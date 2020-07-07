Государственный секретарь США Майк Помпео в интервью телеканалу Fox News заявил, что в Вашингтоне серьезно обсуждают возможную блокировку на территории страны приложения TikTok.

В Госдепе допустили блокировку TikTok на территории США

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