Экономика
ВедомостиИндекс S&P 500 упал на новостях об импичменте президента США
Индекс S&P 500 на закрытии торгов снизился на 0,84% до 2966,6 пункта, показав максимальное дневное падение за месяц, сообщает Reuters. В последний раз такое падение было зафиксировано 23 августа.
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Транспорт
По Крымскому мосту прошел тестовый поезд
Вести.Ru вчера в 08:15
Политика
Зеленский назвал единственного человека, который может давить на него
Президент Украины Владимир Зеленский ответил российским журналистам на вопрос о том, давил ли на него американский коллега Дональд Трамп во время телефонного разговора.
РИА Новости 04:37
Политика
Трамп поставил ультиматум по помощи Украине
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что не будет выделять деньги Украине пока европейские страны не выполнят его условия, передает Reuters.
Газета.Ru вчера в 09:52
Транспорт
МВД поддержало идею о снижении порога превышения скорости
МВД поддерживает идею о снижении ненаказуемого превышения максимально допустимой скорости как минимум до ранее установленных значений в 10 км/ч, заявил замглавы ГИБДД Владимир Кузин в эфире «Авторадио» в среду, 25 сентября.
Известия 04:08
Происшествия
В Тюменской области открыли дело после похищения младенца няней
Следователи в Тюменской области возбудили уголовное дело по факту похищения малолетнего ребенка (п. «д» ч. 2 ст. 126 УК РФ).
РБК 04:23
Театры
Пласидо Доминго уходит из «Метрополитен Оперы» после обвинений
Оперный певец Пласидо Доминго не будет участвовать в постановках нью-йоркской "Метрополитен Оперы", передает РИА "Новости" со ссылкой на заявление театра.
Газета.Ru 03:31
Культура
Раскрыта причина срыва Соловьева
Гость программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» общественный деятель Григорий Амнуэль рассказал о причинах срыва телеведущего Владимира Соловьева во время съемок программы.
Рамблер вчера в 13:01
Экономика
Богачи начали запасаться деньгами из-за угрозы кризиса
Ранее будущий председатель Европейского центрального банка Кристин Лагард заявила, что самой большой угрозой для мировой экономики являются препятствия в торговле.
Lenta.ru 04:05
Энергетика
В «Нафтогазе» заявили о готовности Украины к зиме
Глава компании «Нафтогаз» Андрей Коболев заявил, что Украина готова к зиме, объём закачанного в хранилища газа является наибольшим за последние девять лет.
RT на русском 03:45
Интернет
Названы самые небезопасные пароли
Специалисты немецкого разработчика антивирусов Avira выяснили, какие пароли являются самыми небезопасными при использовании "умных" гаджетов и сетевых устройств.
РИА Новости 22 сентября в 20:49
Общество
Госдума одобрила запрет продажи алкоголя в заведениях в жилых домах
Государственная дума в первом чтении приняла законопроект, который позволяет региональным властям ввести запрет на продажу алкоголя в заведениях, расположенных в многоквартирных домах, на основании решения собственников.
РБК вчера в 12:17
Происшествия
В Турции подорвался полицейский автобус
Известия 01:36
Шоу-бизнес
Кристина Асмус перестала носить обручальное кольцо
Кристина Асмус внезапно перестала носить обручальное кольцо.
OAnews 23 сентября в 13:21
Футбол
Дзюба попросил болельщиков прийти на матч с Шотландией
Нева Спорт вчера в 17:15
Политика
«Ъ» рассказал о послании Путина странам НАТО
Президент России Владимир Путин на прошлой неделе обратился в письмах к нескольким десяткам стран с предложением о моратории на развертывание в Европе и других странах ракет средней и меньшей дальности, пишет в среду газета "Коммерсантъ" со ссылкой на дипломата из страны-члена НАТО.
Интерфакс вчера в 19:34
Экономика
Forbes назвал крупнейшие по выручке в России иностранные компании
Российская версия журнала Forbes опубликовала рейтинг крупнейших иностранных компаний по выручке в России за 2018 год.
РБК 02:44
Армия и оружие
В России начали серийное производство аналогов американской винтовки AR-15
Российская компания ORSIS наладила серийное производство винтовки ORSIS-AR15J, которая является аналогом одного из самых популярных образцов американского стрелкового оружия — полуавтоматической винтовки AR-15, сообщил РИА Новости официальный представитель компании.
РИА Новости вчера в 20:36
Транспорт
Новый крупнейший в мире аэропорт «Дасин» открылся в Пекине
Крупнейший в мире международный аэропорт «Дасин» официально начал работу в Пекине, сообщает издание China daily.
Ведомости вчера в 22:36
Политика
На Украине предложили способ заработать на «плохой России»
«Плохая Россия» предлагает Украине рынки сбыта и возможность осуществлять транзит, чем Киеву стоит воспользоваться, заявил бывший украинский министр транспорта Евгений Червоненко.
RT на русском 01:38
Политика
Лавров поблагодарил США за выдачу визы
Министр иностранных дел России Сергей Лавров «поблагодарил» Соединенные Штаты за то, что ему выдали визу для участия в сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
Lenta.ru 02:46
Политика
Глава Верховного суда призвал изучить запись задержания Павла Устинова
Председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев призвал дополнительно изучить видеозапись задержания актера Павла Устинова во время несогласованной протестной акции 3 августа.
Общая газета.RU вчера в 07:57
Общество
Приставам могут разрешить ломать дверь для проверки перепланировки
Минюст предложил позволить судебным приставам взламывать дверь дома в случае, если жильцы противятся проверке газового оборудования или планировки, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 02:54
Кино
Лора Дерн, Сэм Нилл и Джефф Голдблюм вернутся к своим ролям в «Мире Юрского периода 3»
Авторы «Мира Юрского периода» в официальных социальных сетях серии объявили, что Лора Дерн, Сэм Нилл и Джефф Голдблюм вернутся к своим ролям в третьей части франшизы.
Игромания.ру 04:11
Политика
Зеленский не попал в список выступающих в главном зале ГА ООН
Известия вчера в 09:47
Происшествия
Первый замглавы Екатеринбурга стал фигурантом уголовного дела
В отношении первого замглавы Екатеринбурга Александра Ковальчика возбудили уголовное дело о злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия, рассказал "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс 04:05
Экономика
Названы российские регионы с самыми большими пенсиями
Самую большую пенсию в России получают жители Чукотского автономного округа.
Lenta.ru вчера в 21:48
Политика
Роскомнадзор начал монтировать оборудование для изоляции Рунета
Роскомнадзор объявил о начале работ по монтажу оборудования на сетях интернет-провайдеров, которое должно обеспечить изоляцию Рунета в случае внешней угрозы.
Московский Комсомолец вчера в 08:01