Армия и оружие
Российская газетаВ США на учениях отразили ядерный удар России по Европе
Соединенные Штаты на учениях отработали свои действия в случае нанесения Россией ядерного удара по стране, входящей в Североатлантический Альянс (НАТО). По сценарию, в Европе возникла внештатная ситуация. В дело вмешивается министр обороны США, а затем и глава Белого дома.
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