Общество

РБКРБКАмериканцы потратили $7,4 млрд на онлайн-покупки в «Черную пятницу»

Жители США потратили на покупки в интернете $7,4 млрд. Это следует из данных Adobe Analytics, передает агентство CNBC. Такая сумма стала рекордной за все время распродаж, уступив только «киберпонедельнику» 2018 года, который собрал доходов в размере $7,9 млрд.
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Жители США потратили рекордные $7,4 млрд на онлайн-покупки в «Черную пятницу»

ТАСС21:10

Американцы потратили $7,4 млрд на онлайн-покупки в «Черную пятницу»

РБК22:35

Американцы потратили в интернете $7,4 млрд в «черную пятницу»

Коммерсантъ21:28

Американцы потратили рекордные $7,4 млрд на онлайн-покупки в «Черную пятницу»

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СМИ: Объем онлайн-продаж в США в День благодарения и «черную пятницу» вырастет на 15-19%

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«В доме номер 41 на улице Панина на третьем этаже жилого дома произошёл хлопок газовоздушной смеси», — сказал собеседник.
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Из-за высокого спроса Apple удвоит производство AirPods Pro

Высокий спрос на AirPods Pro стал причиной необходимости увеличения объёмов производства, пишет gazetadaily.ru.
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Савченко рассказала об отвращении от встречи с Порошенко

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В дачном домике на участке погибшей пенсионерки был обнаружен рюкзак с 324 тыс. рублей. Обстоятельства смерти пенсионерки выясняются.
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Спасатели эвакуировали сто человек в связи с возгоранием в подвальном клубе квестов в Екатеринбурге.
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Кудрин предложил отказаться от выполнения всех задач «сверху»

В России нужно усилить муниципальную власть, вместо того чтобы добиваться «выполнения всех задач сверху».
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Под Саратовом в реке нашли вмерзшее в лед тело новорожденной

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США намерены полностью заблокировать Huawei

Отмечается, что американские власти разочарованы отсутствием заметного результата от попадания крупнейшего в мире производителя телекоммуникационного оборудования в чёрный список США.
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