Энергетика
REGNUMВ США коммерческие запасы нефти достигли рекордного уровня
За минувшую неделю — с 30 мая по 5 июня — коммерческие запасы нефти в США выросли на 1,1% — до уровне 538,1 млн баррелей. Это исторический максимум с 1982 года, когда в США начали вести учет коммерческих запасов нефти.
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Происшествия
Жена погибшего в ДТП отреагировала на предложение Ефремова о помощи
Взгляд.ру вчера в 10:28
Транспорт
Поезда в Крым пойдут по новым маршрутам с конца июня
Российская газета 13:38
Общество
В Подмосковье могут открыть ТЦ и летние веранды перед выходными
Торговые центры и летние веранды могут открыться в Московской области перед этими выходными, заявил губернатор региона Андрей Воробьев.
РИА Новости 13:49
Происшествия
Ефремова отправят на психиатрическую экспертизу
Российский актер Михаил Ефремов, ставший участником смертельного ДТП в центре Москвы, пройдет комплексную психологи-психиатрическую экспертизу.
Городовой 07:32
Происшествия
Михаила Ефремова увезли из суда
Актер Михаил Ефремов в сопровождении сотрудников ФСИН покинул здание Таганского суда Москвы, который чуть ранее принял решение отправить его под домашний арест по делу о ДТП, повлекшем смерть человека.
Московский Комсомолец вчера в 15:01
Шоу-бизнес
Юлия Михалкова рассказала о причинах ухода из «Уральских пельменей»
Звезда популярного шоу «Уральских пельменей» Юлия Михалкова поделилась подробностями ухода из знаменитого коллектива и причинами начала сольной карьеры.
Наша версия вчера в 06:19
Политика
Климкин отреагировал на слова Зеленского о россиянах и Крыме
Бывший глава МИД Украины Павел Климкин прокомментировал слова украинского лидера Владимира Зеленского, который заявил, что россиянам «станет стыдно» за воссоединение Крыма с Россией.
RT на русском 12:24
Здоровье
Шувалов прокомментировал обращение энгельсских медиков к Путину
В минздраве Саратовской области 10 июня замминистра здравоохранения региона Станислав Шувалов прокомментировал видеообращение энгельсских медиков к президенту России из-за отсутствия выплат.
АиФ Саратов 06:32
Политика
Посол Украины заявил о прекращении Danone рекламы с Пореченковым
Французская компания Danone прекратила сотрудничать с российским актером Михаилом Пореченковым.
РБК 13:45
Единоборства
Фьюри и Джошуа договорились о проведении двух боёв
RT на русском 11:28
Энергетика
МЭА прогнозирует рекордное падение спроса на газ
Ожидается, что мировой спрос на газ в этом году снизится на 4%, или на 150 миллиардов куб. м, до 3850 миллиардов куб. м. Это вдвое больше падения, наблюдавшегося после мирового финансового кризиса 2008 года.
Вести.Ru 01:49
Футбол
«Арсенал» проиграл «Брентфорду» в товарищеском матче
«Арсенал» потерпел поражение от «Брентфорда» со счетом 2:3 всего за несколько дней до их встречи с "Манчестер Сити".
Bobsoccer 13:59
Кино
Появился кадр с Миллой Йовович из фильма «Охотники на монстров»
В сети появился очередной кадр из нового фильма "Охотники на монстров" – экранизации игры Monster Hunter: World.
Piter.tv 01:11
Общество
В США протестующие снесли памятник Колумбу и бросили его в озеро
Протестующие в городе Ричмонд, штат Виргиния, снесли памятник Христофору Колумбу и бросили его в озеро, сообщает местный телеканал WRIC.
РИА Новости 03:19
Здоровье
187 человек за сутки заболели коронавирусом в Ростовской области
Прирост инфицированных новой коронавирусной инфекцией CОVID-19 на Дону за сутки составил 187 человек.
Kursk.com вчера в 04:38
Происшествия
Экс-работница Минобрнауки сбила мальчика и отсудила деньги у его семьи
Газета.Ru 06:39
Общество
На Украине составили протокол на Зеленского за нарушение карантина
Полиция провела проверку и составила административные протоколы на владельца кафе, а также на Зеленского, руководителя президентского офиса Андрея Ермака и его первого заместителя Сергея Трофимова, главного государственного санитарного врача Виктора Ляшко, председателя Хмельницкой областной государственной администрации Дмитрия Габинета и городского главу Хмельницкого Александра Симчишина.
РИА Новости 08:43
Происшествия
Стало известно о попытке суицида Ефремова
Lenta.ru 10:49
Экономика
Производители алкоголя просят заморозить уровень акциза
Производители алкоголя просят заморозить уровень акциза На фоне борьбы с пандемией коронавируса производители алкоголя просят правительство заморозить ставку акциза на их продукцию до конца 2022 года.
Коммерсантъ 10:59
Авто
Видеоблогер показала гигантскую парковку брошенных суперкаров в Дубае
В крупнейшем городе Объединенных Арабских Эмиратов - Дубае - расположена огромная стоянка, куда свозят разбитые и брошенные автомобили, в том числе суперкары.
Фонтанка.Ру 13:51
Происшествия
Автомобиль протаранил группу людей в Мюнхене
Как сообщает ТАСС, в настоящее время немецкая полиция ведет розыск автомобиля, который протаранил группу людей.
Российская газета 12:51
Общество
Навальный нашел у семьи главы Росприроднадзора недвижимость на 720 млн
Оппозиционный политик Алексей Навальный заявил, что у пожилых родителей руководителя Росприроднадзора Светланы Радионовой четыре квартиры в Москве общей стоимостью 655 миллионов рублей, дом в Ницце на 40 миллионов, а также 600-метровый дом в Подмосковье, стоимостью около 25 миллионов.
Собеседник 09:22
Общество
Связанная с Мамутом компания подала иск против владельца Nginx в США
Компания Nginx была приобретена американской F5 Networks в 2019 году за $650 млн. 12 декабря Rambler Group заявила о своих исключительных правах на программное обеспечение Nginx, поскольку софт разрабатывался ее бывшими сотрудниками с использованием ее ресурсов.
Коммерсантъ 11:12
Армия и оружие
В ДНР заявили, что ВСУ планировали похитить дочь экс-командира ПВО Цемаха
Подорвавшиеся на взрывном устройстве в подконтрольной Киеву Авдеевке украинские силовики планировали похитить дочь экс-командира одного из подразделений ПВО самопровозглашенной Донецкой народной республики Владимира Цемаха, которого в Киеве считают свидетелем по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе, сообщил в среду журналистам представитель Народной милиции ДНР Дмитрий Астрахань.
РИА Новости 08:32
Экономика
Первый канал задолжал «Останкино» больше миллиарда рублей
Первый канал задолжал телецентру «Останкино» сумму в размере 1,3 миллиарда рублей, из которой около одного миллиарда не было выплачено вовремя.
Lenta.ru 14:05
Общество
Умер писатель-сатирик Анатолий Трушкин
Коммерсантъ 06:48
Происшествия
В Подмосковье задержан «авторитет» Вася Бандит
Игорь Кокунов (Вася Бандит), который 27 лет координировал действия криминалитета, задержан в Московской области.
Коммерсантъ 05:36