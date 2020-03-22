Коронавирус
РИА НовостиВ США на фоне коронавируса растут продажи огнестрельного оружия
Объемы продаж огнестрельного оружия в США стремительно растут на фоне распространения нового типа коронавируса, сообщает американский телеканал ABC.
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Американские СМИ сообщили о резком росте спроса на оружие из-за коронавируса
Московский Комсомолецвчера в 23:53
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Энергетика
Белоусов назвал ответственных за обвал цен на нефть
20 марта глава «Роснефти» Игорь Сечин назвал причины обвала рынка нефти. По его словам, на падение цен повлиял целый ряд факторов.
Общество
Собянин заверил, что метро из-за коронавируса закрывать не будут
Столичный метрополитен не будет прекращать работу в условиях новой коронавирусной инфекции, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире программы "Неделя в городе" телеканала "Россия 1", вышедшей в эфир в воскресенье.
Политика
Рар объяснил, почему с уходом Меркель немцам будет труднее отказаться от санкций
Берлину после ухода Ангелы Меркель с поста канцлера ФРГ будет труднее отказаться от антироссийских санкций, поскольку политика Германии по-прежнему зависит от общеевропейского консенсуса.
Политика
Саакашвили заявил о неготовности Украины к кризису в отличие от России
«У государства нет ресурсов, потому что, по большому счету, на Украине нет государства, нет государственных институтов», — заявил Саакашвили.
Музыка
Участники отмененного «Евровидения» в 2021 году представят новые песни
Общество
США стали третьими в мире по числу зараженных коронавирусом
США стали третьими в мире по числу зараженных коронавирусом.
Происшествия
Прилетевшие из-за границы красноярцы штурмом взяли выход из аэропорта
Общество
В России выявили 53 новых случая заражения коронавирусом
За сутки в 18 регионах Российской Федерации подтвердились 53 новых случая заражения коронавирусной инфекции.
Происшествия
Названа причина ДТП в Тамбовской области
По предварительной информации, погодные условия стали причиной аварии с участием двух рейсовых автобусов в Тамбовской области, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД России.
Наука
Ученые стали на шаг ближе к созданию «вечного стекла»
Группа исследователей изучила внутреннее напряжение в коллоидных системах, что позволило ей контролировать механические свойства стекол.
Происшествия
Воронежские чиновники отобрали у больных детей путевки и отдали своим
Из девяти путевок в санаторий Ялты, выделенных Воробьевскому управлению соцзащиты в 2019 году, четыре вне очереди получили дети сотрудников.
Происшествия
Неизвестные «заминировали» восемь самолётов внутрироссийских рейсов
Анонимное сообщение об угрозе взрыва на бортах ещё пяти пассажирских самолётов поступило в экстренные службы, число «заминированных» за день лайнеров внутрироссийских рейсов на данный момент составляет восемь, заявили в правоохранительных органах.
Общество
Путин назначил ежемесячные выплаты за детей от 3 до 7 лет
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет.
Экономика
Вассерман: за мировым кризисом следует мировой конфликт
Телеведущий отметил, что после завершения экономического кризиса, причиной которого стала эпидемия коронавируса, можно ожидать приход мирового конфликта.
Здоровье
Да сдалась вам эта гречка: 5 круп, которые стоит купить вместо нее
В конце концов, как выяснилось, страсть к гречке — это не больше, чем историческое наследие.
Армия и оружие
Россия направит в Италию военных медиков для борьбы с коронавирусом
Самолеты ВКС России доставят в Италию специалистов и медицинское оборудование для помощи в борьбе с коронавирусом.
Культура
Рязанец озвучил Муслима Магомаева в сериале на Первом канале
Политика
В Абхазии начались выборы президента
Шоу-бизнес
Брат показал фото Дианы Гурцкой без очков
Родной брат певицы Дианы Гурцкой показал фото артистки без аксессуара, с которым слепая артистка не расстается в течение многих десятилетий, - темных очков.
Общество
В Сингапуре произошла вторая вспышка коронавируса
В Сингапуре наблюдается вторая вспышка коронавируса COVID-19 из-за распространения болезни вне Китая, рассказал министр национального развития Лоуренс Вон на пресс-конференции.
Политика
Новый глава минобороны Словакии высказался об отношениях с Россией
Братислава, 22 марта 2020, 08:29 — REGNUM Новый министр обороны Словакии Ярослав Надь заявил, что он хотел бы выстроить взвешенные отношения с Российской Федерацией, как и с любой другой страной.
Политика
ЦИК увеличит время досрочного голосования по Конституции
ЦИК России увеличит срок проведения досрочного голосования по внесению поправок в Конституцию с трёх до семи дней, сообщила на заседании Центризбиркома его председатель Элла Памфилова, передаёт ТАСС.
Общество
Собянин заявил об отсутствии проблем с продовольствием в Москве
Проблем с продовольствием в Москве нет, на складах имеется достаточно продуктов, сообщил в воскресенье мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия-1".
Здоровье
Установлен средний инкубационный период коронавируса
"Новая оценка медианного инкубационного периода SARS-CoV-2 в 5,1 дня аналогична оценкам из самых ранних исследований нового вируса, которые были основаны на меньшем количестве случаев заражения", - заключили в ведомстве.
Здоровье
Названы болезни, повышающие риск смерти от коронавируса
Итальянские медики рассказали о том, какие болезни повышают риск смерти при заражении коронавирусом.
Происшествия
Москвич убил жену и ее родителей
Экономика
ЦБ выступил против прямой поддержки россиян наличными
Набиуллина указала, что некоторые государства прибегают к прямой финансовой поддержке граждан, когда иные экономические меры уже исчерпаны – снижены ставки до нуля, запускаются обширные программы выкупа ценных бумаг с рынка, раздуваются балансы центробанков.
Политика
Турция приостановит авиасообщение с 46 странами
Власти Турции приняли решение о приостановке авиасообщения с 46 странами из-за угрозы распространения коронавируса нового типа.
Армия и оружие
Назван способ США убрать Россию из Сирии
США могли бы уничтожить российскую базу Хмеймим в Сирии ударом 300-400 ракет BGM-109 Tomahawk, пишет в «Военно-промышленном курьере» заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков.
Общество
«Аэрофлот» прекращает рейсы в ряд стран
На сайте «Аэрофлота» сказано, что на фоне пандемии коронавируса приостанавливаются полеты в Индию, Швецию, Финляндию, Болгарию, Хорватию.