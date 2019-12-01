Общество

Мойка78Мойка78В США на онлайн-покупки в «Черную пятницу» потратили 7,4 млрд долларов

Жители Соединенных Штатов потратили рекордные 7,4 миллиарда долларов в интернет-магазинах в день распродаж «Черная пятница». Он идет после отмечаемого в последний четверг ноября Дня благодарения.
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Жители США потратили рекордные $7,4 млрд на онлайн-покупки в «Черную пятницу»

ТАСС21:10

Американцы потратили в интернете $7,4 млрд в «черную пятницу»

Коммерсантъ21:28

Американцы потратили рекордные $7,4 млрд на онлайн-покупки в «Черную пятницу»

Московский Комсомолец21:46

Жители США установили рекорд, потратив на онлайн-шоппинг $7,4 млрд в «Черную пятницу»

Газета.Ru21:35

В США потратили рекордные $7,4 млрд на онлайн-покупки в «Черную пятницу»

Аргументы и Факты22:05

СМИ: Объем онлайн-продаж в США в День благодарения и «черную пятницу» вырастет на 15-19%

ПРАЙМвчера в 14:55

В США на онлайн-покупки в «Черную пятницу» потратили 7,4 млрд долларов

Мойка7821:31
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Политика

80 лет назад началась советско-финская война

Газета.Ru 08:11
Происшествия

Под Саратовом в реке нашли вмерзшее в лед тело новорожденной

По предварительным данным, в субботу днем в реке Еруслан обнаружили вмерзшее в лед тело новорожденной девочки.
ТАСС 13:20
Политика

Посольство РФ ответило на осуждение США закона об иноагентах

Российское посольство в Вашингтоне сочло неуместным вмешательство США во внутренние дела страны.
Российская газета 21:06
Авто

АвтоВАЗ запустил производство обновленной Lada 4x4

Уточняется, что автомобиль получил боковые зеркала с электроприводом и другие, более эргономичные сиденья с боковой поддержкой и электроподогревом.
Автоновости дня 27 ноября в 23:48
Единоборства

Александр Емельяненко нокаутировал Михаила Кокляева

Бой, изначально рассчитанный на четыре раунда по три минуты в каждом, завершился на исходе первого: Емельяненко нокаутировал соперника.
Интерфакс-Спорт вчера в 17:10
Происшествия

Девять человек погибли в результате авиакатастрофы в США

RT на русском 21:56
Спорт

Сборная России уступила Италии в полуфинале ЧМ по пляжному футболу

Сборная России в дополнительное время уступила команде Италии в полуфинале чемпионата мира по пляжному футболу, который проходит в Парагвае.
РИА Новости 15:50
Общество

«Грязный хлев»: блогер оценил украинский поезд «Интерсити»

РИА Новости 18:22
Гаджеты

AMD претендует на доминирование в сфере многоядерных процессоров

В октябре компания AMD представила 64-ядерного монстра Epyc 7H12, который должен потеснить процессоры Intel Xeon на серверном рынке.
Computerworld Россия 28 ноября в 01:57
Политика

Китайские СМИ считают, что США ошиблись, запретив продавать России «Мистрали»

Журналисты китайского издания Sohu объяснили, почему США проиграли, когда запретили Франции продавать России вертолетоносцы «Мистраль».
ПолитРоссия вчера в 14:57
Футбол

«Они думали, что игра с Россией - ерунда». Гус Хиддинк - о Евро-2008, успехе Семака в «Зените» и мировом классе Акинфеева

Вся Голландия была в оранжевом, все танцевали. Они думали, что игра с Россией — это ерунда.
Матч ТВ 14:59
Происшествия

В жилом доме в Ярославле произошел хлопок газа, пострадал ребенок

В жилом доме в Ярославле произошел хлопок газовоздушной смеси. В результате пострадал ребенок, передает РИА Новости.
Вести.Ru 15:39
Экономика

Премьер Украины отчитался о продаже трех крупных государственных объектов

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил о продаже трех государственных объектов за 108,5 млн грн ($4 млн 530 тысяч).
REGNUM 02:02
Политика

В МИД Греции осудили агрессивные высказывания Эрдогана

«Вызывает сожаление тот факт, что президент Турции решил превратить проект мирного сотрудничества в демонстрацию военной риторики и презрения к международной законности», — отметили в МИД Греции.
REGNUM 19:31
Кино

Неожиданные поцелуи в «Игре престолов», «Офисе» и других кино и сериалах

Во время съемок актеры подшучивают друг над другом, используют ситуацию, чтобы выразить чувства к партнеру, или воплощают внезапные идеи по развитию характеров и отношений персонажей.
РБК вчера в 04:41
Футбол

«Краснодар» обыграл «Базель» в Лиге Европы

"Краснодар" в матче 5-го тура группового раунда Лиги Европы принимал "Базель".
Российская газета 28 ноября в 12:59
Общество

Что изменится в России с 1 декабря: шины, симки, налоги

С 1 декабря 2019 года в России вступают в силу новые законы и правила.
Московский Комсомолец вчера в 09:44
Экономика

С Нового года минимальная заработная плата в Эстонии составит 584 евро

Ожидается, что еще через год минимальная зарплата увеличится до 40% от средней по стране заработной платы.
BaltNews.ee вчера в 19:00
Музыка

Фадеев раскрыл исполнителя MALFA

По информации «Газеты.ru», на выступлении Фадеев исполнил композицию So long, которая принадлежит проекту MALFA.
Телеканал 360° 28 ноября в 07:28
Наука

Ученые: космонавты оказались более «живучими», чем средний россиянин

Показатель SMR, равный 40, показывает, что вероятность смерти космонавта от болезней или травм на 60 процентов ниже, чем у среднестатистического российского мужчины.
РИА Новости 19:16
Здоровье

Рак поджелудочной железы часто скрывается за безвредными признаками

У подавляющего большинства пациентов с раком поджелудочной железы имеется так называемая адено- или протоковая карцинома (опухоль железообразующей ткани).
MedikForum.ru 27 ноября в 18:00
Футбол

Стали известны соперники сборной России на групповом этапе Евро-2020

Россия узнала своего последнего соперника по группе B на чемпионате Европы - 2020 - к Бельгии и Дании присоединилась Финляндия.
Газета.Ru 15:39
Игры

Глава Xbox Фил Спенсер поиграл в Half-Life: Alyx: «она потрясающая»

Игромания.ру 28 ноября в 10:13
Культура

Начались съемки второго сезона сериала «Ничто не случается дважды»

iReactor 14:43
Армия и оружие

Корабли ВМФ станут регулярно ходить в кругосветные походы

Регулярные кругосветные походы станут выполнять корабли Военно-морского флота России. Об этом заявил главком ВМФ адмирал Николай Евменов.
News.ru 11:42
Политика

В Госдуме оценили идею Украины о запрете прямых закупок газа у России

Киев прекратил покупать газ у России в ноябре 2015 года, закачивая с тех пор в хранилища топливо, приобретенное по реверсу в Европе.
Российская газета 00:53
Общество

В России расширили список сильнодействующих веществ

Изменения внесены в постановление правительства России "Об утверждении списков сильнодействующих и ядовитых веществ (подпадающих под) статью 234 и других статей Уголовного кодекса РФ"
РИА Новости 18:29
Финансы

Дожили: в Европе начинается пенсионный кризис

Голландская болезнь Первой жертвой пенсионного кризиса, о приближении которого неоднократно предупреждали экономисты, оказались Нидерланды.
РИА Новости вчера в 00:20
Политика

Максим Галкин отверг президентские амбиции

Ранее общественный резонанс вызвало выступление юмориста в Новосибирске, во время которого он заявил о цензуре на российском телевидении.
Говорит Москва 18:23
Общество

В ЕС начали расследовать методы Google по сбору данных

Антимонопольные органы Евросоюза проводят расследование в отношении методов сбора данных компанией Google.
РЕН ТВ 18:54
Как работают Яндекс.Новости?
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