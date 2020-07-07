Политика

РБКРБКВ Госдепе допустили блокировку TikTok на территории США

Государственный секретарь США Майк Помпео в интервью телеканалу Fox News заявил, что в Вашингтоне серьезно обсуждают возможную блокировку на территории страны приложения TikTok.
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В Госдепе заявили о возможном запрете приложения TikTok на территории США

Известия01:13

Власти США могут запретить на территории страны TikTok

RT на русском01:39

В Госдепе допустили блокировку TikTok на территории США

РБК01:36

США могут запретить китайскую соцсеть TikTok

РИА Новости01:29

В США допустили блокировку TikTok на территории страны

Газета.Ru03:00

Госдеп допустил возможность запрета приложения TikTok на территории США

Взгляд.ру00:57

Власти США могут запретить работу TikTok на территории страны

ТАСС00:33
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Происшествия

В Северной Осетии умер мальчик, у которого украли деньги на лечение

РИА Новости 04:18
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Общество

Дания разрешила достроить «Северный поток-2» новыми судами

Датское энергетическое агентство (ДЭА) по запросу компании Nord Stream 2 AG дала разрешение на использование судов с якорным позиционированием на незаконченном участке газопровода "Северный поток-2" к юго-востоку от острова Борнхольм.
Российская газета вчера в 06:05
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Происшествия

В Крыму ФСБ задержала семерых членов группировки «Хизб ут-Тахрир»

В Крыму сотрудники ФСБ задержали троих главарей и четырех активистов международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами", запрещенной в РФ.
Российская газета 06:12
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Космос

Яркую комету в небе смогут увидеть жители Бердска

Бердск онлайн 06:13
Общество

Советника гендиректора «Роскосмоса» задержали по статье о госизмене

В Москве задержали советника гендиректора "Роскосмоса" Ивана Сафронова, заявили в пресс-службе государственной корпорации.
РИА Новости 03:46
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Происшествия

СК завершил расследование дел о размещении фото нацистов в сети

По данным следователей, Вячеслав Круглов 4 мая этого года через свою страницу в соцсети разместил на сайте «Банк памяти» для демонстрации во время трансляции в акции «Бессмертный полк онлайн» заявку с фотографией лидера фашистской Германии Адольфа Гитлера.
Аргументы и Факты 04:13
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Финансы

Правительство не одобрило проект о повышении суммы вкладов, с которых будет взиматься налог

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности не поддержала законопроект ЛДПР, предлагающий увеличить с 1 до 5 млн рублей сумму вкладов, с которых будет взиматься налог.
Газета.Ru 01:59
3
Происшествия

Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что собрал достаточное количество доказательств невиновности артиста в смертельном ДТП.
РИА Новости вчера в 15:38
3,3K
Религия

Екатеринбургский митрополит направил письмо лишённому сана клирику

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл направил лишённому сана клирику открытое письмо, в котором сравнил его с модным блогером из-за публикаций скандальных видеороликов, об этом пишет РИА Новости со ссылкой на документ, размещённый на сайте епархии.
Аргументы и Факты вчера в 06:46
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Авто

Honda обновила компактный кроссовер Honda WR-V

Автомобильный бренд Honda сообщил об обновлении компактного кроссовера Honda WR-V на индийском авторынке, который считается основным для данных паркетников.
Car.ru вчера в 03:35
Общество

За возврат к московскому времени проголосовали 65,74% волгоградцев

Сегодня, 7 июля, за заседании Волгоградской областной думы были озвучены окончательные результаты опроса по времени: почти 900 тысяч волгоградцев высказались «За» возврат региона к московскому времени.
КП - Волгоград 02:20
3,4K
Происшествия

Россиянин застрелил рыбачившего на частном пруду подростка

В Собинском районе Владимирской области мужчина застрелил 15-летнего подростка из-за того, что тот незаконно рыбачил на частном пруду вместе со своим отцом.
Lenta.ru 06:18
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Технологии

Представлен способ уменьшить видеофайлы вдвое без потери качества

Разработчики из германского Института Фраунгофера по телекоммуникациям, где ранее разработали алгоритм сжатия аудиоданных MPEG-3 (.mp3), а также широко используемые сегодня видеокодеки H.264 (AVC) и H.265 (HEVC), объявили о готовности нового стандарта сжатия видео - VVC или H.266.
Вести.Ru 05:59
Политика

Кремль пообещал ответ на санкции Великобритании по «делу Магнитского»

6 июля МИД Великобритании опубликовал список граждан России, в отношении которых вводятся санкции в соответствии с «поправкой Магнитского».
РБК 05:49
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Происшествия

Пожар в металлическом здании на западе Москвы локализовали

Спасатели локализовали пожар в одноэтажном металлическом здании на западе Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС России.
РИА Новости 05:59
12
Политика

ЦИК рассмотрит возможность голосования в течение нескольких дней

Напомним, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле не рассматривают вопрос об организации президентских выборов в таком же формате в течение недели, как это было с голосованием по поправкам к Конституции РФ.
REGNUM 04:11
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Здоровье

Опрос: врачи усомнились в официальной статистике по коронавирусу

Врачи усомнились в официальной статистике по коронавирусу.
BFM.ru 05:32
430
Гаджеты

Apple может перейти на собственные графические процессоры

Ранее стало известно, что Apple планирует отказаться от процессоров Intel и заменить их собственными CPU на архитектуре ARM.
CyberSport.ru 05:30
1
Экономика

ПФР выплатит россиянам дополнительные 12 тысяч рублей сверх пенсии

В Пенсионном фонде уточнили, что размер доплаты на каждого пенсионера будет индивидуален и в среднем составит 12,7 тысячи рублей.
Политическая Экспертиза вчера в 06:34
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Происшествия

На Кубани за сутки подтверждено 62 случая заражения коронавирусом

Краснодар, 5 июля 2020, 11:12 — REGNUM 62 новых случая заражения коронавирусом подтверждено на территории Краснодарского края за минувшие сутки, сообщили в региональном оперштабе 5 июля.
REGNUM 05 июля в 04:12
2,3K
Происшествия

Самолет Boeing 747 совершил экстренную посадку в Симферополе

Известия 04:19
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Культура

Любимова посетила выставку «Ненавсегда» в Новой Третьяковке

ТАСС вчера в 08:47
3
Общество

Супруга Парфенова объяснила отъезд из России

Елена Чекалова, супруга журналиста Леонида Парфенова, опровергла сообщения об их эмиграции из России.
Известия 06:00
20
Космос

«Союз МС-17» не полетит к МКС по сверхбыстрой схеме

С 2013 года пилотируемые корабли «Союз» с экипажами стали летать к МКС по быстрой шестичасовой схеме, взамен двухсуточной.
Военное дело 04:04
1
Единоборства

Бой Александра Емельяненко с Исмаиловым перенесён в Сочи

Поединок между российскими бойцами смешанного стиля Александром Емельяненко и Магомедом Исмаловым пройдёт 24 июля в Сочи на турнире ACA 107.
RT на русском 05:31
Общество

Грудинин не смог оспорить взыскание в пользу Совхоза имени Ленина

Городовой 02:35
70
Здоровье

Малышева объявила об окончании вспышки коронавируса в России

Ко всему прочему, в настоящее время многие врачи придерживаются той точки зрения, что коронавирусная инфекция не такая уж и заразная, как полагали раньше.
Evo-rus.com 06:19
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Армия и оружие

Авиабазу в Ливии с турецкими ЗРК показали на фото со спутника

Газета.Ru 05 июля в 11:14
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Здоровье

ВОЗ оценила ситуацию с выявлением случая бубонной чумы в Китае

Как отметили в ВОЗ, бубонная чума является самым распространенным типом заболевания и предается от животного к человеку в основном через укусы блох или прямой контакт с костями и внутренностями зараженного животного.
РИА Новости 06:03
4
Армия и оружие

Назван вероятный ответ России на удар Украины по Крыму

Военный эксперт Юрий Кнутов усомнился в наличии потенциала у Украины для войны с Россией и рассказал, чем грозит Киеву атака на Крым.
РИА Новости вчера в 13:02
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