В США на высоте 914 м заметили мужчину с реактивным ранцем
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В Соединенных Штатах мимо самолета на высоте 914 м пролетел мужчина с реактивным ранцем. Об этом сообщает телеканал Fox 11 со ссылкой на пилота компании American Airlines. О своем наблюдении свидетель произошедшего рапортовал диспетчеру во время захода на посадку в аэропорту Лос-Анджелеса.В источнике
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