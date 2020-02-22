Соединенные Штаты на учениях отработали свои действия в случае нанесения Россией ядерного удара по стране, входящей в Североатлантический Альянс (НАТО). По сценарию, в Европе возникла внештатная ситуация. В дело вмешивается министр обороны США, а затем и глава Белого дома.

В США на учениях отразили ядерный удар России по Европе

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