с чего всё началось

Киберкомандование Вооруженных сил США разрабатывает тактику ведения информационной войны против России. Об этом пишет The Washington Post. Газета выяснила, что американские военные занялись подготовкой к развертыванию киберопераций против высших российских должностных лиц и бизнесменов.

В США начали разрабатывать тактику кибервойны против России

Общество Минобороны России намерено повысить оклады и пенсии военнослужащих Оклады российских военнослужащих вырастут на 7% в ближайшие два года, также будут увеличены пенсии военных пенсионеров, заявила заместитель министра обороны России Татьяна Шевцова в интервью изданию "Известия".

Политика Названы способы достроить «Северный поток-2» вопреки санкциям США Швейцарская компания Allseas остановила работы по укладке газопровода после того, как стало известно, что санкции против российских газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток» были включены в американский оборонный бюджет на 2020 финансовый год.

Происшествия Под Воронежем взорвали автомобиль с главой района Глава Рамонского района Николай Фролов оказался в больнице после взрыва самодельного взрывного устройства, предположительно заложенного в его автомобиль, сообщил "РГ" источник в силовых структурах региона.

Футбол «Спартак» предложил Айртона «Фламенго» Московский «Спартак» предложил «Фламенго» приобрести бразильского защитника Айртона Лукаса, утверждает Flamengo RG со ссылкой на Torcedores.

Экономика Forbes назвал самых разбогатевших российских миллиардеров 2019 года За прошедший год пять самых удачливых участников российского рейтинга Forbes прибавили к своим состояниям в сумме $27 млрд, сообщило издание.

Политика Лавров назвал условие прекращения войны в Донбассе «Достижение прогресса в урегулировании возможно только через прямой диалог между сторонами конфликта — Киевом, Донецком и Луганском», — подчеркнул он.

Хоккей Стали известны полные составы команд на Матч звезд КХЛ КХЛ на официальном сайте опубликовала полные составы команд на Матч звезд КХЛ, который пройдет в Москве 18 и 19 января.

Политика Россия готова поучаствовать в модернизации ГТС Украины Россия готова рассмотреть возможность финансового участия в модернизации газотранспортной системы (ГТС) Украины, заявил министр энергетики России Александр Новак в интервью принадлежащему Григорию Березкину РБК.

Гаджеты Названы распространенные ошибки при зарядке гаджетов Издание отметило, что все литий-ионные аккумуляторы подвержены «старению» из-за изменения химического состава, в связи с чем они имеют ограниченный срок службы.

Шоу-бизнес Пелагея бросила супруга-спортсмена Известная российская певица Пелагея рассталась с хоккеистом Иваном Телегиным.

Авто В России сертифицировали обновленный Mitsubishi ASX В следующем году на российском рынке должен появиться обновленный кроссовер Mitsubishi ASX, цены на который будут оглашены ближе к старту продаж новинки.

Шоу-бизнес Галкин раскрыл правду о своей сексуальной ориентации Шоумен и телеведущий Максим Галкин рассказал, что его всю жизнь подозревают в нетрадиционной сексуальной ориентации и раскрыл правду о ней.