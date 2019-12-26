с чего всё началось

Наша задача – своевременно отслеживать и пресекать эти попытки, которые, несомненно, будут и на фоне предстоящих в 2020 году американских выборов.

Киберкомандование Вооруженных сил США разрабатывает тактику ведения информационной войны против России. Об этом пишет The Washington Post. Газета выяснила, что американские военные занялись подготовкой к развертыванию киберопераций против высших российских должностных лиц и бизнесменов.

В США начали разрабатывать тактику кибервойны против России

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