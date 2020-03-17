Будьте в Плюсе
Главное
Ещё
США
Ещё
Интересное
Ещё
Политика
Ещё
Общество
Ещё
Экономика
Ещё
В мире
Ещё
Спорт
Ещё
Происшествия
Ещё
Культура
Ещё
Технологии
Ещё
Наука
Ещё
Авто
Ещё
реклама
Главное
РИА НовостиРИА Новости
В США провели первые испытания вакцины от коронавируса
Телеканал 360°
  • Телеканал 360°0:24
  • Пятый канал0:45
  • Вести.Ru5:28
  • Известия0:50
  • Piter.tv0:46
  • Деловое.ТВ0:46
  • Городовой1:15
Смотрите также
Американские ученые начали клинические испытания вакцины от коронавируса на людях, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс. Всего в испытаниях в исследовательском институте Kaiser Permanente Washington Research в Сиэтле участвуют 45 добровольцев, которые в течение месяца получат по две дозы вакцины.В источнике
Оценить
247
224
С чего всё начиналось
Первый участник клинических испытаний вакцины против SARS-CoV-2, вызывающего коронавирусное заболевание 2019 года (Covid-19), сегодня получит экспериментальную дозу препарата, пишет AP News со ссылкой на представителя правительства США.
Naked Science вчера в 03:18 
Подробнее о событии
alt

Добровольцам в США вкололи экспериментальную вакцину от COVID-2019

Ридус 01:44
alt

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБК 00:49
alt

В США начались клинические испытания вакцины от коронавируса

Эхо Москвы вчера в 17:13
реклама
Главное