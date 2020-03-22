Коронавирус

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Объемы продаж огнестрельного оружия в США стремительно растут на фоне распространения нового типа коронавируса, сообщает американский телеканал ABC.
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В США на фоне коронавируса растут продажи огнестрельного оружия

РИА Новости02:28

В США резко возросли продажи оружия на фоне эпидемии коронавируса

РЕН ТВвчера в 23:52

Американцы кинулись скупать оружие на фоне эпидемии коронавируса

Lenta.ru00:54

Американские СМИ сообщили о резком росте спроса на оружие из-за коронавируса

Московский Комсомолецвчера в 23:53

ABC сообщил о резком росте спроса на оружие в США на фоне коронавируса

РБК01:10

Спрос на оружие подскочил в США на фоне пандемии

News.ruвчера в 23:49

ABC: в США резко выросли продажи оружия

ТАССвчера в 23:23
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Энергетика

Белоусов назвал ответственных за обвал цен на нефть

20 марта глава «Роснефти» Игорь Сечин назвал причины обвала рынка нефти. По его словам, на падение цен повлиял целый ряд факторов.
Известия вчера в 17:13
Общество

Собянин заверил, что метро из-за коронавируса закрывать не будут

Столичный метрополитен не будет прекращать работу в условиях новой коронавирусной инфекции, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире программы "Неделя в городе" телеканала "Россия 1", вышедшей в эфир в воскресенье.
Интерфакс 01:37
Политика

Рар объяснил, почему с уходом Меркель немцам будет труднее отказаться от санкций

Берлину после ухода Ангелы Меркель с поста канцлера ФРГ будет труднее отказаться от антироссийских санкций, поскольку политика Германии по-прежнему зависит от общеевропейского консенсуса.
Украина.ру 19 марта в 13:30
Политика

Саакашвили заявил о неготовности Украины к кризису в отличие от России

«У государства нет ресурсов, потому что, по большому счету, на Украине нет государства, нет государственных институтов», — заявил Саакашвили.
РБК вчера в 21:18
Музыка

Участники отмененного «Евровидения» в 2021 году представят новые песни

Evo-rus.com вчера в 09:18
Общество

США стали третьими в мире по числу зараженных коронавирусом

США стали третьими в мире по числу зараженных коронавирусом.
Lenta.ru вчера в 23:02
Происшествия

Прилетевшие из-за границы красноярцы штурмом взяли выход из аэропорта

РИА Новости 20 марта в 04:35
Общество

В России выявили 53 новых случая заражения коронавирусом

За сутки в 18 регионах Российской Федерации подтвердились 53 новых случая заражения коронавирусной инфекции.
Мойка78 вчера в 11:04
Происшествия

Названа причина ДТП в Тамбовской области

По предварительной информации, погодные условия стали причиной аварии с участием двух рейсовых автобусов в Тамбовской области, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД России.
Газета.Ru 02:57
Наука

Ученые стали на шаг ближе к созданию «вечного стекла»

Группа исследователей изучила внутреннее напряжение в коллоидных системах, что позволило ей контролировать механические свойства стекол.
Rusargument вчера в 18:17
Происшествия

Воронежские чиновники отобрали у больных детей путевки и отдали своим

Из девяти путевок в санаторий Ялты, выделенных Воробьевскому управлению соцзащиты в 2019 году, четыре вне очереди получили дети сотрудников.
Блокнот Воронеж вчера в 13:10
Происшествия

Неизвестные «заминировали» восемь самолётов внутрироссийских рейсов

Анонимное сообщение об угрозе взрыва на бортах ещё пяти пассажирских самолётов поступило в экстренные службы, число «заминированных» за день лайнеров внутрироссийских рейсов на данный момент составляет восемь, заявили в правоохранительных органах.
Парламентская газета вчера в 11:23
Общество

Путин назначил ежемесячные выплаты за детей от 3 до 7 лет

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет.
Lenta.ru 20 марта в 09:56
Экономика

Вассерман: за мировым кризисом следует мировой конфликт

Телеведущий отметил, что после завершения экономического кризиса, причиной которого стала эпидемия коронавируса, можно ожидать приход мирового конфликта.
iReactor 02:27
Здоровье

Да сдалась вам эта гречка: 5 круп, которые стоит купить вместо нее

В конце концов, как выяснилось, страсть к гречке — это не больше, чем историческое наследие.
НГС.Кемерово вчера в 21:00
Армия и оружие

Россия направит в Италию военных медиков для борьбы с коронавирусом

Самолеты ВКС России доставят в Италию специалистов и медицинское оборудование для помощи в борьбе с коронавирусом.
РБК вчера в 17:35
Культура

Рязанец озвучил Муслима Магомаева в сериале на Первом канале

КП - Рязань 20 марта в 11:00
Политика

В Абхазии начались выборы президента

Газета.Ru 01:15
Шоу-бизнес

Брат показал фото Дианы Гурцкой без очков

Родной брат певицы Дианы Гурцкой показал фото артистки без аксессуара, с которым слепая артистка не расстается в течение многих десятилетий, - темных очков.
Суть событий 02:32
Общество

В Сингапуре произошла вторая вспышка коронавируса

В Сингапуре наблюдается вторая вспышка коронавируса COVID-19 из-за распространения болезни вне Китая, рассказал министр национального развития Лоуренс Вон на пресс-конференции.
Коммерсантъ 02:56
Политика

Новый глава минобороны Словакии высказался об отношениях с Россией

Братислава, 22 марта 2020, 08:29 — REGNUM Новый министр обороны Словакии Ярослав Надь заявил, что он хотел бы выстроить взвешенные отношения с Российской Федерацией, как и с любой другой страной.
REGNUM 01:29
Политика

ЦИК увеличит время досрочного голосования по Конституции

ЦИК России увеличит срок проведения досрочного голосования по внесению поправок в Конституцию с трёх до семи дней, сообщила на заседании Центризбиркома его председатель Элла Памфилова, передаёт ТАСС.
Парламентская газета 20 марта в 04:50
Общество

Собянин заявил об отсутствии проблем с продовольствием в Москве

Проблем с продовольствием в Москве нет, на складах имеется достаточно продуктов, сообщил в воскресенье мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия-1".
РИА Новости 02:04
Здоровье

Установлен средний инкубационный период коронавируса

"Новая оценка медианного инкубационного периода SARS-CoV-2 в 5,1 дня аналогична оценкам из самых ранних исследований нового вируса, которые были основаны на меньшем количестве случаев заражения", - заключили в ведомстве.
РИА Новости вчера в 20:45
Здоровье

Названы болезни, повышающие риск смерти от коронавируса

Итальянские медики рассказали о том, какие болезни повышают риск смерти при заражении коронавирусом.
Shraibikus News 02:57
Происшествия

Москвич убил жену и ее родителей

Российская газета вчера в 02:59
Экономика

ЦБ выступил против прямой поддержки россиян наличными

Набиуллина указала, что некоторые государства прибегают к прямой финансовой поддержке граждан, когда иные экономические меры уже исчерпаны – снижены ставки до нуля, запускаются обширные программы выкупа ценных бумаг с рынка, раздуваются балансы центробанков.
9111.ru вчера в 02:53
Политика

Турция приостановит авиасообщение с 46 странами

Власти Турции приняли решение о приостановке авиасообщения с 46 странами из-за угрозы распространения коронавируса нового типа.
Pravda.Ru вчера в 08:31
Армия и оружие

Назван способ США убрать Россию из Сирии

США могли бы уничтожить российскую базу Хмеймим в Сирии ударом 300-400 ракет BGM-109 Tomahawk, пишет в «Военно-промышленном курьере» заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков.
Lenta.ru вчера в 04:50
Общество

«Аэрофлот» прекращает рейсы в ряд стран

На сайте «Аэрофлота» сказано, что на фоне пандемии коронавируса приостанавливаются полеты в Индию, Швецию, Финляндию, Болгарию, Хорватию.
REGNUM 01:04
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