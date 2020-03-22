Коронавирус
РИА НовостиВ США на фоне коронавируса растут продажи огнестрельного оружия
Объемы продаж огнестрельного оружия в США стремительно растут на фоне распространения нового типа коронавируса, сообщает американский телеканал ABC.
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Американские СМИ сообщили о резком росте спроса на оружие из-за коронавируса
Московский Комсомолецвчера в 23:53
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Армия и оружие
Россия подготовила самолеты для отправки помощи в Италию
Воздушно-космические силы (ВКС) России подготовили девять военно-транспортных самолетов Ил-76 для отправки помощи в Италию.
Общество
Мишустин пригрозил наказаниями за увольнения на фоне коронавируса
Премьер-министр России Михаил Мишустин высказался о недопустимости увольнения людей под предлогом ситуации с распространением коронавируса, а предложил использовать все существующие формы гибкой занятости сотрудников.
Общество
Собянин заверил в отсутствии проблем с продовольствием в Москве
Как заявил 19 марта премьер-министр Михаил Мишустин, в России достаточно продуктов питания.
Кино
В Сети появился финальный трейлер Ghost in the Shell: SAC_2045
Происшествия
В Загребе произошло разрушительное землетрясение
В хорватском Загребе в воскресенье произошло землетрясение магнитудой 5,3, сообщает агентство Associated Press.
Происшествия
В Москве задержали подозреваемого в убийстве жены и ее родителей
Политика
Источник сообщил о возможном ужесточении карантина по коронавирусу
"Для принятия решения о целесообразности дополнительных мер в России изучается международный опыт по наращиванию массового тестирования контактировавших с заболевшими, карантина для заболевших, изоляции людей, закрытию границ, отмене массовых мероприятий, закрытию мест массового скопления", — объяснил источник.
Общество
Инфекционист Ставрополья признала вину в нарушении режима самоизоляции
Главный инфекционист Ставропольского края и профессор медакадемии Ставрополя Ирина Санникова прокомментировала обвинения в свой адрес после того, как она скрыла от руководства поездку в Испанию и не стала соблюдать карантин.
Происшествия
В Башкирии нейтрализовали боевика, готовившего теракт
В субботу, около 17:00 (мск), сотрудники правоохранительных органов попытались остановить легковой автомобиль, в котором ехал вооруженный мужчина.
Общество
США стали третьей по числу зараженных коронавирусом страной
Число заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19, по данным университета Джона Хопкинса, в США достигло 26 138 человек.
Религия
Патриарх Кирилл утвердил новые молитвы против коронавируса
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил тексты новых молитв, созданных в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.
Происшествия
В Петербурге с подозрением на коронавирус госпитализированы 20 детей
Санкт-Петербург, 22 марта 2020, 13:06 — REGNUM В Петербурге из-за подозрения на коронавирус госпитализировано 20 детей, всего в Боткина в воскресенье, 22 марта находятся 315 пациентов, сообщает оперативный штаб Петербурга.
Общество
The Moscow Times: богатые россияне покупают домой аппараты ИВЛ
Как писал NEWS.ru ранее, главный врач столичной больницы № 40, куда свозят людей с подозрением на коронавирус, рассказал, что для лечения пациентов пока не требуется искусственная вентиляция лёгких (ИВЛ).
Общество
Nissan остановил завод в Испании и временно уволил 3 тыс. сотрудников
Японский автоконцерн Nissan остановил производство на заводе в Барселоне и временно уволил 3 тысячи его сотрудников из-за распространения коронавируса нового типа.
Футбол
Футболист «Уфы» Тилль госпитализирован с подозрением на коронавирус
Люксембургского полузащитника футбольного клуба "Уфа" Оливье Тилля доставили в больницу с подозрением на коронавирусную инфекцию.
Армия и оружие
На Украине задействуют военных для патрулирования городов во время карантина
На Украине с 22 марта для патрулирования городов во время карантина будет задействована Военная служба правопорядка Вооруженных Сил Украины.
Общество
Главврач больницы в Коммунарке озвучил 2 сценария развития пандемии
Что касается России и в частности Москвы, то избежать распространения эпидемии удается только вследствие драконовских мер предупреждения – рассказал врач в интервью журналисту Антону Красовскому, размещенному на YouTube телеканала RT.
Финансы
Определен диапазон колебаний курса рубля в конце марта
В период турбулентности на финансовых рынках курс нашей валюты особенно зависит не столько от внутренних драйверов, а от степени антирисковых настроений из-за коронавируса и во многом определяемых ими цен энергоносителей.
Общество
Bloomberg: Путин не отступит в нефтяной войне с Саудовской Аравией
Президент Владимир Путин не станет просить Саудовскую Аравия "о перемирии" в нефтяной войне, пишет агентство деловой информации Bloomberg.
Футбол
«Челси» и «Кристал Пэлас» постараются заполучить Чалова летом
Форвард ЦСКА Фёдор Чалов попал в сферу интересов «Челси» и «Кристал Пэлас».
Хоккей
Доус прокомментировал возможность вернуться в «Барыс»
Форвард "Автомобилиста" из Екатеринбурга и сборной Казахстана по хоккею Найджел Доус заявил РИА Новости, что не исключает возможности возвращения в казахстанский клуб "Барыс".
Здоровье
В Роспотребнадзоре уточнили средний инкубационный период коронавируса
Инкубационный период коронавируса Covid-19 в среднем длится 5,1 дня, а симптомы проявляются в течение 11,5 дня.
Общество
Православные встречают праздник 40 святых и пекут жаворонков
Происшествия
Пожар на заводе в подмосковном Дмитрове локализован
Пожар на заводе в подмосковном Дмитрове (Московская область) полностью локализован. Об этом сообщает интернет-издание Evo-rus.com.
Общество
В России выявили еще 53 случая заражения коронавирусом
За сутки в России зарегистрировали 53 новых случая коронавирусной инфекции, сообщает оперштаб по борьбе с распространением заболевания.
Политика
Телеведущий Киселев призвал привлечь армию к защите от коронавируса
Обеспечить соблюдение карантина из-за угрозы распространения коронавируса может только армия.
Здоровье
Названы увеличивающие риск смерти от коронавируса болезни
Медики из Италии назвали болезни, увеличивающие риск смерти при заражении коронавирусом. Отчет был опубликован на портале Simit.org.
Энергетика
Белоусов назвал ответственных за резкое падение цен на нефть
Россия не хотела резкого падения цен на нефть и разрыва соглашения ОПЕК+.
Общество
«Почта России» приостанавливает сообщение с 15 странами
Речь идет о государствах, которые временно прекратили обработку международной почты из-за пандемии коронавируса.
Гаджеты
Пользователи Samsung просят компанию отказаться от процессоров Exynos
Пользователи смартфонов Samsung Galaxy требуют от производителя отказаться от установки в смартфоны собственных процессоров Exynos в пользу Snapdragon.