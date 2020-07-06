Экономика
ИзвестияПроект газопровода Atlantic Coast Pipeline закрыли в США
В США на фоне неопределенности с ценами и регулированием закрыли проект крупного газопровода Atlantic Coast Pipeline (ACP). Об этом сообщили организаторы проекта — компании Dominion Energy и Duke Energy.
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В минэнерго США назвали виновного в срыве проекта газопровода Atlantic Coast Pipeline
Газета.Ruвчера в 22:40
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Шоу-бизнес
Сати Казанова назвала сумму гонораров участников «Фабрики звезд»
Слово и Дело 04 июля в 08:51
Общество
Уровень крайней бедности снизился за год в России
Эксперты установили, что в 2019 году доля населения за чертой бедности в России снизилась по сравнению с 2018 годом и составила 12,3% вместо 12,9%.
Известия 00:01
Происшествия
В Австрии задержали второго подозреваемого в убийстве уроженца Чечни
Сразу после убийства был задержан первый подозреваемый, по неофициальным данным, он также гражданин России.
Говорит Москва вчера в 10:16
Происшествия
Один человек погиб при жесткой посадке вертолета в Ростовской области
Известия вчера в 23:48
Технологии
Xiaomi представила умный туалет Jenner XS
Jenner XS оснащён технологией интеллектуального подъёма, разработанной компанией самостоятельно.
ITZine.ru 00:55
Кино
Фильм Гарика Сукачёва об Алтае покажут на Первом канале
Катунь 24 вчера в 23:52
Общество
В Кузбассе выявили 67 случаев заражения коронавирусом
По данным на понедельник, всего в Кузбассе выявлены 2085 случаев заражения коронавирусом. Двенадцать человек скончались, 898 выздоровели.
РИА Новости 00:19
Армия и оружие
Главком ВМС Украины заявил о готовности к боевым действиям с Россией
РИА Новости вчера в 17:04
Футбол
Краснодар — Зенит 2:4
РИА Новости вчера в 15:29
Общество
Коронавирус мог находиться в спящем состоянии по всему миру
Коронавирус мог долгое время находиться в спящем состоянии по всему миру и пробудиться при определенном сочетании факторов.
Российская газета вчера в 17:32
Происшествия
Адвокат Ефремова опроверг сообщения о завершении расследования дела
Москва, 4 июля 2020, 22:28 — REGNUM Расследование уголовного дело о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова продолжается.
REGNUM 04 июля в 15:28
Происшествия
Девятилетняя девочка погибла от удара током в фонтане под Волгоградом
В Волгоградской области девятилетняя девочка погибла в результате короткого замыкания в фонтане, из которого пыталась достать кепку.
Известия вчера в 17:12
Музыка
Знаменитый Грушинский фестиваль впервые прошел в режиме онлайн
Трансляции проходившего со 2 по 5 июля фестиваля, посвященного 75-летию Великой Победы, велись в социальных сетях, на видеохостинге Youtube и на официальном сайте мероприятия.
Вести.Ru вчера в 16:18
Кино
Сериал по мотивам фильма «Текст» показали в Сети
Премьера расширенной версии картины состоялась третьего июля.
Evo-rus.com 04 июля в 08:40
Авто
Опубликованы первые изображения «Русского Прадо» от УАЗ
У России появился большой полноценный внедорожник собственной разработки, не уступающий по комфорту зарубежным аналогам.
Лезги газет вчера в 01:33
Авто
Составлен топ-3 рамных внедорожников на российском рынке
Внедорожник предлагается по цене от 2 695 000 рублей.
Informus.ru вчера в 14:24
Кино
Представитель Хакасии стал академиком американской кинопремии «Оскар»
Уроженец Хакасии, супервайзер визуальных эффектов Дмитрий Токояков получил приглашение войти в состав Американской Академии кинематографических искусств и наук.
ИА Хакасия 00:29
Общество
Синоптики предупредили об аномальной жаре в ряде регионов России
Аномальная жара ожидается в ряде российских регионов с 5 по 7 июля, следует из прогноза Гидрометцентра.
РБК вчера в 03:21
Политика
Немецкая газета предупредила об угрозе банкротства Украины
Из-за отставки главы Нацбанка Украины (НБУ) Якова Смолия стране вновь грозит банкротство, об этом пишет немецкая деловая газета Handelsblatt.
РИА Новости вчера в 23:10
Армия и оружие
Командование ВМСУ ударилось в грандиозные планы на Азовском и Чёрном морях
ANNA-News вчера в 10:49
Общество
Из аптек исчезло несколько востребованных импортных препаратов
Сразу четыре востребованных импортных препарата исчезли из розницы весной – летом 2020 г. Все они производятся двумя компаниями – французской Sanofi и швейцарской Roche.
Ведомости вчера в 17:56
Здоровье
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 6 июля
Ситуация в России Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 681 тыс. (6736 за сутки).
РБК 00:49
Здоровье
В Индонезии предложили лечить коронавирус эвкалиптовым ожерельем
Министерство сельского хозяйства Индонезии показало антивирусное ожерелье, сделанное на основе эвкалипта, которое способно помогать в лечении людей, заболевших коронавирусом, пишет издание Jakarta Post.
МИР 24 вчера в 23:48
Общество
Yacht Harbour: яхту-ледокол Олега Тинькова спустили на воду
На воду спущена первая в мире частная яхта-ледокол La Datcha, построенная по заказу Олега Тинькова, сообщает издание Yacht Harbour.
BFM.ru вчера в 08:52
Происшествия
16-летняя россиянка сбежала от удерживавших ее в квартире насильников
В детскую больницу Москвы госпитализировали 16-летнюю девушку, которая рассказала медикам, что ее удерживали в квартире несколько парней.
Lenta.ru вчера в 10:14
Политика
Бывший премьер-министр ДНР: ДНР и ЛНР де-факто являются частью РФ
Санкт-Петербург, 5 июля 2020, 08:03 — REGNUM ДНР и ЛНР де-факто являются территорией Российской Федерации, и в относительно скором времени они станут частью РФ де-юре.
REGNUM вчера в 01:03
Футбол
«Спартак» проиграл «Тамбову» в матче 26-го тура чемпионата России
Московский "Спартак" на своем поле уступил "Тамбову" в матче 26-го тура чемпионата России по футболу.
РИА Новости 04 июля в 13:27
Экономика
В Госдуме предложили увеличить налоговый вычет при покупке жилья
"В целях повышения доступности жилья для российских семей и приближения сумм, подлежащих налоговому вычету на имущество, до фактической стоимости недвижимости, прошу вас рассмотреть возможность увеличить суммы, с которых граждане могут произвести налоговый вычет, в два раза — до 4 млн и 6 млн рублей соответственно", — подчеркивает Федоров в своем обращении к премьер-министру.
Газета.Ru 04 июля в 08:42
Экономика
В России пенсионеры смогут получить новую выплату в 12,7 тыс. рублей
В России пенсионеры смогут в июле получить новую выплату. Ее размер составляет 12,7 тыс. рублей.
Дни24 01:00