Политика
REGNUMВ США могут запретить китайскую социальную сеть TikTok
Вашингтон, 7 июля 2020, 08:13 — REGNUM Использование социальной сети для обмена короткими видеороликами TikTok китайской компании ByteDance на территории США может оказаться под запретом. Об этом госсекретарь США Майкл Помпео заявил 6 июля в эфире телеканала Fox News.
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с чего всё началось
Государственный секретарь США Майк Помпео заявил в эфире Fox News, что приложение TikTok может быть заблокировано на всей территории страны из-за подозрений в слежке за американцами, чьи персональные данные отправляются в КНР.Газета.Ru03:00
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Мероприятие под названием Games Showcase состоится 23 июля, прямая трансляция начнется в 19:00 по московскому времени.
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В Москве задержали советника главы «Роскосмоса»
В Москве задержали советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова. Об этом во вторник, 7 июля, сообщает Telegram-канал LifeShot.
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Дания разрешила достроить «Северный поток-2» новыми судами
Датское энергетическое агентство (ДЭА) по запросу компании Nord Stream 2 AG дала разрешение на использование судов с якорным позиционированием на незаконченном участке газопровода "Северный поток-2" к юго-востоку от острова Борнхольм.
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Почти половина российских врачей считает статистику по коронавирусу заниженной
Не доверяют официальной статистике по коронавирусу около 60% российских врачей, следует из опроса специалистов ФОМа и «Левада-центра» в рамках исследовательского конкурса ESOMAR Got Talent.
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Пострадавшая в «Хромой лошади» умерла после 11 лет в больнице
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Онищенко назвал сроки возвращения коронавируса в Россию
Коронавирус вернется в Россию осенью, но это не должно сказаться на ограничениях для россиян.
Lenta.ru 02:47
Экономика
Японский финансист оценил устойчивость экономики России при пандемии
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Наука
Предсказано появление нового коронавируса в ближайшее десятилетие
Сингапурские исследователи уверены, что в ближайшие 10 лет в мире появится новый коронавирус, который, как и SARS-CoV-2, произойдет из животного мира.
Planet Today 02:50
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Заместитель главы российского внешнеполитического ведомства уверен, что нужно начинать постепенно восстанавливать утраченное доверие между странами и «делать это путём тактики малых шагов».
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Общество
В России выявили 6368 новых случаев коронавируса
Число подтвержденных случаев COVID-19 в РФ за сутки выросло на 6368, до 694 230, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
РИА Новости 03:32
Общество
За сутки в Новгородской области выявили 36 новых случаев коронавируса
По данным информационного центра по коронавирусу, в Новгородской области за сутки выявили 36 новых случаев коронавируса.
Новгород.ру 03:30
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Алеся Кафельникова поделилась пикантным снимком вместе с подругой
Модель Алеся Кафельникова на своей странице в Instagram поделилась весьма нескромным фото.
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США потребовали от обучающихся онлайн иностранцев покинуть страну
Чтобы остаться в стране, студенты могут перевестись на обучение в другое учебное заведение, где классы проходят в офлайн-формате.
РБК вчера в 21:45
Происшествия
Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что собрал достаточное количество доказательств невиновности артиста в смертельном ДТП.
РИА Новости вчера в 15:38
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Россияне массово ринулись в отпуска по двум направлениям
Российские туристы на фоне пандемии коронавируса и ограничительных мер массово ринулись на отдых по двум направлениям внутри страны.
Lenta.ru 03:25
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Схимонах Сергий ответил на письмо митрополита с обвинениями во лжи
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Лукашенко пришел на интервью без обуви
Как рассказал журналист Алексей Кривошеев, все интервью он, как и белорусский президент, провел без обуви.
РИА Новости вчера в 16:05
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Эксперты назвали преимущества для России от противостояния США и Китая
Усиление противостояния КНР и США создает не только дополнительные риски для развития России и Китая, но и возможности для наращивания сотрудничества Москвы и Пекина в нескольких сферах.
РБК 00:00
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В Крыму прошли обыски у предполагаемых сторонников «Хизб ут-Тахрир»
Сотрудники правоохранительных органов сегодня ранним утром приступили к обыскам у предполагаемых членов террористической организации "Хизб ут-Тахрир", запрещенной в РФ.
Российская газета 02:15
Общество
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Санкт-Петербург, 6 июля 2020, 11:36 — REGNUM В Ленинградской области к единому государственному экзамену по русскому языку допущены 4299 выпускников.
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Общество
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Терра 01:08
Политика
Путин назвал неясными перспективы открытия Европы для россиян
Сроки открытия границ ЕС для россиян после снятия ограничений из-за коронавируса пока остаются неясными, заявил 6 июля президент РФ Владимир Путин на встрече с главой «Аэрофлота» Виталием Савельевым.
Известия вчера в 17:14
Общество
Радиоактивный вертолет из Германии задержали во Владивостоке
Российские таможенники в порту Владивостока задержали вертолет из Германии с превышением нормы радиации в 55 раз.
ТК Звезда 03:30
Энергетика
Цены на бензин в России защитили от снижения
Власти решили защитить цены на бензин в России от снижения и отказались менять порядок их образования, в том числе отменять механизм демпфирующей надбавки нефтеперерабатывающим заводам, пишут «Ведомости».
Lenta.ru вчера в 02:29
Политика
В Киеве допустили возможность введения в Донбасс миротворцев ОБСЕ
Киев изучает возможность введения в Донбасс миротворцев ОБСЕ, заявил украинский вице-премьер, первый замглавы делегации Украины в трёхсторонней контактной группе Алексей Резников.
RT на русском вчера в 20:59
Музыка
Новый клип «Ленинграда» набрал более миллиона просмотров за пять дней
Новый клип музыкального коллектива «Ленинград» на песню под названием «Фотосессия» за пять дней собрал более миллиона просмотров.
Мойка78 02:08
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ЦИК обсудит возможность голосования в течение 2–3 дней
Центризбирком обсудит с региональными комиссиями возможность проведения голосования в течение двух или трех дней на выборах осенью, заявила глава ЦИК России Элла Памфилова.
Коммерсантъ 03:23
Происшествия
Троих полицейских из Улан-Удэ обвинили в пытках подростка
По версии следствия, днем 4 июля сотрудники уголовного розыска отдела полиции №2 по подозрению в краже задержали подростка, к которому во время допроса в служебном кабинете применили силу и причинили ему телесные повреждения.
Вести.Ru 02:02