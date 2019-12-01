Жители Соединенных Штатов потратили рекордные 7,4 миллиарда долларов в интернет-магазинах в день распродаж «Черная пятница». Он идет после отмечаемого в последний четверг ноября Дня благодарения.

В США на онлайн-покупки в «Черную пятницу» потратили 7,4 млрд долларов

Авто АвтоВАЗ запустил производство обновленной Lada 4x4 Уточняется, что автомобиль получил боковые зеркала с электроприводом и другие, более эргономичные сиденья с боковой поддержкой и электроподогревом.

Единоборства Александр Емельяненко нокаутировал Михаила Кокляева Бой, изначально рассчитанный на четыре раунда по три минуты в каждом, завершился на исходе первого: Емельяненко нокаутировал соперника.

Политика В МИД Греции осудили агрессивные высказывания Эрдогана «Вызывает сожаление тот факт, что президент Турции решил превратить проект мирного сотрудничества в демонстрацию военной риторики и презрения к международной законности», — отметили в МИД Греции.

Музыка Фадеев раскрыл исполнителя MALFA По информации «Газеты.ru», на выступлении Фадеев исполнил композицию So long, которая принадлежит проекту MALFA.

Общество В России расширили список сильнодействующих веществ Изменения внесены в постановление правительства России "Об утверждении списков сильнодействующих и ядовитых веществ (подпадающих под) статью 234 и других статей Уголовного кодекса РФ"