут присваивать номера с новыми трехзначными кодами регионов.
РИА Новости 03:00
511
Происшествия

ФСБ предотвратила теракт в Чувашии

В Чувашии оперативники ФСБ в ходе оперативно-розыскных мероприятий нашли тайник с самодельными бомбами.
Lenta.ru 10:00
18
Авто

Уникальный грузовик с кабиной истребителя продают в Сети

На торговой платформе JamesEdition был замечен уникальный грузовик Innotruck, который выставила на продажу известная немецкая компания.
Car.ru 03:25
Здоровье

Голикову попросили срочно защитить медиков

К зампреду правительства Татьяне Голиковой обратились врачи, благотворители и к эксперты с просьбой принять срочные меры по поводу дефицита средств индивидуальной защиты для медиков.
Соловей.Инфо вчера в 02:32
686
Политика

Пушков рассказал о начавших «сыпаться» США

Сенатор Алексей Пушков заявил, что США "посыпались" и вступили "во время сумятицы".
Газета.Ru 03:30
282
Общество

Роспотребнадзор разъяснил штрафы за отказ от вакцинации

В проект нового Кодекса об административных правонарушениях внесены штрафы за отказ от вакцинации.
ToDay News Ufa 05:24
10K
Общество

Мэр Якутска вступилась за обвиняемого в экстремизме шамана

Ведомости 04:12
309
Как работают Яндекс.Новости?
Протесты в СШАБольше новостей по теме
Главное