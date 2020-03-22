Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВ США на фоне коронавируса растут продажи огнестрельного оружия

Объемы продаж огнестрельного оружия в США стремительно растут на фоне распространения нового типа коронавируса, сообщает американский телеканал ABC.
Читать в источнике
Комментировать141

Подробнее о событии

В США на фоне коронавируса растут продажи огнестрельного оружия

РИА Новости02:28

ABC сообщил о резком росте спроса на оружие в США на фоне коронавируса

РБК01:10

Спрос на оружие подскочил в США на фоне пандемии

News.ruвчера в 23:49

Американские СМИ сообщили о резком росте спроса на оружие из-за коронавируса

Московский Комсомолецвчера в 23:53

В США резко возросли продажи оружия на фоне эпидемии коронавируса

РЕН ТВвчера в 23:52

Американцы кинулись скупать оружие на фоне эпидемии коронавируса

Lenta.ru00:54

ABC: в США резко выросли продажи оружия

ТАССвчера в 23:23
Показать все источники
Автоматически обработано 7105 источников, обновлено в 06:19, Ашберн
Армия и оружие

Россия подготовила самолеты для отправки помощи в Италию

Воздушно-космические силы (ВКС) России подготовили девять военно-транспортных самолетов Ил-76 для отправки помощи в Италию.
Lenta.ru 05:04
Общество

Мишустин пригрозил наказаниями за увольнения на фоне коронавируса

Премьер-министр России Михаил Мишустин высказался о недопустимости увольнения людей под предлогом ситуации с распространением коронавируса, а предложил использовать все существующие формы гибкой занятости сотрудников.
RuNews24.ru вчера в 08:48
Общество

Собянин заверил в отсутствии проблем с продовольствием в Москве

Как заявил 19 марта премьер-министр Михаил Мишустин, в России достаточно продуктов питания.
Известия 02:33
Кино

В Сети появился финальный трейлер Ghost in the Shell: SAC_2045

News.ru вчера в 05:40
Происшествия

В Загребе произошло разрушительное землетрясение

В хорватском Загребе в воскресенье произошло землетрясение магнитудой 5,3, сообщает агентство Associated Press.
Интерфакс 03:46
Происшествия

В Москве задержали подозреваемого в убийстве жены и ее родителей

РИА Новости вчера в 03:47
Политика

Источник сообщил о возможном ужесточении карантина по коронавирусу

"Для принятия решения о целесообразности дополнительных мер в России изучается международный опыт по наращиванию массового тестирования контактировавших с заболевшими, карантина для заболевших, изоляции людей, закрытию границ, отмене массовых мероприятий, закрытию мест массового скопления", — объяснил источник.
РИА Новости 04:43
Общество

Инфекционист Ставрополья признала вину в нарушении режима самоизоляции

Главный инфекционист Ставропольского края и профессор медакадемии Ставрополя Ирина Санникова прокомментировала обвинения в свой адрес после того, как она скрыла от руководства поездку в Испанию и не стала соблюдать карантин.
РИА Новости вчера в 14:59
Происшествия

В Башкирии нейтрализовали боевика, готовившего теракт

В субботу, около 17:00 (мск), сотрудники правоохранительных органов попытались остановить легковой автомобиль, в котором ехал вооруженный мужчина.
РИА Новости 03:44
Общество

США стали третьей по числу зараженных коронавирусом страной

Число заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19, по данным университета Джона Хопкинса, в США достигло 26 138 человек.
РБК вчера в 22:47
Религия

Патриарх Кирилл утвердил новые молитвы против коронавируса

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил тексты новых молитв, созданных в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.
Lenta.ru 04:31
Происшествия

В Петербурге с подозрением на коронавирус госпитализированы 20 детей

Санкт-Петербург, 22 марта 2020, 13:06 — REGNUM В Петербурге из-за подозрения на коронавирус госпитализировано 20 детей, всего в Боткина в воскресенье, 22 марта находятся 315 пациентов, сообщает оперативный штаб Петербурга.
REGNUM 06:06
Общество

The Moscow Times: богатые россияне покупают домой аппараты ИВЛ

Как писал NEWS.ru ранее, главный врач столичной больницы № 40, куда свозят людей с подозрением на коронавирус, рассказал, что для лечения пациентов пока не требуется искусственная вентиляция лёгких (ИВЛ).
News.ru 02:58
Общество

Nissan остановил завод в Испании и временно уволил 3 тыс. сотрудников

Японский автоконцерн Nissan остановил производство на заводе в Барселоне и временно уволил 3 тысячи его сотрудников из-за распространения коронавируса нового типа.
Автоновости дня 03:50
Футбол

Футболист «Уфы» Тилль госпитализирован с подозрением на коронавирус

Люксембургского полузащитника футбольного клуба "Уфа" Оливье Тилля доставили в больницу с подозрением на коронавирусную инфекцию.
Российская газета 06:10
Армия и оружие

На Украине задействуют военных для патрулирования городов во время карантина

На Украине с 22 марта для патрулирования городов во время карантина будет задействована Военная служба правопорядка Вооруженных Сил Украины.
Rambler News Service 05:48
Общество

Главврач больницы в Коммунарке озвучил 2 сценария развития пандемии

Что касается России и в частности Москвы, то избежать распространения эпидемии удается только вследствие драконовских мер предупреждения – рассказал врач в интервью журналисту Антону Красовскому, размещенному на YouTube телеканала RT.
Московский Комсомолец в Марий Эл 20 марта в 12:24
Финансы

Определен диапазон колебаний курса рубля в конце марта

В период турбулентности на финансовых рынках курс нашей валюты особенно зависит не столько от внутренних драйверов, а от степени антирисковых настроений из-за коронавируса и во многом определяемых ими цен энергоносителей.
Российская газета вчера в 23:00
Общество

Bloomberg: Путин не отступит в нефтяной войне с Саудовской Аравией

Президент Владимир Путин не станет просить Саудовскую Аравия "о перемирии" в нефтяной войне, пишет агентство деловой информации Bloomberg.
Sputnik Таджикистан 20 марта в 11:54
Футбол

«Челси» и «Кристал Пэлас» постараются заполучить Чалова летом

Форвард ЦСКА Фёдор Чалов попал в сферу интересов «Челси» и «Кристал Пэлас».
LiveResult.Ru вчера в 07:21
Хоккей

Доус прокомментировал возможность вернуться в «Барыс»

Форвард "Автомобилиста" из Екатеринбурга и сборной Казахстана по хоккею Найджел Доус заявил РИА Новости, что не исключает возможности возвращения в казахстанский клуб "Барыс".
РИА Новости вчера в 15:34
Здоровье

В Роспотребнадзоре уточнили средний инкубационный период коронавируса

Инкубационный период коронавируса Covid-19 в среднем длится 5,1 дня, а симптомы проявляются в течение 11,5 дня.
Татар-информ 02:42
Общество

Православные встречают праздник 40 святых и пекут жаворонков

Orengrad.ru 05:24
Происшествия

Пожар на заводе в подмосковном Дмитрове локализован

Пожар на заводе в подмосковном Дмитрове (Московская область) полностью локализован. Об этом сообщает интернет-издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com 05:42
Общество

В России выявили еще 53 случая заражения коронавирусом

За сутки в России зарегистрировали 53 новых случая коронавирусной инфекции, сообщает оперштаб по борьбе с распространением заболевания.
РИА Новости вчера в 09:36
Политика

Телеведущий Киселев призвал привлечь армию к защите от коронавируса

Обеспечить соблюдение карантина из-за угрозы распространения коронавируса может только армия.
URA.Ru 05:49
Здоровье

Названы увеличивающие риск смерти от коронавируса болезни

Медики из Италии назвали болезни, увеличивающие риск смерти при заражении коронавирусом. Отчет был опубликован на портале Simit.org.
Lenta.ru вчера в 23:29
Энергетика

Белоусов назвал ответственных за резкое падение цен на нефть

Россия не хотела резкого падения цен на нефть и разрыва соглашения ОПЕК+.
Российская газета вчера в 19:41
Общество

«Почта России» приостанавливает сообщение с 15 странами

Речь идет о государствах, которые временно прекратили обработку международной почты из-за пандемии коронавируса.
Эхо Москвы вчера в 19:05
Гаджеты

Пользователи Samsung просят компанию отказаться от процессоров Exynos

Пользователи смартфонов Samsung Galaxy требуют от производителя отказаться от установки в смартфоны собственных процессоров Exynos в пользу Snapdragon.
Ридус 20 марта в 13:56
Как работают Яндекс.Новости?
Главное