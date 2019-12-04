Космос

Lenta.ruLenta.ruВ США констатировали агонию России как космической державы

Регулярные пилотируемые миссии американских космических кораблей к МКС, которые должны стартовать летом 2020 года, «ознаменуют начало конца России как космической державы», пишет The Hill.
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России как космической державе предрекли конец

Ferra06:11

The Hill (США): Россия потеряет статус космической державы после запуска программы частных полетов НАСА (The Hill)

ИноСМИ06:07

Издание Hill рассказало о «начале конца России как космической державы»

Московский Комсомолецвчера в 19:14

В США предрекли «начало конца» России как космической державы

Военное обозрение02:38

В США констатировали агонию России как космической державы

Lenta.ru04:51

Космос как кормушка: почему американские чиновники не верят в Space X

Известиявчера в 16:02
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Политика

В Совфеде прокомментировали отказ в выдаче виз США делегации из России

Отказ делегации РФ в американских визах наносит удар по двусторонним отношениям и не останется без последствий, заявил РИА Новости в среду глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.
РИА Новости 03:24
Политика

В Кремле считают неуместными сообщения о решениях саммита в Париже

Говорить о каких-либо возможных решениях предстоящего в Париже 9 декабря саммита «нормандской четверки» неуместно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
RT на русском 05:37
Происшествия

В Перми мужчина открыл стрельбу по прохожим и полицейским

Газета.Ru вчера в 23:32
Происшествия

Медведь пробрался в дом и задрал иркутского пенсионера

ФАН 02:51
Общество

В ГИБДД объяснили исключение «площадки» из экзамена на права

3 декабря в ГИБДД сообщили, что планируют отменить с октября 2020 года один из этапов экзамена на получение водительских прав, а именно демонстрацию навыков вождения на закрытой площадке.
РБК 06:09
Политика

Позиция Пекина по ДРСМД находит понимание в Москве, заявил Песков

Позиция Пекина в отношении нового Договора об ограничении ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) находит понимание в Москве, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
ФАН 06:01
Происшествия

При пожаре в Одесском колледже пострадали 12 человек

12 человек пострадали при пожаре в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.
Интерфакс 05:51
Религия

В России началось празднование Введения во храм Пресвятой Богородицы

Известия 02:26
Происшествия

Резервуар «Транснефти» загорелся в Татарстане

Пожар произошел на резервуаре объемом 20 тыс. кубических метров, который был выведен из эксплуатации.
ТАСС 04:03
Происшествия

В ДТП с автобусом в Саратове пострадали 15 человек

В пресс-службе саратовского областного управления ГИБДД РБК уточнили, что в результате ДТП пострадали 15 человек.
РБК 03:40
Происшествия

Под Тверью железнодорожники останавливали и грабили вагоны

В Твери начался суд над участниками банды, грабившей железнодорожные вагоны.
Вести.Ru 04:46
Политика

Кремль ответил на обвинения в причастности России к убийству в Берлине

Публикации немецких СМИ о "связи" России с убийством гражданина Грузии в Берлине не омрачат встречу Владимира Путина и Ангелы Меркель, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:26
Здоровье

Дети до шести лет получат бесплатные противовирусные лекарства

Правительство Ивановской области на заседании 4 декабря утвердило порядок предоставления малообеспеченным семьям с детьми до 6 лет (включительно) бесплатных лекарств при ОРВИ.
Ивановская газета (г. Иваново) 04:18
Общество

Россиянам разрешили посещать бассейн без справок

Несмотря на протесты руководителей бассейнов, Верховный суд согласился с ведомством в данном вопросе.
ТК Звезда вчера в 23:49
Гаджеты

За два года доля AMD в сегменте графики вырастет на пару процентов

Источник изображения: Seeking Alpha Такая методика позволяет определить, что в ближайшие два года расстановка сил на рынке дискретной графики существенно не изменится, если не учитывать потенциальное появление третьего игрока в лице корпорации Intel.
3DNews вчера в 06:55
Здоровье

Онколог указал, с какого возраста нужно ежегодно проверяться на рак

Руководителем онкологического отделения МОНИКИ, врачом Александром Аллахвердяном подробно рассказано о том, как правильно определить возраст, в котором следует начинать проводить обследования на наличие рака в организме.
Ugpressa.ru вчера в 14:15
Политика

Украина продлила антироссийские санкции

«Кабмин продлил на год действие пошлин против российских товаров до 31 декабря 2020 года как ответ на аналогичные действия РФ», — написал Гончаренко.
Lenta.ru 05:56
Политика

Казахстан не считает воссоединение Крыма с Россией аннексией

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что в республике не считают воссоединение Крыма с Россией аннексией.
ТАСС 04:19
Политика

В бундестаге раскритиковали позицию Украины по «Северному потоку — 2»

Глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст назвал поддержку Украиной позиции США в отношении газопровода "Северный поток — 2" неприемлемой.
РИА Новости вчера в 20:18
Экономика

Россия и Украина договорились о транзите нефти на десять лет

Украинская «Укртранснафта» и российская «Транснефть» заключили соглашение о продлении действующего контракта на транзит нефти через территорию Украины на десять лет — с 1 января 2020 года до 1 января 2030-го.
Lenta.ru вчера в 08:03
Происшествия

Сотрудник ростовского ГИБДД застрелил угрожавшего пистолетом мужчину

В пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области заявили, что сотрудник ГИБДД в Ростовской области застрелил местного жителя, который начал стрелять в патруль.
RT на русском 03:44
Религия

Патриарх Кирилл прокомментировал законопроект о домашнем насилии

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал россиян «с очень большой осторожностью» отнестись к законопроекту о профилактике семейно-бытового насилия.
Lenta.ru 05:03
Авто

Показали обновленный Opel Insignia 2020 модельного года

Публичная премьера Opel Insignia 2020 модельного года состоится на выставке в Брюсселе, которая пройдет с 10 по 19 января.
Автоновости дня вчера в 22:26
Общество

Госдума приняла закон о переходе на электронные трудовые книжки

Госдума в третьем чтении одобрила законопроект о переходе на электронные трудовые книжки с 2021 года.
Коммерсантъ вчера в 06:36
Транспорт

Проезд двухэтажного поезда по Крымскому мосту сняли на видео

Пользователи социальных сетей сняли видео, на котором двухэтажный пассажирский поезд на высокой скорости проезжает Крымский мост в направлении полуострова.
Российская газета 04:55
Общество

Российские школьники стали хуже читать и считать

Школьники из России по итогам международного исследования качества образования PISA (Programme for International Student Assessment) показали спад читательской, математической и естественно-научной грамотности.
ТАСС вчера в 05:00
Происшествия

Минобороны расформирует часть, где служил рядовой Шамсутдинов

Воинская часть, где проходил службу обвиняемый в убийстве двух офицеров и шести сослуживцев рядовой Рамиль Шамсутдинов, до конца года будет расформирована, сообщил РБК источник в Минобороны.
РБК 05:31
Общество

Валдис Пельш прокомментировал сообщения о госпитализации

Lenta.ru 05:36
Футбол

СМИ: Зидан настаивает на трансфере Погба в «Реал»

Сообщается, что Зидан и Погба продолжают поддерживать контакт в течение всего сезона, однако руководство «Реала» не одобряет возможный трансфер француза.
Sportbox.RU 04:34
Шоу-бизнес

Певцов-Сталин назвал Познера предателем

В новостях отмечается, что Дмитрий Певцов ранее уже называл Познера «врагом России».
Свободная Пресса 05:20
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Американская компания
Американская компания, производитель космической техники со штаб-квартирой в городе Хоторн, Калифорния, США. Основана в 2002 году прежним акционером PayPal и CEO Tesla Motors Илоном Маском с целью сократить расходы на полёты в космос и для открытия пути к колонизации Марса.
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