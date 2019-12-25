Политика
Lenta.ruВ США начали разрабатывать тактику кибервойны против России
Киберкомандование Вооруженных сил США разрабатывает тактику ведения информационной войны против России. Об этом пишет The Washington Post. Газета выяснила, что американские военные занялись подготовкой к развертыванию киберопераций против высших российских должностных лиц и бизнесменов.
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с чего всё началось
Ранее газета Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что киберкомандование США разрабатывает тактику информационной войны против высокопоставленных российских чиновников и бизнесменов на случай, если Москва попытается вмешаться в выборы 2020 года.РИА Новости04:09
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