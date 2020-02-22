Армия и оружие
Российская газетаВ США на учениях отразили ядерный удар России по Европе
Соединенные Штаты на учениях отработали свои действия в случае нанесения Россией ядерного удара по стране, входящей в Североатлантический Альянс (НАТО). По сценарию, в Европе возникла внештатная ситуация. В дело вмешивается министр обороны США, а затем и глава Белого дома.
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Мы осуждаем такого рода действия, поскольку, они явно демонстрируют готовность Вашингтона идти по пути конфронтации и двигаться в направлении дальнейшего снижения порога применения ядерного оружия…США затевают крайне опасную игру.
— Сергей Рябков, российский дипломатРамблер 04:50
с чего всё началось
Соединенные Штаты провели военные учения, по сценарию которых Россия наносит ядерный удар по объекту НАТО в Европе, сообщил на брифинге высокопоставленный представитель Пентагона.АМИТЕЛвчера в 23:30
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