Десять человек с оружием в Сан-Диего выстроились перед входом в заведение. Люди вышли на защиту русского ресторана Pushkin в американском Сан-Диего от толпы протестующих.

с чего всё началось

Люди встали на оборону русского ресторана Pushkin в американском Сан-Диего от толпы протестующих во время бушующих в США беспорядков, начавшихся из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда во время задержания.

В США хозяин русского ресторана защитил его от толпы протестующих

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