В США может навсегда сохраниться высокий уровень безработицы. Об этом заявили аналитики Bloomberg Economics. Авторы исследования полагают, что причиной данной негативной тенденции стал шок перераспределения в связи с пандемией COVID-19.

В США может надолго сохраниться высокий уровень безработицы

Шоу-бизнес Лисовец рассказал о последнем трагическом визите Жанны Фриске Стилист Владислав Лисовец рассказал о последнем визите Жанны Фриске в салон красоты.

Здоровье Перечислены скрытые симптомы коронавируса Доктор биологических наук Анча Баранова перечислила скрытые симптомы коронавируса в разговоре с РИА Новости. 674

Происшествия Мосгорсуд сегодня может вынести приговор гражданину США и еще нескольких стран Полу Уилану Мосгорсуд сегодня может вынести приговор гражданину США и еще нескольких стран Полу Уилану, которого ФСБ обвиняет в шпионаже.

Общество Собянин рассказал об июльском этапе снятия ограничений Мэр Москвы подчеркнул, что в случае ухудшения эпидемиологической ситуации сроки снятия ограничений будут отодвигаться, пишет «Газета.ру». 622

Общество В Москве Центральный рынок проверят на соблюдение масочного режима Центральный рынок в Москве проверят после видео в социальных сетях с посетителями, не соблюдающими масочно-перчаточный режим и социальную дистанцию, сообщил РИА Новости глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк. 9

Гаджеты В Сети появилась фотография нового логотипа AMD Radeon Что касается их главного конкурента в сегменте видеокарт – NVIDIA, то они меняют логотипы крайне редко: последнее масштабное изменение произошло еще после выхода GTX 680, а дизайн упаковки обновился лишь после релиза RTX-линейки. 8

Общество Главный пульмонолог Минздрава прокомментировал снятие мер самоизоляции Главный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев заявил, что «снятие мер самоизоляции многими понимается не совсем правильно». 420

Общество В Ростуризме уточнили правила заселения туристов в гостиницы У прихавших вместе на отдых людей при заселении не будут спрашивать документы, подтверждающие брак, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерального агентства по туризму. 2,5K

Экономика Воробьев рассказал о финансовых потерях Подмосковья из-за коронавируса Бюджет Московской области может недополучить порядка 133 миллиардов рублей из-за пандемии COVID-19 в нынешнем году, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев. 1

Политика Путин ответил на критику поправок к Конституции Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1» ответил на слова критиков о том, что поправки к Конституции страны приведут к правлению олигархов, а также к диктатуре. 6,3K

Футбол «Шальке» установил антирекорд клуба по длине безвыигрышной серии «Шальке» в матче 31-го тура чемпионата Германии сыграл вничью с «Байером», проведя 13 игру подряд без побед.

Политика Путин допустил создание Россией средств борьбы с гиперзвуковым оружием У России с большой степенью вероятности появится средство борьбы с гиперзвуковым оружием, когда подобное вооружение получат другие ведущие страны мира. 2,8K

Происшествия Землетрясение магнитудой 5,7 произошло на востоке Турции На востоке Турции в провинции Бингёль произошло землетрясение магнитудой 5,7, есть пострадашвие.

Общество Глава Еврейского музея назвал вакансию для славян провокацией Президент Федерации еврейских общин России, гендиректор Еврейского музея и центра толерантности Александр Борода выступил с открытым письмом после инцидента с вакансией, в тексте которой говорилось о поиске сотрудника со славянской внешностью. 68