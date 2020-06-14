Общество

ПрофильПрофильВ США может надолго сохраниться высокий уровень безработицы

В США может навсегда сохраниться высокий уровень безработицы. Об этом заявили аналитики Bloomberg Economics. Авторы исследования полагают, что причиной данной негативной тенденции стал шок перераспределения в связи с пандемией COVID-19.
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Аналитики предрекли США вечную безработицу

Известия16:03

Исследователи прогнозируют в США «вечную» безработицу

Life.ru14:37

Безработицу в США назвали вечной

Lenta.ru12:21

Экономисты: нынешний уровень безработицы в США может стать постоянным

Газета.Ru13:34

Экономисты назвали безработицу в США вечной

РЕН ТВ13:07

Эксперты предрекли США «вечную» безработицу

News.ru12:52

Эксперты Вlооmbеrg назвали безработицу в США «вечной»

Телеканал 360°13:56
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Происшествия

В американской Атланте продолжаются протесты

BFM.ru 07:40
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Шоу-бизнес

Лисовец рассказал о последнем трагическом визите Жанны Фриске

Стилист Владислав Лисовец рассказал о последнем визите Жанны Фриске в салон красоты.
Территория новостей 08:27
Политика

Трамп заявил о завершении вмешательства США в чужие конфликты

В обязанности военных страны не входит решение конфликтов в странах, о которых люди и не слышали.
Известия вчера в 12:47
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Здоровье

Перечислены скрытые симптомы коронавируса

Доктор биологических наук Анча Баранова перечислила скрытые симптомы коронавируса в разговоре с РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 01:10
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Происшествия

Мосгорсуд сегодня может вынести приговор гражданину США и еще нескольких стран Полу Уилану

Мосгорсуд сегодня может вынести приговор гражданину США и еще нескольких стран Полу Уилану, которого ФСБ обвиняет в шпионаже.
Эхо Москвы 17:05
Политика

Президент Франции объявил о победе над эпидемией

Сегодня, 14 июня, президент Эмманюэль Макрон обратился к соотечественникам и объявил, что эпидемия коронавируса побеждена.
Коммерсантъ 14:35
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Общество

Россиянам дали советы по подготовке ко второй волне коронавируса

Россиянам посоветовали вести здоровый образ жизни, чтобы подготовиться ко второй волне коронавируса.
Lenta.ru 01:58
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Общество

Собянин рассказал об июльском этапе снятия ограничений

Мэр Москвы подчеркнул, что в случае ухудшения эпидемиологической ситуации сроки снятия ограничений будут отодвигаться, пишет «Газета.ру».
Известия 04:13
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Общество

В Москве Центральный рынок проверят на соблюдение масочного режима

Центральный рынок в Москве проверят после видео в социальных сетях с посетителями, не соблюдающими масочно-перчаточный режим и социальную дистанцию, сообщил РИА Новости глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.
РИА Новости 15:33
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Гаджеты

В Сети появилась фотография нового логотипа AMD Radeon

Что касается их главного конкурента в сегменте видеокарт – NVIDIA, то они меняют логотипы крайне редко: последнее масштабное изменение произошло еще после выхода GTX 680, а дизайн упаковки обновился лишь после релиза RTX-линейки.
Дни24 13:09
8
Происшествия

На Камчатке пропали пассажиры попавшего в шторм катера

Коммерсантъ вчера в 23:46
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Общество

Главный пульмонолог Минздрава прокомментировал снятие мер самоизоляции

Главный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев заявил, что «снятие мер самоизоляции многими понимается не совсем правильно».
RT на русском 08:57
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Происшествия

В Буденновске вспомнили жертв теракта 25-летней давности

Российская газета 05:19
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Происшествия

Спасавший тонущего ребенка глава ассоциации фермеров Кубани погиб

Газета.Ru 16:46
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Политика

В Армении полиция задержала 252 участников оппозиционной акции

Газета.Ru 16:36
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Общество

В Ростуризме уточнили правила заселения туристов в гостиницы

У прихавших вместе на отдых людей при заселении не будут спрашивать документы, подтверждающие брак, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерального агентства по туризму.
РИА Новости 14:34
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Экономика

Воробьев рассказал о финансовых потерях Подмосковья из-за коронавируса

Бюджет Московской области может недополучить порядка 133 миллиардов рублей из-за пандемии COVID-19 в нынешнем году, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.
РИА Новости 16:49
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Политика

Путин ответил на критику поправок к Конституции

Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1» ответил на слова критиков о том, что поправки к Конституции страны приведут к правлению олигархов, а также к диктатуре.
RT на русском 09:24
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Общество

Бренд Mixit разорвал контракт с Собчак после шутки о Стасе Костюшкине

Российский бренд косметики Mixit объявил о прекращении сотрудничества с теледивой и экс-кандидатом в президенты Ксенией Собчак после неудачной шутки о Стасе Костюшкине.
iReactor 07:26
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Теннис

Джокович проиграл Краиновичу на выставочном турнире

Матч ТВ 05:04
Общество

В Москве умерли ещё 53 пациента с коронавирусом

RT на русском 16:09
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Шоу-бизнес

Дочь Федосеевой-Шукшиной сообщила, что Алибасов находится под капельницей в больнице

ФАН 16:50
Игры

На разработку игры Star Citizen от поклонников собрали более $300 млн

Вашингтон, 14 июня 2020, 15:09 — REGNUM Студия Cloud Imperium Games Corporation собрала на разработку космического симулятора Star Citizen от игроков более $300 млн.
REGNUM 08:09
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Футбол

«Шальке» установил антирекорд клуба по длине безвыигрышной серии

«Шальке» в матче 31-го тура чемпионата Германии сыграл вничью с «Байером», проведя 13 игру подряд без побед.
Спорт-Экспресс 14:47
Происшествия

В Москве машина скорой помощи насмерть сбила женщину

"Сегодня на Носовихинском шоссе водитель кареты скорой помощи сбил женщину, после чего столкнулся с иномаркой", - сказал собеседник агентства.
ТАСС 15:04
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Политика

Путин допустил создание Россией средств борьбы с гиперзвуковым оружием

У России с большой степенью вероятности появится средство борьбы с гиперзвуковым оружием, когда подобное вооружение получат другие ведущие страны мира.
RT на русском 06:26
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Происшествия

Землетрясение магнитудой 5,7 произошло на востоке Турции

На востоке Турции в провинции Бингёль произошло землетрясение магнитудой 5,7, есть пострадашвие.
Коммерсантъ 12:55
Общество

Глава Еврейского музея назвал вакансию для славян провокацией

Президент Федерации еврейских общин России, гендиректор Еврейского музея и центра толерантности Александр Борода выступил с открытым письмом после инцидента с вакансией, в тексте которой говорилось о поиске сотрудника со славянской внешностью.
Коммерсантъ 10:06
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Общество

Временный госпиталь в «Ленэкспо» снова затопило

ЗакC.Ру 05:20
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Армия и оружие

На Украине официально признались в убийстве командира Армии ЛНР

В Министерстве внутренних дел Украины заявили, что убийство начальника управления Народной милиции ЛНР Олега Анащенко было делом рук украинских спецслужб и армейского спецназа.
Rusvesna.su 17:00
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