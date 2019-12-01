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Мойка78В США на онлайн-покупки в «Черную пятницу» потратили 7,4 млрд долларов
Жители Соединенных Штатов потратили рекордные 7,4 миллиарда долларов в интернет-магазинах в день распродаж «Черная пятница». Он идет после отмечаемого в последний четверг ноября Дня благодарения.
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Американцы потратили рекордные $7,4 млрд на онлайн-покупки в «Черную пятницу»
Московский Комсомолец21:46
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