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Lenta.ruВ США начали банкротиться нефтяные компании
Первой в США нефтяной компанией, которая обанкротилась после обрушения цен на сырье, оказалась Whiting Petroleum, разрабатывающая месторождения сланцевой нефти в Северной Дакоте, сообщает The Wall Street Journal.
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Специализирующаяся на сланцевой нефти американская компания подала на банкротство
Московский Комсомолец00:18
Американский производитель сланцевой нефти Whiting Petroleum подала на банкротство
Коммерсантъвчера в 13:21
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