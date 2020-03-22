Объемы продаж огнестрельного оружия в США стремительно растут на фоне распространения нового типа коронавируса, сообщает американский телеканал ABC.

В США на фоне коронавируса растут продажи огнестрельного оружия

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