За минувшую неделю — с 30 мая по 5 июня — коммерческие запасы нефти в США выросли на 1,1% — до уровне 538,1 млн баррелей. Это исторический максимум с 1982 года, когда в США начали вести учет коммерческих запасов нефти.

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Происшествия Михаила Ефремова увезли из суда Актер Михаил Ефремов в сопровождении сотрудников ФСИН покинул здание Таганского суда Москвы, который чуть ранее принял решение отправить его под домашний арест по делу о ДТП, повлекшем смерть человека. 6,9K

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