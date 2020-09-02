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Газета.Ru
Газета.Ru

В США на высоте 914 м заметили мужчину с реактивным ранцем

В Соединенных Штатах мимо самолета на высоте 914 м пролетел мужчина с реактивным ранцем. Об этом сообщает телеканал Fox 11 со ссылкой на пилота компании American Airlines. О своем наблюдении свидетель произошедшего рапортовал диспетчеру во время захода на посадку в аэропорту Лос-Анджелеса.В источнике
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Lenta.ru

Пилот пожаловался на летающего за бортом мужчину

Lenta.ru20:09
Российская газета

ФБР проверит информацию о пролетевшем рядом с лайнерами мужчине

Российская газета21:33
РИА Новости

В США на почти километровой высоте заметили мужчину с реактивным ранцем

РИА Новости20:46
Газета.Ru

В США на высоте 914 м заметили мужчину с реактивным ранцем

Газета.Ru21:41
News.ru

ФБР проверяет информацию о мужчине с реактивным ранцем на высоте 914 метров

News.ru19:29
РЕН ТВ

В США заметили мужчину с реактивным ранцем на высоте 914 метров

РЕН ТВ19:18
Фонтанка.Ру

Два американских пилота сообщили, что видели «парня на джетпаке» на высоте в 900 метров в районе Лос-Анджелеса

Фонтанка.Ру17:48

Белорусы Крыма отреагировали на заявление Тихановской о полуострове

Глава крымской региональной национально-культурной автономии «Белорусы Крыма» Роман Чегринец прокомментировал слова экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской о статусе Крыма.
Известия21:05
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Гарик Харламов проводил 6-летнюю дочь от Кристины Асмус в первый класс

Пока Кристина Асмус занята на съемках нового шоу, их с Гариком Харламовым дочь Анастасия проводит время с отцом Надо сказать, что еще в июне Гарик и Кристина заявили, что будут и дальше продолжать заниматься совместным воспитанием их дочери Анастасии.
Вокруг ТВвчера в 05:34
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Щедрые люди оказались более привлекательными

В результате выяснилось, что те люди, которых оценивали как внешне более привлекательных, действительно чаще проявляли склонность к самопожертвованию и щедрости, нежели те, которых посчитали менее привлекательными.
Naked Scienceвчера в 06:34

В Приморском крае отдыхающих призвали покинуть побережье из-за урагана

В Приморском крае спасатели призвали отдыхающих срочно покинуть побережье из-за надвигающегося урагана, вызванного прохождением тайфуна «Майсак», сообщается на сайте ГКУ Приморского края по пожарной безопасности и ГОЧС.
Известия22:54
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