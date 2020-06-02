Общество
Lenta.ruВ США люди с оружием отстояли русский ресторан и ликеро-водочный
Владелец русского ресторана Pushkin в американском городе Сан-Диего Айк Газарян рассказал в интервью изданию Baza, как он и его друзья и знакомые с оружием отстояли заведение от погромщиков и мародеров. По словам бизнесмена, после первой волны беспорядков он позвал на помощь друзей.
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с чего всё началось
Десять человек с оружием в Сан-Диего выстроились перед входом в заведение. Люди вышли на защиту русского ресторана Pushkin в американском Сан-Диего от толпы протестующих.Пятый канал05:41
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Владелец русского ресторана в США рассказал, как защищался от протестующих
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После 10 июня на Донбассе могут открыться КПВВ между республиками и оккупированной частью.
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Сегодня, 2 июня пресс-служба Формулы-1 представила расписание первых восьми этапов нового сезона.
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Украинский футбольный клуб «Карпаты» ушёл на карантин из-за вспышки коронавируса среди игроков и сотрудников команды.
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Международное авиасообщение может быть восстановлено Россией уже в августе или сентябре.
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