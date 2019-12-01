Общество
РБКАмериканцы потратили $7,4 млрд на онлайн-покупки в «Черную пятницу»
Жители США потратили на покупки в интернете $7,4 млрд. Это следует из данных Adobe Analytics, передает агентство CNBC. Такая сумма стала рекордной за все время распродаж, уступив только «киберпонедельнику» 2018 года, который собрал доходов в размере $7,9 млрд.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Американцы потратили рекордные $7,4 млрд на онлайн-покупки в «Черную пятницу»
Московский Комсомолец21:46
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 22:43, Ашберн
Политика
Украинского участника шоу выгнали из студии за слова о евреях
Украинского эксперта Кирилла Животовского навсегда дисквалифицировали с шоу "Кто против" на телеканале "Россия 1".
Футбол
Стали известны соперники сборной России на групповом этапе Евро-2020
Россия узнала своего последнего соперника по группе B на чемпионате Европы - 2020 - к Бельгии и Дании присоединилась Финляндия.
Единоборства
Александр Емельяненко нокаутировал Михаила Кокляева
Бой, изначально рассчитанный на четыре раунда по три минуты в каждом, завершился на исходе первого: Емельяненко нокаутировал соперника.
Происшествия
В перестрелке полиции и наркокартеля в Мексике погибли 14 человек
В ходе перестрелки погибли пять человек, сообщает РИА Новости.
Политика
Посольство РФ ответило на осуждение США закона об иноагентах
Российское посольство в Вашингтоне сочло неуместным вмешательство США во внутренние дела страны.
Армия и оружие
Зеленский узаконил новые воинские звания на Украине
Президент Украины Зеленский подписал закон о введении новых воинских званий сержантского и старшинского состава Вооруженных Сил Украины.
Политика
Китайские СМИ считают, что США ошиблись, запретив продавать России «Мистрали»
Журналисты китайского издания Sohu объяснили, почему США проиграли, когда запретили Франции продавать России вертолетоносцы «Мистраль».
Авто
АвтоВАЗ запустил производство обновленной Lada 4x4
Уточняется, что автомобиль получил боковые зеркала с электроприводом и другие, более эргономичные сиденья с боковой поддержкой и электроподогревом.
Происшествия
В Ярославле произошёл хлопок газа в жилом доме
«В доме номер 41 на улице Панина на третьем этаже жилого дома произошёл хлопок газовоздушной смеси», — сказал собеседник.
Гаджеты
Из-за высокого спроса Apple удвоит производство AirPods Pro
Высокий спрос на AirPods Pro стал причиной необходимости увеличения объёмов производства, пишет gazetadaily.ru.
Здоровье
В Новочеркасске из инфекционной больницы уволились все врачи
В городе Новочеркасске специализированная инфекционная больница перестала принимать пациентов. Об этом сообщили в мэрии города.
Происшествия
Министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская задержана
Происшествия
Экс-министра финансов Ингушетии осудили за растрату двух миллиардов
Бывший министр финансов Ингушетии Руслан Цечоев признан виновным в нецелевом расходовании двух миллиардов рублей из федерального бюджета.
Авто
В ГИБДД назвали самую угоняемую в Уфе марку машины
В Уфе чаще всего угоняют отечественные легковые автомобили. Об этом сообщает UfaTime.ru, ссылаясь на столичную Госавтоинспекцию.
Политика
В Apple прокомментировали обозначение Крыма в своих сервисах
Американская корпорация Apple не исключает, что пересмотрит политику обозначения оспариваемых границ в своих приложениях, заявила агентству Рейтер пресс-секретарь компании Труди Мюллер.
Политика
Греческие митрополиты требуют собрать всеправославный собор по Украине
Четыре митрополита Элладской православной церкви составили открытое письмо и направили его предстоятелям православных церквей, призывая собрать всеправославный собор для обсуждения украинской проблемы.
Шоу-бизнес
Нино Нинидзе эмоционально высказалась в адрес Максима Виторгана
Нино Нинидзе первой отреагировала на пост своего бойфренда.
Политика
В МИД Греции осудили агрессивные высказывания Эрдогана
Резкие заявления внешнеполитического ведомства Греции прозвучали в ответ на озвученные президентом Турции Реджепом Эрдоганом планы продолжить разведку и бурение в исключительной экономической зоне Кипра, и «никакие крики и вопли» не смогут этому воспрепятствовать.
Политика
Савченко рассказала об отвращении от встречи с Порошенко
Бывший депутат Верховной Рады Надежда Савченко заявила, что испытала отвращение при встрече с Петром Порошенко, занимавшим на тот момент пост президента Украины, об этом она сказала в эфире YouTube-канала ISLND TV.
Происшествия
В Ленобласти нашли скелет пропавшей пенсионерки и 324 тыс. рублей
В дачном домике на участке погибшей пенсионерки был обнаружен рюкзак с 324 тыс. рублей. Обстоятельства смерти пенсионерки выясняются.
Происшествия
В Екатеринбурге из-за пожара эвакуировали клуб квестов
Спасатели эвакуировали сто человек в связи с возгоранием в подвальном клубе квестов в Екатеринбурге.
Общество
Кудрин предложил отказаться от выполнения всех задач «сверху»
В России нужно усилить муниципальную власть, вместо того чтобы добиваться «выполнения всех задач сверху».
Происшествия
Под Саратовом в реке нашли вмерзшее в лед тело новорожденной
По предварительным данным, в субботу днем в реке Еруслан обнаружили вмерзшее в лед тело новорожденной девочки.
Технологии
США намерены полностью заблокировать Huawei
Отмечается, что американские власти разочарованы отсутствием заметного результата от попадания крупнейшего в мире производителя телекоммуникационного оборудования в чёрный список США.
Общество
Мара Багдасарян решила обратиться к президенту из-за «беспредела»
Стритрейсерша Мара Багдасарян собирается пожаловаться президенту России Владимиру Путину на то, что ей не дают возможность получить водительское удостоверение.
Политика
В Крыму заявили о возобновлении судебного процесса по скифскому золоту
После мероприятия права на экспонаты выразили российская и украинская стороны, что затрудняет решение о том, кому именно возвращать скифское золото.
Шоу-бизнес
Анна Семенович рассказала о своей болезни
Певица Анна Семенович рассказала, что страдает от медицинской патологии - гигантомастия. Об этом сообщает РИА "Новости".
Армия и оружие
Появилось видео атаки советской «Осы» на американский Apache
В сети появилось видео, на котором советский зенитный ракетный комплекс "Оса" сбивает американский ударный вертолет AH-64 Apache.