с чего всё началось

Пожар произошел во время фестиваля "Октоборфест" в городе Хантингтон-Бич штата Калифорния: там вспыхнул трансформатор.

Появилось видео взрыва на фестивале «Октоберфест» в Калифорнии

Политика В Испании заявили о смене ролей России и США в мировой политике Бывший министр иностранных дел Испании Ана Паласио заявила о смене глобальных ролей России и США.

Политика В Киеве завершился митинг против «формулы Штайнмайера» На майдане Незалежности в Киеве завершился митинг активистов, выступающих против согласования Украиной «формулы Штайнмайера».

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Армия и оружие В ДНР заявили о возгорании дома в результате обстрела ВСУ В представительстве самопровозглашённой Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявили, что в селе Коминтерново в результате обстрела со стороны украинских силовиков загорелся дом.

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Происшествия При стрельбе в Канзас-сити погибли четыре человека В результате погибли четыре человека, еще пятеро пострадали, сообщает телеканал CNN .

Фигурное катание Трусова обошла Загитову в произвольной программе на турнире в Японии Российская фигуристка Александра Трусова выиграла произвольную программу на коммерческом предсезонном турнире Japan Open.

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Происшествия В Петербурге блогер упал с высоты, делая селфи Блогер попал в реанимацию после неудачной попытки сделать селфи на заброшенной котельной в Санкт-Петербурге.

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Футбол Комментатор Уткин назвал болельщиков волгоградского «Ротора» гопниками Спортивный комментатор Василий Уткин оставил в своем телеграм-канале обидную запись: он объяснил, почему не интересуется «Ротором».

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Политика Песков: Путин ответил на выкрик грузинской журналистки, потому что посчитал вопрос важным Президент России Владимир Путин всегда уделяет внимание журналистам вне зависимости от страны, которую они представляют, если ему кажется важным их вопрос.

Гаджеты Фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 5 получит поддержку NFC по всему миру Ранее сообщалось, что Xiaomi Mi Band 5 может дебютировать уже во втором квартале будущего года.

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Происшествия Появилось видео с места убийства студентки в Подмосковье Телеканал РЕН опубликовал видео с места убийства 17-летней студентки, найденной мертвой в частном доме в Домодедово.

Игры Критики не в восторге от Ghost Recon Breakpoint — средний балл ниже 60 VG247 Другие СМИ не были настолько резки, отмечая, что игра получилась очень уж схематичной и похожей на другие игры Ubisoft в открытом мире.